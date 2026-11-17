Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat marți, 17 noiembrie, două campanii de informare destinate prevenirii situațiilor de urgență. Prima atrage atenția asupra riscurilor provocate de incendiile izbucnite în bucătărie, inclusiv cele cauzate de grăsimea aprinsă. Cea de-a doua urmărește pregătirea populației pentru sezonul rece, prin recomandări privind locuințele, instalațiile electrice și mijloacele de încălzire.

Prima campanie prezintă măsurile care trebuie respectate atunci când o tigaie sau un vas în care se află grăsime ia foc. IGSU avertizează că numeroase incendii izbucnesc în bucătărie, din cauza mâncării lăsate nesupravegheate.

Instituția atrage atenția că apa nu trebuie folosită pentru stingerea grăsimii aprinse. Aceasta poate împrăștia focul și poate provoca extinderea rapidă a flăcărilor.

Într-o astfel de situație, vasul trebuie acoperit cu un capac sau cu o cârpă umedă. Lipsa aerului poate duce la stingerea flăcării. Dacă este posibil, trebuie oprită și sursa de căldură.

IGSU recomandă și păstrarea unui stingător sau a unei pături de incendiu în bucătărie, într-un loc ușor accesibil. De asemenea, tigaia încinsă nu trebuie mutată sau atinsă, chiar dacă flăcările au dispărut. Există în continuare riscul producerii unor arsuri.

Instituția îi sfătuiește pe cetățeni să nu lase niciodată mâncarea pe foc nesupravegheată. Dacă trebuie să părăsească bucătăria, aceștia ar trebui să oprească aragazul.

IGSU explică și ce trebuie făcut atunci când incendiul nu poate fi controlat sau stins. Într-o asemenea situație, persoanele trebuie să părăsească locuința și să apeleze numărul de urgență 112.

Recomandările au fost publicate de instituție pe pagina oficială de Facebook, alături de îndemnul de a consulta și site-ul fiipregatit.ro, pentru mai multe recomandări utile.

„Ai uitat tigaia pe aragaz și a luat foc? Nu intra în panică! Multe incendii din locuințe pornesc din bucătărie, de la mâncarea lăsată nesupravegheată. Dacă ți se întâmplă, ține minte câteva lucruri simple: ❗ NU turna apă peste grăsimea aprinsă – apa împrăștie focul, iar flăcările se pot extinde instantaneu. ❗ Acoperă vasul – pune un capac sau o cârpă umedă peste vas. Fără aer, flacăra se stinge. Dacă poți, oprește și sursa de căldură. ❗ Fii pregătit din timp – ține în bucătărie un stingător sau o pătură de incendiu, undeva la îndemână. ❗ Nu muta tigaia încinsă și nu o atinge, chiar dacă flăcările s-au stins, întrucât poți suferi arsuri. ❗ Nu lăsa mâncarea pe foc nesupravegheată, iar dacă trebuie să pleci din bucătărie, oprește întotdeauna aragazul. 🚨 Dacă focul nu se stinge sau nu îl poți controla, ieși din casă și sună la 112. Distribuie postarea! Poate ajuta pe cineva drag să știe ce are de făcut. ℹ️ Mai multe recomandări găsești pe fiipregatit.ro”, scrie în postarea de pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Tot marți, 17 noiembrie, IGSU a lansat campania „Nu aştepta prima ninsoare!”, prin care urmărește să informeze populația despre prevenirea situațiilor de urgență în timpul iernii.

Instituția avertizează că variațiile de temperatură, folosirea intensă a echipamentelor de încălzire și vremea nefavorabilă pot provoca incendii, accidente și pagube materiale.

Potrivit IGSU, multe dintre aceste situații pot fi evitate prin măsuri simple, luate înainte de instalarea sezonului rece.

Campania urmărește să încurajeze responsabilitatea individuală și adoptarea unor comportamente preventive. Recomandările vizează siguranța locuințelor, instalațiile de încălzire și cele electrice, autoturismele și instalațiile de apă.

De asemenea, autoritățile urmăresc pregătirea populației pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

IGSU explică faptul că inițiativa urmărește să ofere cetățenilor informații practice pentru reducerea riscurilor asociate temperaturilor scăzute și fenomenelor meteorologice specifice iernii.

„Schimbările de temperatură, utilizarea intensă a mijloacelor de încălzire, condiţiile meteorologice nefavorabile şi riscurile asociate acestora pot genera incendii, accidente sau pagube materiale, situaţii care pot fi evitate prin măsuri simple, adoptate din timp.

Campania IGSU îşi propune să încurajeze responsabilitatea individuală şi să promoveze comportamente preventive, oferind recomandări practice pentru siguranţa locuinţei, a instalaţiilor de încălzire şi electrice, a autoturismelor, precum şi pentru protejarea instalaţiilor de apă şi pregătirea pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu energie electrică”, informează IGSU.

O componentă importantă a campaniei privește protejarea persoanelor vulnerabile, în special a vârstnicilor și copiilor.

Aceștia pot fi mai expuși pericolelor provocate de temperaturile scăzute și de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece.

Prin mesajele transmise, IGSU dorește să sublinieze că pregătirile pentru iarnă nu trebuie începute abia după prima ninsoare sau după instalarea gerului.

Instituția recomandă luarea măsurilor preventive înainte ca riscurile să apară. Pregătirea din timp și atenția acordată detaliilor pot împiedica transformarea unor situații neplăcute în urgențe.

Pentru reducerea riscurilor în sezonul rece, IGSU recomandă verificarea tuturor mijloacelor de încălzire utilizate în locuințe.

Cetățenii sunt sfătuiți să curețe și să verifice periodic coșurile de fum, sobele și instalațiile de încălzire. Totodată, nu trebuie folosite echipamente defecte, iar focul și aparatele de încălzire nu trebuie lăsate nesupravegheate.

Instituția atrage atenția și asupra instalațiilor electrice. Prizele, cablurile și prelungitoarele trebuie verificate pentru a se asigura că sunt în stare bună.

IGSU recomandă evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice și a improvizațiilor care pot provoca incidente.

În plus, locuințele trebuie pregătite pentru condițiile meteorologice specifice iernii. Acoperișurile, jgheaburile, ferestrele și căile de acces trebuie verificate înainte de venirea vremii nefavorabile.

Obiectele care ar putea fi luate de vânt trebuie îndepărtate sau asigurate. Instituția recomandă și verificarea stării generale a locuinței, astfel încât aceasta să poată face față condițiilor specifice sezonului rece.

IGSU a transmis următoarele recomandări:

„Verifică instalaţiile electrice! Asigură-te că prizele, cablurile şi prelungitoarele sunt în stare bună. Evită suprasolicitarea instalaţiei electrice şi utilizarea improvizaţiilor.

Pregăteşte-ţi locuinţa pentru iarnă! Verifică acoperişul, jgheaburile, ferestrele şi căile de acces.

Îndepărtează obiectele care pot fi luate de vânt şi asigură-te că locuinţa este pregătită pentru condiţiile meteorologice specifice sezonului rece”, precizează IGSU.