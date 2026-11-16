Forțele Navale Române desfășoară luni, 16 noiembrie, două misiuni de intervenție asupra unor drone aeriene aflate în derivă în Marea Neagră. Dispozitivele au fost semnalate în zona Sfântu Gheorghe și la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat că la operațiuni participă echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive.

Forțele Navale Române au început luni două misiuni de intervenție în Marea Neagră. Operațiunile vizează două drone aeriene semnalate în derivă.

Prima dronă a fost identificată în zona Sfântu Gheorghe. Pentru intervenție, o echipă de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) se deplasează la fața locului.

Militarii folosesc un dragor al Forțelor Navale Române.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat operațiunea printr-o postare pe Facebook.

„Forţele Navale Române desfăşoară astăzi două misiuni de intervenţie asupra unor drone aeriene semnalate în derivă în Marea Neagră: o echipă de scafandri militari specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) se deplasează cu un dragor al Forţelor Navale Române pentru intervenţia asupra unei drone semnalate în zona Sfântu Gheorghe”, a transmis Radu Oprea.

O altă intervenție are loc la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia.

În această zonă, o a doua echipă de scafandri EOD evaluează pirotehnic elementele unei drone aflate în derivă.

Operațiunea este desfășurată de la bordul unei șalupe maritime aparținând Gărzii de Coastă.

Cele două dispozitive au fost semnalate de o aeronavă militară franceză, aflată temporar în România.

„Cele două drone au fost semnalate de aeronava franceză ATLANTIQUE 2, dislocată în România pentru executarea operaţiilor de descurajare sub egida NATO”, a subliniat ministrul Oprea.

Ministrul Apărării a anunțat și deplasarea Grupării navale de combatere a minelor marine MCM BLACK SEA.

Navele se deplasează din Varna către Constanța, unde vor rămâne până pe 18 noiembrie.

Activitatea face parte din eforturile comune ale României, Bulgariei și Turciei pentru menținerea siguranței navigației în Marea Neagră.

Este cea de-a XIII-a activare a grupării navale MCM BLACK SEA.

România participă cu vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”. Alături de acesta se află nave ale Forțelor Navale din Bulgaria și Turcia.

Gruparea are misiunea de a identifica și elimina pericolele care pot afecta navigația maritimă.