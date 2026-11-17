Cerul României se pregătește pentru un spectacol astronomic care nu trebuie ratat în această noapte. Leonidele ajung la intensitatea maximă, iar cei care aleg locul potrivit ar putea vedea până la 15 meteori pe oră. Fenomenul poate fi urmărit fără telescop.

Leonidele, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale lunii noiembrie, vor atinge maximul de activitate în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026, la ora 01:45, ora României. Ploaia de meteori ar putea oferi un spectacol pe cer, cu aproximativ 15 meteori pe oră în condiții ideale de observare.

Fenomenul astronomic este activ în perioada 6-30 noiembrie, însă cea mai bună ocazie pentru observarea Leonidelor va fi în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. Potrivit calendarului Organizației Internaționale pentru Meteori, maximul este estimat pentru 17 noiembrie, la ora 23:45 UTC, respectiv 18 noiembrie, la ora 01:45 în România.

NASA recomandă urmărirea fenomenului în orele dinaintea răsăritului, după apusul Lunii. În condiții favorabile, pot fi observați aproximativ 15 meteori pe oră. Numărul acestora și vizibilitatea fenomenului depind însă de condițiile meteorologice și de nivelul poluării luminoase.

În România, a doua parte a nopții va fi cea mai potrivită pentru observații. Pentru o vizibilitate cât mai bună, astronomii recomandă alegerea unor locuri îndepărtate de sursele de iluminat artificial, cu cer senin și orizont liber. Zonele rurale, regiunile montane și împrejurimile localităților pot oferi condiții favorabile, în timp ce iluminatul puternic din marile orașe poate reduce semnificativ șansele de a observa meteori.

Leonidele pot fi urmărite cu ochiul liber, fără telescoape sau alte instrumente optice. Observatorii sunt sfătuiți să petreacă cel puțin o oră în aer liber, pentru ca ochii să se adapteze la întuneric și pentru a crește șansele de a surprinde dârele luminoase produse de meteori.

Leonidele sunt o ploaie de meteori, cunoscuți în limbaj popular drept „stele căzătoare”. Fenomenul are loc atunci când particule de praf cosmic și fragmente provenite din comete sau asteroizi pătrund cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului. În urma acestui proces, particulele se încălzesc, iar aerul din jurul lor emite lumină, formând dâre strălucitoare pe cerul nopții. În cazul în care un meteoroid de dimensiuni mai mari produce o strălucire deosebit de intensă, fenomenul este denumit „bolid”.

Leonidele provin din resturile lăsate în urmă de cometa 55P/Tempel-Tuttle, descoperită în 1865. În timpul deplasării pe orbită, cometa eliberează particule de praf și fragmente de material cosmic, care rămân dispersate de-a lungul traseului său.

Atunci când Pământul traversează această regiune, o parte dintre particulele respective pătrund în atmosferă și produc dârele luminoase care formează ploaia de meteori Leonide.

Potrivit unor superstiții străvechi, persoanele care observă fenomenul ar trebui să își pună o dorință, dar să nu o dezvăluie nimănui înainte de răsărit. O credință populară spune că, dacă dorința este rostită cu voce tare, steaua căzătoare o va lua cu ea.

De asemenea, se spune că nu este bine să arăți cu degetul spre o stea căzătoare deoarece gestul ar putea atrage ghinion. O altă superstiție îi avertizează pe cei care urmăresc fenomenul să nu numere meteorii întrucât fiecare stea căzătoare numărată le-ar putea aduce câte o grijă în plus.

Alte credințe populare susțin că dorințele nu trebuie puse privind stelele printr-un geam deoarece acestea ar rămâne simbolic blocate între observator și cer.

Totodată, persoanele care au plecat să urmărească ploaia de meteori sunt sfătuite să nu se întoarcă din drum pentru a nu-și întoarce norocul.