Un bărbat i-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Procurorii au stabilit ce pedeapsă va primi
SURSA FOTO: Dreamstime - TikTok
Un bărbat care i-a amenințat cu împușcarea pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Amenințările au fost transmise în august 2025, printr-un videoclip publicat pe TikTok. Procurorii Parchetului General au stabilit o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării acesteia. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Ploiești, pentru examinarea acordului.
Bărbatul i-a amenințat pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan printr-un videoclip publicat pe TikTok
Un bărbat i-a amenințat cu acte de violență pe fostul premier Ilie Bolojan și pe președintele Nicușor Dan, în august 2025. Mesajul a fost distribuit printr-un videoclip publicat pe contul său de TikTok. Anchetatorii au considerat că amenințările vizau intimidarea celor doi oficiali în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Potrivit unui comunicat transmis marți de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, bărbatul a recunoscut faptele. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, fiind cercetat pentru două infracțiuni de ultraj. Documentul a fost înaintat Judecătoriei Ploiești, instanța urmând să se pronunțe asupra acordului.
Procurorii au stabilit că amenințările au fost formulate în scop de răzbunare și intimidare. Acestea erau legate direct de funcțiile publice exercitate de persoanele vizate. În documentele anchetei, faptele sunt descrise drept amenințări cu „săvârşirea unor acţiuni fizice violente îndreptate împotriva acestora, în scop de răzbunare şi de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoanele ameninţate a atribuţiilor de serviciu”.
Ce mesaj a transmis bărbatul și de ce a invocat mobilizarea rezerviștilor
Videoclipul publicat pe TikTok conținea amenințări explicite cu împușcarea mai multor persoane care au ocupat funcții importante în stat. Bărbatul și-a exprimat nemulțumirea față de o presupusă mobilizare a rezerviștilor și posibilitatea participării la război. În mesaj, acesta a invocat inclusiv pregătirea sa militară și gradul obținut în timpul serviciului militar.
Pe lângă Ilie Bolojan și Nicușor Dan, bărbatul a menționat și alte persoane publice. Printre acestea se numără Marian Enache, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu. Mesajul integral inclus în documentele procurorilor este următorul:
„Bolojane, îţi dau un sfat! Că ai dat ordinu’ ăla ca să…să-m’ chemi rezerviştii la…în armată. Oricum războiu’ va începe, e pe linia de plutire, Trump nu mai să bagă. Îţi spun ceva: să nu te puie dracu’ să le dai arme-n mână! Că noi nu ne ducem cu…cu Ucraina, noi ne ducem cu tine, cu Nicuşor şi cu voi toţi.
Eu unu’, dac-am prins pistolu’ mitralieră în mână, pe tine eşti primu’ care te împuşc, pe Nicuşor Dan şi p’-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis şi-l caut şi pă Ciolacu. Pe voi vă-mpuşc primii, bă, dacă mă trimeteţi în război! Am şi grad….pă livret, m-am liberat caporal dîn armată, da’ am făcut armată, proştilor! Să nu vă puie dracu’ să-mi daţi arma-n mână…sau să mă chemaţi, că v-aţ’ dat foc!”.
Procurorii au stabilit o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării
Acordul de recunoaștere a vinovăției prevede o pedeapsă de opt luni de închisoare pentru cele două infracțiuni de ultraj. Procurorii au convenit asupra amânării aplicării pedepsei, cu stabilirea unui termen de supraveghere de doi ani. Această soluție urmează să fie examinată de Judecătoria Ploiești.
Termenul de supraveghere va începe la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța dispune amânarea aplicării pedepsei. Prin urmare, acordul încheiat cu procurorii nu echivalează, în această etapă, cu o condamnare definitivă.
Soluția propusă presupune că pedeapsa de opt luni de închisoare nu va fi aplicată imediat, dacă instanța aprobă acordul. Bărbatul va fi supus termenului de supraveghere stabilit, în condițiile prevăzute de lege.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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