O navă de marfă sub pavilion somalez, care plecase din portul Tulcea cu destinația Egipt, s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a transmis un semnal de urgență după ce nava a început să se scufunde. Toți cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați, potrivit presei bulgare.

Incidentul a fost semnalat la ora 9:15, când Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varna a recepționat apelul de urgență. Echipajul a raportat că nava se afla în dificultate în Marea Neagră, la aproximativ 40 de mile marine (74 de kilometri) sud-est de Capul Kaliakra.

Potrivit Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, nava BETUL 8 naviga sub pavilion somalez. Aceasta plecase din portul românesc Tulcea și se îndrepta spre Egipt.

La bord se aflau 12 membri ai echipajului, iar nava transporta aproape 3.000 de tone de grâu vrac, relatează jurnaliștii bulgari de la Novinite.

Autoritățile bulgare au mobilizat patru nave din cadrul Grupului de Combatere a Minelor din Marea Neagră (MCM Marea Neagră). Grupul era format din două nave bulgare, una românească și una turcească.

Forțele Aeriene Bulgare au participat, de asemenea, la intervenție. Acestea au trimis două elicoptere Cougar și un avion Su-25 pentru supravegherea și recunoașterea zonei.

Operațiunea a fost coordonată de Direcția Generală pentru Activități de Urgență și Salvare, din cadrul Agenției Executive a Administrației Maritime.

🚨 BREAKING: Two sea drones hit the Somalia-flagged m/v BETUL 8 (IMO 8817198) on her port side SE of Cape Kaliakra, Bulgaria. At 07:10 UTC she capsized and began to sink. All 12 crew were airlifted to Chayka Air Base. #BlackSea https://t.co/GT74bRQBmF — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 16, 2026

Operațiunea de salvare s-a încheiat cu succes, iar toți cei 12 membri ai echipajului au fost recuperați. Informația a fost relatată de Radioul Național Bulgar (BNR).

Echipajul era format din opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice informații oficiale despre circumstanțele care au provocat scufundarea navei BETUL 8.

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) intervine, luni, la o navă aflată în derivă, în Marea Neagră, la şase mile marine de digul de nord din Zona Midia.

Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că, luni, Căpitănia Zonală Constanţa a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru operaţiunea de salvare a navei Mariam M, sub pavilion Tanzania.

„La ora 14:12, nava SAR Artemis pleacă din dana 78 a portului Constanţa către nava Mariam M, aflată în derivă la 6 Mm de digul de nord Midia”, au afirmat reprezentanţii ARSVOM.

În acest moment, misiunea ARSVOM este în desfăşurare.

Incidentul are loc într-o perioadă în care mai multe nave comerciale au fost implicate în situații de urgență în vestul Mării Negre. Din octombrie, atacurile cu drone asupra navelor comerciale s-au înmulțit în zonele economice exclusive și în apele teritoriale ale Bulgariei și României.

Datele oficiale arătau că, până la sfârșitul lunii octombrie, fuseseră înregistrate nouă atacuri. Acestea au provocat scufundarea a cel puțin patru nave.

Trei marinari au fost confirmați decedați, iar alți 31 erau dați dispăruți. Exista temerea că mulți dintre aceștia și-ar fi pierdut viața. Zeci de membri ai echipajelor au fost salvați, unii dintre ei fiind răniți.

Pe 13 și 14 noiembrie, dronele au lovit alte patru nave în apropierea portului românesc Sulina. Două dintre ambarcațiuni au luat foc, însă nu au fost raportate victime.

În urma acestor incidente, autoritățile române au declarat o parte din zonă drept periculoasă pentru navigație. România a solicitat, totodată, sprijin suplimentar din partea aliaților NATO.