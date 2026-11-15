George Simion este criticat de susținătorii lui Călin Georgescu. Makaveli îl ia la întrebări: Ai făcut un discurs de marketing și atât?

George Simion a devenit ținta criticilor venite din partea unor susținători ai lui Călin Georgescu, după protestul organizat sâmbătă în Parcul Izvor. Liderul AUR a participat ulterior la meciul România-Polonia, în timp ce manifestațiile au continuat în fața Arestului Central. Pe rețelele sociale au apărut acuzații privind organizarea protestului și plecarea participanților. AUR a respins criticile și a transmis că reprezentanții partidului au fost prezenți la ambele manifestații.

George Simion a provocat nemulțumiri în rândul unor susținători ai lui Călin Georgescu, după manifestația organizată sâmbătă în Parcul Izvor. Participanții au criticat decizia liderului AUR de a nu merge ulterior la Arestul Central.

Protestul de la Arestul Central a continuat în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta se află în arest preventiv, într-un dosar privind o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro.

Potrivit Digi24, pe rețelele sociale au fost publicate numeroase mesaje împotriva președintelui AUR. Autorii postărilor i-au reproșat absența de la manifestația desfășurată în fața centrului de detenție.

Controversa s-a extins după apariția unor mesaje atribuite parlamentarilor AUR. Din acestea ar reieși că protestatarii transportați cu autocarele ar fi fost îndemnați să se întoarcă acasă.

Potrivit acuzațiilor, participanților li s-ar fi recomandat să nu continue manifestația în fața Arestului Central. Informațiile au circulat sâmbătă în mediul online.

Un susținător al lui Călin Georgescu, prezent în fața Arestului Central, a criticat plecarea participanților aduși la miting.

„Și-a luat oamenii și a plecat acasă. AUR-ul și-a luat oamenii și i-a suit în autocare și au plecat acasă, ca să știți”, a transmis acesta.

Printre persoanele care au contestat comportamentul lui George Simion se numără și influencerul Makaveli, care i-a adresat public mai multe reproșuri.

Acesta a criticat absența liderului AUR de la Arestul Central. Totodată, a susținut că manifestația din Parcul Izvor ar fi fost folosită pentru promovarea imaginii politice.

„Simioane, aici la Arest de ce nu vii? Ne-ai chemat la Izvor, să le arăți tu la polonezi cât ești la tare, ai făcut un discurs de marketing și atât? Ai suit lumea în autocare și ai plecat și tu cu ei. Vino, tată, între lume, că aici e Călin Georgescu”, a declarat Makaveli.

Criticile au apărut după ce George Simion își exprimase public susținerea pentru fostul candidat prezidențial.

În discursul susținut la manifestația din Parcul Izvor, președintele AUR a cerut eliberarea lui Călin Georgescu. Acesta a solicitat și respectarea dreptului la un proces echitabil.

„Vrem eliberarea lui Călin Georgescu, un proces corect și dreptate pentru toți românii”, a afirmat George Simion.

Nemulțumirile unor susținători ai lui Călin Georgescu s-au accentuat după apariția unei fotografii realizate sâmbătă seară, pe Arena Națională.

Imaginea a fost publicată de deputatul AUR Gabriel Florea și îi prezintă pe acesta și pe George Simion la meciul România-Polonia.

Prezența liderului AUR pe stadion a generat noi reacții în mediul online. Mai mulți participanți la protest au considerat că acesta ar fi trebuit să continue manifestația în fața Arestului Central.

Unul dintre susținătorii fostului candidat prezidențial l-a acuzat pe George Simion că nu s-a implicat suficient în acțiunile organizate pentru Georgescu.

„Niciodată nu ai venit lângă Călin Georgescu și întotdeauna ai fugit, iar noi, băieții din stradă, te declarăm pe tine un laș și un trădător”, a comentat protestatarul.

Alianța pentru Unirea Românilor a reacționat după criticile formulate împotriva președintelui partidului, contestând reprezentativitatea mesajelor apărute în mediul online.

Formațiunea a susținut că persoanele care lansează asemenea acuzații nu exprimă poziția tuturor susținătorilor lui Călin Georgescu.

Reprezentanții partidului au transmis că „voci punctuale care vor să dezbine și să provoace ură nu reprezintă susținătorii lui Călin Georgescu”.

AUR a precizat că membrii formațiunii au participat atât la protestul organizat în Parcul Izvor, cât și la manifestația de la Arestul Central.