Prețurile la benzină și motorină ar putea să se mențină la nivelul actual sau să scadă ușor în primele trei luni din 2027. În același timp, gazele naturale ar urma să devină mai ieftine după începerea exploatării zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că reducerea prețului gazelor ar putea fi de 10% sau cel puțin 10%.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că evoluția prețurilor carburanților depinde de cotațiile internaționale ale petrolului. Recent, scăderea prețului petrolului Brent s-a reflectat și la pompele din România.

Astfel, șoferii beneficiază în prezent de ieftiniri ușoare la benzină și motorină. Potrivit prognozelor Agenției Internaționale pentru Energie, această tendință ar putea continua și în primul trimestru al anului viitor.

Ministrul Energiei a explicat că estimările instituției internaționale indică menținerea cotațiilor petrolului la nivelurile actuale. Prin urmare, prețurile carburanților nu ar trebui să înregistreze creșteri importante în această perioadă.

„Prognozele pe care Agenția Internațională de Energie le are pentru trimestrul întâi al anului 2027 indică faptul că se menține acest nivel pe care îl avem în momentul de față. Asta înseamnă că vom avea, cel puțin în această perioadă, un preț care cel mai probabil va rămâne sau chiar va scădea ușor față de ce avem în momentul de față”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește aprovizionarea României cu produse petroliere, Dumitru Chisăliță a precizat că nu există probleme.

Oficialul a exclus dificultățile legate de transportul țițeiului către România, livrările de motorină sau procesarea produselor petroliere în țară.

În privința gazelor naturale, ministrul Energiei a atras atenția că depozitele României au un grad de umplere cu aproximativ 10% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Cu toate acestea, țara noastră se află printre statele europene cu cele mai mari rezerve de gaze raportate la capacitatea de înmagazinare.

Dumitru Chisăliță a explicat la Digi24 că România ocupă unul dintre primele cinci locuri la nivel european. Gradul de umplere este peste media Uniunii Europene și depășește nivelurile înregistrate în aproximativ 20 de țări europene.

„Suntem în momentul de faţă la un nivel cu circa 10% sub anul 2025. În acelaşi timp suntem în top 5 ţări europene din perspectiva gradului de umplere a depozitelor, adică suntem mult mai bine decât media europeană, suntem mult mai bine decât alte aproximativ 20 de ţări din Europa”, a explicat ministrul Energiei.

Ministrul a mai precizat că rezervele actuale trebuie raportate și la evoluția consumului de gaze naturale. În urmă cu 5, 6, 7 sau 10 ani, România avea cantități mai mici de gaze stocate, deși necesarul era considerabil mai mare.

Potrivit acestuia, consumul din acei ani depășea cu cel puțin 20-30% nivelul actual. Această diferență reprezintă unul dintre motivele pentru care autoritățile consideră că rezervele existente sunt suficiente.

„În acelaşi timp trebuie să spunem că cantitatea pe care o avem în momentul de faţă este o cantitate mult mai mare decât cantităţile pe care le aveam acum 5, 6, 7, 10 ani de zile când consumul era cu cel puţin 20-30% mai mare. Aceste elemente ne permit să afirmăm că în iarna aceasta gazele naturale vor fi suficiente pentru a trece cu bine”, a adăugat Dumitru Chisăliţă.

Un alt subiect abordat de ministrul Energiei a fost începerea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep.

Deși extracția este programată să înceapă în primul semestru din 2027, primele gaze ar putea ajunge efectiv la consumatori în a doua jumătate a anului.

Dumitru Chisăliță a explicat că sondele au nevoie de o perioadă de calibrare după punerea în funcțiune. În această etapă, producția va avea un caracter tehnic, iar cantitățile disponibile vor fi stabilite treptat.

Ministrul a precizat că abia în semestrul al doilea din 2027 va exista o imagine mai clară asupra volumelor de gaze care vor putea fi utilizate.

Acesta a subliniat că începerea extracției nu înseamnă automat că întreaga cantitate disponibilă va putea ajunge imediat pe piață.

„În primul și în primul rând, trebuie să vedem într-adevăr că acest gaz va ajunge în România, ținând seama de perioadele de, hai să zicem, preexploatare. Pentru că, după ce orice sondă se pune în funcțiune, este o perioadă când ea se calibrează. Deci, ca atare, avem această perioadă care probabil că o regăsim în semestrul 1 din 2027, după care vom putea vorbi despre producție, dar va fi una tehnică. Este o producție, să spunem, care este calibrată la acel moment. Deci, pentru gazele din Marea Neagră, cel mai sigur este să discutăm de semestrul 2 a anului viitor, pentru că atunci vom ști exact pe ce cantități să ne bazăm, respectiv ce cantități vom folosi efectiv”, a precizat Dumitru Chisăliță.

Ministrul Energiei consideră că intrarea pe piață a gazelor din Marea Neagră va contribui la creșterea ofertei disponibile în România.

Producția suplimentară ar putea depăși cererea internă, ceea ce ar crea premisele unei reduceri a prețurilor.

În prezent, comercializarea gazelor din proiectul Neptun Deep este legată de cele două companii partenere în explorarea și exploatarea zăcământului. Este vorba despre OMV Petrom și Romgaz.

Totodată, statul român ar putea prelua o parte din gaze, în condițiile prevăzute de contractele și legislația în vigoare.

Dumitru Chisăliță estimează că majorarea cantităților disponibile în sud-estul Europei va influența oferta de pe piața românească.

Ministrul a explicat că gazele vor putea fi comercializate prin intermediul companiilor partenere sau preluate de statul român. Acesta consideră că oferta suplimentară va depăși cel puțin cererea internă și va permite reducerea prețurilor.

„În ceea ce privește desfacerea acestor gaze, ea este în momentul de față derulată prin cele două companii care sunt partenere pe explorarea și exploatarea viitoare a zăcămintelor. Este vorba de Petrom și Romgaz. În același timp, vorbim de situația unor gaze care există posibilitatea să fie preluate de statul român în baza contractului și a legii care există în momentul de față. Ca atare, această creștere a cantității de gaze în zona sud-est europeană, din punctul meu de vedere, va aduce o ofertă care va depăși cel puțin cererea în România, iar premisele sunt și de scădere a prețului la nivelul gazelor naturale”, a punctat Dumitru Chisăliță.

Întrebat despre dimensiunea ieftinirii, ministrul Energiei a indicat o reducere de cel puțin 10% a prețului gazelor naturale.

„Un 10% putem să luăm în considerare fără probleme. De acolo plecăm…”, a mai spus demnitarul.

Dumitru Chisăliță a vorbit și despre dreptul statului român asupra resurselor de gaze naturale din Marea Neagră.

Ministrul a explicat că statul acordă concesiuni companiilor care exploatează zăcămintele. Acestea plătesc redevențe și impozite pentru activitățile de exploatare și valorificare.

Totodată, legislația stabilește modul în care pot fi realizate tranzacțiile cu gazele extrase. Comercializarea urmează să respecte regulile existente și să se desfășoare prin piețele disponibile, inclusiv Bursa Română de Mărfuri.

Ministrul a subliniat că statul român deține resursele și stabilește cadrul legal în care acestea pot fi exploatate și comercializate.