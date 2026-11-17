Pasagerii care au bani de recuperat de la DAN AIR pot cere înscrierea pe lista creditorilor până pe 21 decembrie 2026. Termenul se aplică sumelor datorate înainte de deschiderea insolvenței, pe 6 noiembrie. Cei care au plătit cu cardul pot contesta tranzacția și la banca emitentă. Peste 11.000 de pasageri au fost afectați de anularea rezervărilor.

Tribunalul București a stabilit termenul de 21 decembrie în dosarul de insolvență nr. 3523/93/2026. Data îi privește pe pasagerii care mai au de recuperat sume datorate înainte de 6 noiembrie. Sumele datorate după deschiderea insolvenței urmează un regim diferit.

Un exemplar al declarației de creanță se transmite Tribunalului București atât pe hârtie, cât și în format electronic. Al doilea se trimite administratorului judiciar provizoriu, RTZ & Partners. Pasagerii pot verifica în notificarea publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență unde se trimit documentele și ce trebuie anexat.

„Pentru mii de pasageri DAN AIR, cel mai mare risc în acest moment nu este doar anularea zborului, ci și posibilitatea de a rata un termen-limită despre care mulți nici măcar nu știu. Data de 21 decembrie este esențială pentru protejarea drepturilor lor în cadrul procedurii de insolvență”, a declarat Anton Radchenko, fondator și CEO al AirAdvisor.

Cei care au achitat biletele cu cardul pot cere băncii emitente să inițieze o procedură de chargeback. Prin aceasta, pasagerul contestă plata pentru un serviciu pe care nu l-a primit. Banca analizează cererea conform regulilor aplicabile tranzacției. Confirmarea rezervării, dovada plății și notificarea de anulare pot susține solicitarea.

„Pasagerii ar trebui să acționeze pe două planuri: să contacteze banca pentru a solicita recuperarea banilor prin procedura de chargeback și să se asigure că orice sumă rămasă nerecuperată este înregistrată corespunzător în cadrul procedurii de insolvență. Sunt două demersuri distincte, iar așteptarea unui răspuns într-unul dintre ele nu suspendă termenul-limită pentru celălalt”, a explicat Radchenko.

Atunci când zborul este anulat și se aplică regulamentul european, pasagerul poate alege rambursarea biletului în șapte zile sau redirecționarea. Redirecționarea poate avea loc cât mai repede sau la o dată ulterioară aleasă de pasager, în funcție de locurile disponibile. În anumite condiții, pasagerii pot avea dreptul și la o compensație cuprinsă între 250 și 600 de euro.

O rezervare poate fi anulată chiar dacă zborul rămâne programat. În această situație, pasagerul poate cere DAN AIR să confirme în scris ce s-a întâmplat cu rezervarea și ce opțiuni îi oferă. Pentru a stabili dacă se aplică drepturile aferente refuzului la îmbarcare, contează inclusiv dacă pasagerul avea o rezervare confirmată.

DAN AIR a anunțat pe 5 noiembrie că a anulat rezervările achitate cu cardul prin NETOPIA pentru care susține că nu a primit banii. NETOPIA afirmă că a reținut sumele drept garanție pentru rambursarea pasagerilor și le-a indicat acestora să se adreseze băncilor emitente. Tribunalul București a respins pe 3 noiembrie o cerere urgentă prin care operatorul aerian solicita transferul fondurilor.