Eticheta „Made în România” trece printr-un proces accelerat de maturizare comercială și tehnologică, susținând o economie emergentă cu un Produs Intern Brut (PIB) nominal ce depășește 350 de miliarde de euro și exporturi totale de bunuri și servicii care generează aproximativ 38%–40% din PIB. Dincolo de percepția tradițională ancorată în industria prelucrătoare sau resursele naturale, arhitectura economică a României se sprijină astăzi pe un mix diversificat, în care campioni industriali cu anvergură europeană coexistă cu companii globale de securitate cibernetică, lideri regionali în retail și piloni strategici din energie și finanțe.

O radiografie a celor mai puternice branduri și companii născute sau dezvoltate în România evidențiază modul în care capitalul autohton și investițiile strategice au transformat anumite sectoare în veritabile motoare de export și valoare adăugată.

La nivel internațional și regional, identitatea economică a României este ancorată în trei sectoare dinamice, capabile să concureze atât prin volum și eficiență industrială, cât și prin inovație și expansiune externă.

Industria auto și ecosistemul de componente: Este principalul motor al exporturilor românești, generând circa 13%–14% din PIB și aproape jumătate din totalul exporturilor de bunuri ale țării (peste 45 de miliarde de euro anual). Portofoliul național este dominat de Automobile Dacia (Mioveni), cel mai mare exportator al României și un brand-fanion pe piața europeană, alături de uzina Ford Otosan (Craiova). Ecosistemul este completat de producția de anvelope și componente de înaltă tehnologie dezvoltată în centrele industriale din Timișoara, Sibiu, Brașov sau Pitești (unde operează inclusiv furnizori cu capital autohton precum Compa Sibiu sau Teraplast pe zona de materiale industriale).

Tehnologie, IT&C și securitate cibernetică: Cu o contribuție directă de aproximativ 7%–8% la PIB și exporturi de servicii IT care depășesc 8–9 miliarde de euro anual, sectorul tehnologic reprezintă cel mai valoros vector de capital intelectual al României. Vârful de lance este UiPath , primul „unicorn” născut în România și listat la Bursa din New York, urmat de Bitdefender , unul dintre liderii mondiali în securitate cibernetică, ale cărui soluții protejează sute de milioane de utilizatori și companii la nivel global. Pe segmentul de telecomunicații și infrastructură digitală, grupul Digi (RCS & RDS) a devenit unul dintre cei mai agresivi jucători europeni, cu operațiuni extinse în Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Retail, comerț online și bunuri de larg consum (FMCG): Piața internă și expansiunea regională au propulsat branduri antreprenoriale românești la statutul de lideri în Europa Centrală și de Est. Dedeman este cel mai valoros brand antreprenorial românesc și liderul pieței de bricolaj, iar eMAG a devenit cel mai mare jucător de comerț electronic din regiune (cu operațiuni consolidate în Ungaria și Bulgaria). În sectorul agroalimentar și al băuturilor — care contribuie cu circa 5%–6% la PIB — mărci precum Borsec, Cris-Tim, Transavia, Napolact, Crama Recaș sau Jidvei transformă resursele locale în branduri cu recunoaștere internațională.

Dincolo de bunurile și serviciile destinate consumatorului final, reziliența economiei românești — în care serviciile dețin o pondere de peste 58%–60% din PIB, iar industria circa 20%–22% — este asigurată de infrastructura energetică, sistemul bancar și industria de securitate:

Energie și resurse strategice: România dispune de unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice din regiune, susținut de companii strategice listate la Bursa de Valori București. OMV Petrom (cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, implicat în proiectul offshore Neptun Deep din Marea Neagră), Hidroelectrica (cel mai mare producător de energie verde din țară), Romgaz și Nuclearelectrica asigură nu doar securitatea aprovizionării interne, ci și statutul României de hub energetic regional.

Servicii financiare și piața de capital: Stabilitatea fluxurilor de capital și finanțarea celor peste 650.000 de întreprinderi mici și mijlocii active din România sunt susținute de un sector bancar dominat de Banca Transilvania — cea mai mare bancă din România și din Europa de Sud-Est după active, construită pe capital majoritar românesc — alături de jucători sistemici precum BCR , BRD și CEC Bank , instituția bancară de stat cu cea mai extinsă rețea teritorială.

Apărare, aerospațial și industrie grea: Pe fondul creșterii bugetului apărării la 2,5% din PIB (cu țintă spre 3% în contextul geopolitic actual de la Marea Neagră) și al programelor de modernizare militară, industria de profil intră într-o etapă de relansare. Compania națională Romarm (prin filiale precum Uzina Mecanică Cugir sau Uzina Mecanică Plopeni), Aerostar Bacău (unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de mentenanță aeronautică și componente pentru aviația civilă și militară), IAR Brașov și Romaero formează nucleul industrial și tehnologic al sectorului de securitate și aviație.

Sector / Pilon economic Contribuție estimată la PIB Exporturi / Anvergură comercială Branduri și companii reprezentative Auto și componente ~13%–14% din PIB >45 mld. € anual (aprox. 47% din exporturile de bunuri) Dacia, Ford Otosan, Compa Sibiu, ecosistemul tier-1 (Continental, Bosch, Pirelli România) IT&C și tehnologie ~7%–8% din PIB ~8–9 mld. € (exporturi servicii IT și licențe globale) UiPath, Bitdefender, Digi (RCS & RDS), FintechOS, Arobs Retail și agroalimentar ~11%–13% din PIB (cumulat comerț și agro-food) Expansiune regională în CEE și exporturi agroalimentare de >9–10 mld. € Dedeman, eMAG, Borsec, Cris-Tim, Transavia, Napolact, Cramele Recaș Energie, finanțe și apărare Infrastructură critică, servicii (~60% PIB) și buget apărare (2,5% PIB) Proiecte strategice regionale (Neptun Deep) și contracte NATO/aviație OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Banca Transilvania, CEC Bank, Aerostar, Romarm

Priviți în ansamblu, acești actori economici demonstrează că eticheta „Made in Romania” a depășit etapa producției bazate exclusiv pe costuri reduse. Astăzi, ea reflectă un ecosistem în tranziție către valoare adăugată ridicată, capabil să exporte deopotrivă autoturisme pe marile piețe vest-europene, software de automatizare și securitate cibernetică la nivel global, servicii telecom în Occident și energie strategică în Europa Centrală și de Est.