Tribunalul București a decis intrarea CFR Marfă în faliment, prin procedura simplificată, după ce a admis solicitările mai multor creditori. Compania pierde dreptul de administrare, iar patrimoniul său va fi inventariat și valorificat de lichidatorii judiciari. Decizia schimbă inclusiv situația activelor puse sub sechestru de ANAF, care nu vor mai putea fi vândute de Fisc.

Hotărârea a fost pronunțată pe 16 noiembrie, după analizarea cererilor formulate de mai multe societăți și instituții. Printre creditorii care au solicitat deschiderea procedurii se numără Electrificare CFR, Grup Transport Feroviar, Bereta Pază și Protecție, Metal Waste Management și PPC Energie.

Pe lista solicitanților se mai află Compania Națională de Căi Ferate CFR și Compania de Apă Oltenia.

Instanța a încadrat drept declarații de creanță solicitările depuse de alți creditori. Printre aceștia se regăsesc Timarom Star, Tomini Trading, Premier Energy Furnizare, Autoritatea Feroviară Română și Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR.

Decizia Tribunalului București poate fi consultată aici. Hotărârea este executorie, însă poate fi atacată cu apel în șapte zile de la comunicarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Odată cu deschiderea falimentului, CFR Marfă nu mai poate lua decizii privind propria activitate și administrarea patrimoniului. Dreptul de administrare este ridicat, iar atribuțiile respective sunt transferate lichidatorului judiciar, sub supravegherea judecătorului-sindic.

Tribunalul București a dispus sigilarea bunurilor societății. De asemenea, băncile unde compania deține conturi nu mai pot efectua operațiuni fără aprobarea lichidatorului sau a instanței.

Pentru această etapă a fost desemnat un consorțiu de lichidatori judiciari provizorii. Acesta este format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL.

Remunerația stabilită pentru consorțiu este de 10.000 de lei. Plata va fi suportată din patrimoniul CFR Marfă.

Lichidatorii au la dispoziție 60 de zile de la pronunțarea hotărârii pentru inventarierea bunurilor companiei. Totodată, în maximum 40 de zile de la desemnare, trebuie să înainteze instanței un raport privind cauzele și împrejurările care au determinat insolvența.

Și societatea are obligații în cadrul procedurii. CFR Marfă trebuie să predea, în termen de zece zile, documentele și informațiile solicitate de legislația insolvenței.

Intrarea în faliment modifică și situația bunurilor asupra cărora ANAF a instituit sechestre fiscale. Acestea nu aparțin Fiscului, ci fac parte din patrimoniul CFR Marfă.

ANAF aplicase măsurile de executare pentru recuperarea datoriilor companiei. Odată cu deschiderea falimentului, administrarea și valorificarea activelor intră însă în atribuțiile lichidatorului judiciar.

Prin urmare, bunurile CFR Marfă care fuseseră deja scoase la vânzare pe platforma ANAF vor fi retrase. Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al ANAF, a explicat pentru Club Feroviar că instituția nu mai poate continua procedurile de valorificare.

Oficialul a precizat că lichidatorul preia responsabilitatea administrării patrimoniului și că ANAF a recuperat doar o mică parte din creanța sa. El a arătat că datoria se ridică la 1,3 miliarde de lei, în timp ce recuperările sunt de aproximativ 30 de milioane de lei.

„Din punct de vedere juridic, acum tot ce înseamnă partea de administrare revine lichidatorului. Cele care sunt pe platformă le vom da jos, pentru că Legea 85 asta spune. ANAF nu a recuperat mare lucru.

Este o creanță de 1,3 miliarde de lei, din care s-au recuperat undeva la 30 de milioane. Din tot acest patrimoniu, m-aș fi bucurat ca statul să recupereze cea mai mare creanță”, a explicat Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al ANAF, potrivit Club Feroviar.

În diferite etape ale procedurii de executare, ANAF avea scoase la vânzare peste 6.000 de active ale CFR Marfă. Printre acestea se numărau locomotive, vagoane și clădiri.

Toate aceste bunuri vor intra în responsabilitatea lichidatorilor, care vor decide modalitatea de valorificare în cadrul procedurii de faliment.

Există însă și active care necesită o analiză distinctă înainte de a fi scoase la vânzare. Mironel Panțuroiu a atras atenția asupra liniilor feroviare care deservesc obiective de interes național sau activități ale trupelor NATO.

Aceste bunuri au un regim special și trebuie identificate separat înaintea oricărei decizii privind valorificarea lor.

ANAF va participa în continuare la procedura de faliment în calitate de creditor. Instituția va încerca să recupereze datoria din banii obținuți prin lichidarea patrimoniului CFR Marfă.

Tribunalul București a stabilit și calendarul următoarelor etape din procedura de faliment. Creditorii CFR Marfă trebuie să depună cererile de admitere a creanțelor până la 31 decembrie 2026.

Ulterior, lichidatorii vor întocmi și publica tabelul preliminar al creanțelor. Termenul stabilit pentru această operațiune este 8 ianuarie 2027.

Prima ședință a adunării creditorilor va avea loc pe 13 ianuarie 2027. Tabelul definitiv al creanțelor este programat pentru publicare pe 2 februarie 2027.

Instanța a stabilit data de 5 aprilie 2027 pentru următoarea analiză a stadiului procedurii.

Creditorii au și posibilitatea de a contesta deschiderea falimentului. Opozițiile pot fi formulate în termen de zece zile de la notificare.

Acestea trebuie soluționate în maximum cinci zile după expirarea perioadei în care pot fi depuse.

Separat, hotărârea prin care s-a dispus intrarea în faliment poate fi atacată cu apel în șapte zile de la comunicarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvență.

CFR Marfă a fost operatorul național de transport feroviar de marfă din România. În timp, compania a pierdut cotă de piață în favoarea operatorilor privați și s-a confruntat cu dificultăți financiare importante.

Deschiderea procedurii simplificate de faliment presupune dizolvarea societății și trecerea directă la lichidarea patrimoniului. Nu mai există o etapă de reorganizare a companiei.

În perioada următoare, bunurile vor fi inventariate și evaluate, apoi valorificate. Sumele obținute vor fi distribuite creditorilor, potrivit ordinii de prioritate prevăzute de lege.

Lichidatorul judiciar are și obligații administrative pe parcursul procedurii. Acesta trebuie să notifice creditorii, băncile, Registrul Comerțului și instanțele relevante despre intrarea CFR Marfă în faliment.

Notificările trebuie să cuprindă inclusiv ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea societății.

În plus, consorțiul de lichidatori va trebui să prezinte lunar instanței rapoarte privind măsurile întreprinse și evoluția procedurii de faliment.