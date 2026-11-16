Ministerul Energiei pregătește introducerea unei suprataxe pentru producătorii de energie electrică, în contextul prețurilor ridicate de pe piață. Măsura ar urma să fie aplicată temporar, cel târziu până la 1 aprilie 2027, iar autoritățile analizează inclusiv posibilitatea ca aceasta să vizeze producătorii din toate sectoarele, inclusiv cel al energiei regenerabile.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat pentru economica.net că instituția lucrează la mai multe inițiative legislative, etapizate în funcție de evoluția pieței până în 2030. Una dintre propunerile analizate presupune supraimpozitarea producătorilor de energie electrică.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare”, e-a spus ministrul Chisăliță.

Noua taxă ar urma să fie introdusă pentru o perioadă scurtă, până la sfârșitul acestei ierni. Deocamdată, Ministerul Energiei nu a stabilit nici procentul de impozitare, nici pragul de preț de la care s-ar aplica suprataxa.

Dumitru Chisăliță a explicat că măsura urmărește să limiteze creșterea prețurilor la energie electrică. El a precizat că autoritățile analizează în continuare valorile și mecanismul concret de impozitare.

„Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând”, a spus ministrul, afirmând și că această măsură ar urma să se aplice până la 1 aprilie, cel târziu.

Întrebat dacă suprataxarea va include toți producătorii, inclusiv companiile care generează energie din surse regenerabile, ministrul a spus că această variantă este analizată.

Dumitru Chisăliță a explicat că autoritățile iau în calcul inclusiv extinderea măsurii asupra tuturor producătorilor, pentru a tempera evoluțiile actuale ale pieței.

„Discutăm acest aspect, dar ideea este că considerăm că ceea ce s-a întâmplat în momentul de față trebuie cumva să fie temperat inclusiv prin astfel de măsuri”, a spus ministrul, afirmând ulterior că suprataxa s-ar putea aplica tuturor producătorilor.

Veniturile obținute prin aplicarea noii taxe ar urma să fie direcționate către marii consumatori non-casnici. Ministerul Energiei analizează un mecanism de sprijin bazat pe credite fiscale.

Potrivit ministrului, schema ar urma să ajute companiile afectate de costurile ridicate ale energiei. Sprijinul ar viza în special consumatorii care reduc consumul, investesc în eficiență energetică sau își dezvoltă capacități de autoconsum.

Dumitru Chisăliță a precizat că ministerul încearcă să construiască un mecanism care să încurajeze aceste măsuri.

„Acum încercăm să gândim o schemă de sprijin care să se bazeze pe credit fiscal și care să meargă către acei consumatori care sunt foarte afectați și care prin măsuri de reducere a consumului de energie, eficientizare sau autoconsum pot să fie ajutați”, a spus ministrul.

România a aplicat anterior un mecanism de supraimpozitare a producătorilor de energie electrică. Acesta a fost în vigoare până la jumătatea anului trecut și viza veniturile suplimentare obținute din vânzările angro.

Concret, producătorii plăteau o taxă de 100% pentru veniturile suplimentare încasate din vânzarea energiei la prețuri mai mari de 450 de lei/MWh. Ulterior, pragul de preț a fost redus la 400 de lei/MWh.

În noiembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis că suprataxa nu poate avea o cotă de 100%. Judecătorii au stabilit însă că impozitarea poate depăși pragul de 50%.

Motivarea deciziei CCR a fost publicată abia în iunie 2025. Ulterior, Guvernul a redus retroactiv cota de impozitare de la 100% la 80%.

Executivul a legiferat și restituirea diferenței de 20% către producătorii care achitaseră taxa în forma inițială.