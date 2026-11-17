O dronă de tip Geran-2 a intrat de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Un alt aparat de tip Shahed a fost observat îndreptându-se spre sectorul Botanica din Chișinău. Autoritățile au restricționat întregul spațiu aerian al țării, iar armata monitorizează în continuare situația.

Incursiunile au avut loc marți, 17 noiembrie, în contextul bombardamentelor rusești asupra teritoriului ucrainean. Potrivit Ministerului Apărării din Republica Moldova, primul incident a fost înregistrat la ora 15:49.

Drona Geran-2 a pătruns în spațiul aerian național dinspre localitatea Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina. Aparatul s-a deplasat în direcția orașului Tiraspol, din regiunea transnistreană.

Ulterior, acesta a ieșit din spațiul aerian moldovenesc, îndreptându-se spre localitatea Slavianoserbka, tot din regiunea Odesa.

La numai 13 minute distanță, la ora 16:02, aceeași dronă a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova. De această dată, aparatul a venit din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, și s-a îndreptat spre Mălăiești, raionul Criuleni.

În paralel, autoritățile au semnalat deplasarea unei drone de tip Shahed dinspre sudul țării către sectorul Botanica din municipiul Chișinău.

Jurnaliștii TV8 au surprins un aparat de zbor deasupra sectorului Poșta Veche din Capitală, chiar în apropierea sediului redacției. Imaginile au fost publicate de televiziunea din Republica Moldova.

Ca măsură de precauție, autoritățile moldovene au decis restricționarea întregului spațiu aerian național. Măsura a intrat în vigoare la ora 16:27, din motive de securitate.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă să supravegheze spațiul aerian al Republicii Moldova.

Ministerul Apărării le-a transmis cetățenilor și recomandări privind comportamentul în cazul descoperirii unor drone sau fragmente suspecte. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de asemenea obiecte, să nu le atingă și să nu încerce să le deplaseze.

Aparatele de zbor prăbușite sau componentele acestora ar putea conține elemente explozive. Prin urmare, cetățenii trebuie să se îndepărteze și să păstreze o distanță sigură.

Autoritățile recomandă, de asemenea, evitarea folosirii telefoanelor în apropierea obiectelor suspecte. Serviciul 112 trebuie apelat imediat după părăsirea zonei periculoase.

Incidentele în care drone ajung în apropierea capitalei Republicii Moldova sunt relativ rare. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, zeci de rachete și aparate de zbor fără pilot au traversat spațiul aerian moldovenesc.

Cele mai multe incursiuni au fost însă raportate în raioanele aflate la granița cu Ucraina sau în regiunea transnistreană.

Incursiunile în spațiul aerian moldovenesc au loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra regiunii Odesa. Bombardamentele din ultimele zile au vizat în special infrastructura electrică, în perspectiva apropierii sezonului rece.

În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, un nou atac a provocat pagube mai multor obiective din regiune. Printre acestea s-au numărat o instalație energetică aparținând companiei DTEK, o clădire administrativă și un cămin studențesc.

Au mai fost avariate un depozit de materiale de construcție și mai multe camioane. O persoană a fost rănită, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar în două orașe.

Informațiile au fost comunicate de guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Bombardamentele au provocat pagube și în zilele precedente. Pe 16 noiembrie, atacurile rusești au afectat obiective civile și logistice, rănind cel puțin două persoane.

Totodată, 52.200 de gospodării au rămas fără electricitate în urma bombardamentelor din acea zi.

Cu o zi înainte, un alt atac de amploare s-a soldat cu șase răniți. Aproximativ 41.000 de consumatori au rămas atunci fără alimentare cu energie electrică, potrivit autorităților ucrainene.

Bombardamentele desfășurate în apropierea graniței au fost însoțite de numeroase incidente de securitate pe teritoriul Republicii Moldova.

De la începutul anului 2026, autoritățile au înregistrat peste 70 de încălcări ale spațiului aerian național.

Un nou val de incidente a fost raportat în perioada 7-13 noiembrie. În acel interval au fost consemnate cinci evenimente, dintre care patru survoluri neautorizate.

Cel de-al cincilea incident a vizat descoperirea unor fragmente de dronă în raionul Ștefan Vodă.