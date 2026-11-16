România se confruntă cu un deficit de personal în domeniul instalațiilor de energie electrică, gaze, termie și apă. Problema vizează atât numărul angajaților, cât și pregătirea profesională a acestora. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a atras atenția că investițiile în infrastructură trebuie susținute de specialiști capabili să opereze și să întrețină noile tehnologii. Oficialul propune realizarea unui registru național al necesarului de personal, organizat pe județe.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat luni, 16 noiembrie, că România are nevoie de mai mulți specialiști în domeniul instalațiilor energetice.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul „Energie pentru România” – Transatlantic Edition, organizat la București.

Potrivit ministrului, lipsa personalului calificat afectează mai multe domenii. Printre acestea se numără instalațiile electrice, gazele naturale, energia termică și alimentarea cu apă.

Problema nu se limitează la numărul insuficient de angajați. Există dificultăți și în ceea ce privește pregătirea profesională.

Ministrul a subliniat că investițiile și proiectele energetice depind de existența unor specialiști bine pregătiți.

„Cred că dincolo de investiţii, de punere în funcţiune, de bugete, de strategii, toate aceste lucruri se fac cu oameni şi cu oameni bine pregătiţi, care să ştie ce au de făcut, când au de făcut, cum au de făcut. În acelaşi timp, constatăm că, în ultimii ani, personalul din zona instalaţiilor în general – aici introduc atât partea de energie electrică, de gaze, de termie, de apă – din păcate este unul deficitar numeric în primul şi în primul rând, dar şi din perspectiva pregătirii profesionale. În acelaşi timp, astfel de iniţiative (semnarea Pactului pentru educaţie în energie, n.r.) pot să readucă o normalitate, pentru că investiţiile şi proiectele nu se fac singure. Dacă ele ajung să fie făcute, trebuie operate, iar după trebuie întreţinute şi reparate. De foarte multe ori, nu avem această cursivitate pe tehnologiile pe care le aducem în România. Tehnologii care sunt foarte multe, foarte diversificate şi, de multe ori, nu ţinem pasul cu personalul care să le implementeze, să le opereze şi să le întreţină. În acelaşi timp, trebuie să spunem că această activitate este activitatea de pregătire a personalului, care, de fapt, garantează realizarea şi, efectiv, atingerea cu adevărat a obiectivelor, în ceea ce înseamnă dezvoltarea sistemului energetic, atât în zona de electricitate, cât şi de gaze, termie sau alte tehnologii”, a spus Chisăliţă.

Pentru a răspunde deficitului de personal, ministrul Energiei a prezentat trei propuneri adresate semnatarilor Pactului pentru educație în energie.

Prima vizează realizarea unui registru care să evidențieze necesarul de pregătire profesională în fiecare județ.

Un astfel de instrument ar permite identificarea zonelor în care este nevoie de electricieni și de alți specialiști.

A doua propunere privește implicarea companiilor în pregătirea practică a viitorilor angajați.

Ministrul consideră că formarea teoretică trebuie completată prin experiență directă în firmele din domeniu.

„Cred că necesarul de personal este unul foarte ridicat şi, tocmai de aceea, propun semnatarilor Pactului şi personal domnului director Chiriţă (Alexandru Chiriţă, CEO Electrica, n.r.) trei elemente pe care să le ia în considerare. În primul rând, cred că identificarea unui registru pe judeţe în care să se stabilească, efectiv, necesitatea de pregătire a personalului. Este un element foarte, foarte important pentru a se cunoaşte cu adevărat care este dinamica acestei probleme. O a doua propunere este legată de a stabili firmele la care oamenii trebuie să facă practică, pentru că, dincolo de o pregătire teoretică, este necesar de practică. Practica se face în anumite firme care trebuie să intre în acest parteneriat pentru a putea ca, într-adevăr, rezultatul celor care vor deveni viitori electricieni, ingineri din diverse tehnologii electrice, să fie unele foarte concrete şi foarte aplicate. A treia recomandare este ca, peste un an de zile, să ne vedem aici, în aceeaşi formaţie, şi principalii beneficiari ai acestui program – electricienii, inginerii care au fost trecuţi prin acest program, împreună cu mentorii lor – să ne spună în mod concret ceea ce au simţit şi ceea ce au realizat prin acest program”, a menţionat ministrul de resort.

Dumitru Chisăliță a atras atenția asupra dificultăților de adaptare la tehnologiile introduse în România.

Potrivit acestuia, personalul trebuie să fie pregătit nu doar pentru implementarea proiectelor, ci și pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor.

Ministrul consideră că formarea profesională reprezintă o condiție importantă pentru dezvoltarea sistemului energetic.

În acest context, a propus și evaluarea rezultatelor programelor de pregătire după un an.

La această evaluare ar urma să participe electricienii și inginerii care au beneficiat de formare, împreună cu mentorii lor.

Propunerile au fost prezentate în contextul semnării Pactului pentru educație în energie.

Evenimentul „Energie pentru România” – Transatlantic Edition, ajuns la a doua ediție, este organizat de Grupul Electrica și Fundația Electrica, în parteneriat cu Atlantic Council.

Conferința are loc luni, 16 noiembrie, la Uzina Electrică Filaret din București.