Banii de la stat, în valoare de până la 15.000 de lei, pot fi solicitați din 20 noiembrie 2026 de românii care dețin panouri fotovoltaice. Finanțarea este destinată achiziționării și instalării bateriilor de stocare a energiei electrice, printr-un program administrat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierile se încheie pe 25 noiembrie, iar proiectele vor fi evaluate pe baza unui punctaj. Acordarea finanțării nu va mai depinde exclusiv de ordinea depunerii cererilor.

Prosumatorii care dețin instalații fotovoltaice pot accesa o nouă finanțare pentru achiziționarea și montarea bateriilor de stocare. Ministerul Mediului a anunțat că sesiunea de înscriere începe vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 10:00. Cererile vor putea fi depuse până miercuri, 25 noiembrie, la ora 23:59.

Programul administrat de AFM urmărește creșterea capacității de stocare a energiei electrice produse de instalațiile fotovoltaice existente. Bateriile permit păstrarea surplusului de electricitate pentru utilizarea ulterioară. Energia acumulată poate fi consumată seara sau în intervalele în care panourile produc mai puțină electricitate.

Finanțarea nerambursabilă poate acoperi cel mult 75% din valoarea eligibilă a investiției. Suma acordată unui beneficiar nu poate depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența dintre sprijinul public și costul total al proiectului trebuie suportată din fonduri proprii.

Ghidul stabilește și un plafon pentru cheltuielile eligibile, calculat în funcție de capacitatea bateriilor instalate. Costul maxim acceptat este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare. Astfel, valoarea finanțării depinde atât de caracteristicile sistemului, cât și de contribuția beneficiarului.

Finanțarea AFM pentru baterii de stocare este destinată persoanelor fizice care dețin deja sisteme fotovoltaice și au statut de prosumator. Solicitanții trebuie să respecte condițiile de eligibilitate stabilite prin ghidul programului. Printre acestea se află și îndeplinirea obligațiilor fiscale.

O altă cerință privește existența unei instalații fotovoltaice funcționale, la care să poată fi conectat sistemul de stocare. Bateriile cumpărate prin program trebuie să fie noi și compatibile cu echipamentele deja instalate. Utilizarea unor sisteme second-hand nu este acceptată pentru finanțare.

Capacitatea minimă obligatorie a bateriilor este de 10 kWh. Această limită reprezintă o condiție de eligibilitate, nu doar un criteriu suplimentar de evaluare. Prin urmare, proiectele care prevăd instalarea unor baterii sub acest prag nu îndeplinesc cerințele programului.

Persoanele interesate de finanțarea AFM trebuie să pregătească documentele necesare înaintea deschiderii sesiunii de înscriere. Dosarul trebuie să demonstreze identitatea solicitantului, situația fiscală și calitatea de prosumator. De asemenea, sunt necesare documente privind racordarea instalației și consumul de energie electrică.

Potrivit informațiilor prezentate pentru această sesiune, dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

Cererea de finanțare;

Actul de identitate al solicitantului;

Certificatele de atestare fiscală;

Contractul de prosumator;

Certificatul de racordare;

O factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Documentele trebuie încărcate în aplicația informatică administrată de AFM, în perioada rezervată înscrierilor. Solicitanții trebuie să verifice valabilitatea actelor înainte de transmiterea cererii. Informațiile declarate trebuie să corespundă documentelor depuse și condițiilor prevăzute în ghid.

Perioada de înscriere este limitată la intervalul 20–25 noiembrie 2026. Depunerea dosarului în acest interval permite participarea la evaluare, dar nu garantează aprobarea finanțării.

Selecția beneficiarilor pentru finanțarea bateriilor de stocare se va realiza printr-un sistem de evaluare bazat pe punctaj. Noua procedură înlocuiește avantajul decisiv pe care îl putea avea rapiditatea înscrierii în alte programe. Fiecare proiect poate obține maximum 100 de puncte, distribuite între trei criterii.

Primul criteriu privește capacitatea sistemului de stocare și valorează maximum 40 de puncte. Solicitanții care propun instalarea unor baterii de cel puțin 15 kWh pot obține punctajul maxim pentru această categorie. Capacitatea minimă eligibilă rămâne însă de 10 kWh.

Al doilea criteriu este contribuția financiară proprie, pentru care se pot acorda maximum 35 de puncte. Evaluarea ține cont de suma pe care solicitantul se angajează să o suporte pentru realizarea investiției. Astfel, contribuția beneficiarului influențează poziția proiectului în clasamentul final.

Ultimul criteriu vizează finanțările publice primite anterior și valorează maximum 25 de puncte. Persoanele care nu au beneficiat de sprijin public pentru sisteme de stocare pot primi punctajul maxim aferent. În schimb, finanțările anterioare pot reduce punctajul obținut la această categorie.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a subliniat că noul mecanism urmărește evaluarea caracteristicilor proiectelor, nu doar a rapidității înscrierii. În aceste condiții, transmiterea cererii imediat după deschiderea platformei nu garantează obținerea banilor. Clasamentul va depinde de punctajul acumulat și de respectarea condițiilor de eligibilitate.

Persoanele care au beneficiat anterior de finanțări publice pentru baterii de stocare nu sunt excluse automat din noua sesiune. Programul permite depunerea unor cereri suplimentare, însă stabilește o condiție privind investiția propusă. Noul proiect trebuie să fie distinct de cel finanțat anterior.

Acești solicitanți pot participa la evaluare dacă îndeplinesc celelalte cerințe ale programului. Totuși, nu vor beneficia de cele 25 de puncte rezervate persoanelor fără finanțări publice anterioare pentru stocare. Diferența de punctaj poate influența poziția proiectului în clasamentul beneficiarilor.

Prin urmare, existența unui proiect finanțat anterior nu împiedică automat accesarea noului sprijin. Evaluarea va lua în considerare istoricul finanțărilor, capacitatea bateriilor propuse și contribuția financiară proprie.

Ministerul Mediului a deschis pe 16 noiembrie sesiunea destinată firmelor care doresc să participe la instalarea sistemelor de stocare. Potrivit datelor comunicate de instituție, 376 de firme erau deja înregistrate în program. Acestea urmează procedura de validare necesară participării la proiectele finanțate.

După evaluarea dosarelor și aprobarea finanțării, beneficiarii vor putea alege un instalator validat. Firma selectată va realiza lucrările de montare și punere în funcțiune a bateriilor. Instalarea trebuie efectuată cu respectarea cerințelor tehnice și administrative prevăzute de program.

Sesiunea pentru persoanele fizice începe pe 20 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie pe 25 noiembrie, la ora 23:59. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei, fără să depășească 75% din valoarea eligibilă a proiectului. Aprobarea cererilor va depinde de eligibilitatea solicitanților și de punctajul obținut pentru fiecare investiție.