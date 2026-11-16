Palatul Republicii din Chișinău a găzduit, în perioada 13–15 noiembrie 2026, expoziția tematică „Poduri olimpice: Nadia Comăneci la Chișinău”, un proiect de diplomație publică și cultural-sportivă finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Dincolo de dimensiunea aniversară — marcarea a 50 de ani de la primul 10 olimpic obținut la Montreal în 1976 — evenimentul a pus în lumină inițiative concrete cu impact instituțional și financiar: lansarea unei monede jubiliare din argint de către Banca Națională a Moldovei (BNM) și prezentarea noilor instrumente legislative adoptate la București pentru recompensarea și promovarea performanței sportive.

Evenimentul, integrat în programul oficial „Anul Nadia – 50 de ani de la Nota 10” (instituit prin Legea nr. 130/2025), a fost realizat în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onești.

Unul dintre momentele centrale ale ceremoniei de la Chișinău a fost prezentarea monedei jubiliare din argint dedicate Nadiei Comăneci, pusă în circulație de Banca Națională a Moldovei începând cu 13 noiembrie 2026 (în baza deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 36), în prezența prim-viceguvernatorului Petru Rotaru.

Specificații tehnice: Moneda este bătută în argint, are o valoare nominală de 50 de lei moldovenești și un tiraj limitat la 1.500 de exemplare .

Design și elemente de securitate: Piesa o reprezintă stilizat pe Nadia Comăneci în timpul exercițiului la paralele inegale, alături de inscripția Montreal și referința la primul 10 din istoria gimnasticii. Fiecare monedă este încapsulată într-un tub ermetic, însoțită de un certificat de autentificare semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu , și de un cod QR cu datele tehnice.

Distribuție: Comercializarea se realizează direct prin Banca Națională a Moldovei și prin intermediul băncilor comerciale licențiate din Republica Moldova.

„Ceva ce se întâmplă bine la București are neapărat un ecou și aici, la Chișinău, iar Banca Națională a Moldovei nu putea rămâne pasivă la acest an dedicat Nadiei Comăneci. Această monedă jubiliară a fost bătută în argint, are o valoare nominală de 50 de lei și un tiraj limitat de 1.500 de exemplare. Prin lansarea monedei, confirmăm că performanța, perseverența și reziliența nu rămân neobservate și trebuie marcate astfel încât să fie transmise generațiilor următoare”, a declarat Petru Rotaru, prim-viceguvernator al BNM.

Exemplare omagiale au fost înmânate oficialităților și directoarei CSM Onești, Ingrid Istrate, urmând să fie integrate în colecția expusă la Onești.

Prezent la inaugurarea de sâmbătă, 14 noiembrie, deputatul Paul Claudiu Cotîrleț — inițiator al legii prin care anul 2026 a fost declarat Anul Nadia Comăneci — a punctat modul în care capitalul de imagine al marilor campioni este dublat de măsuri legislative și financiare concrete la București.

Acesta a anunțat că Parlamentul României a votat deja instituirea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase”, asigurând continuitatea strategiei de promovare a brandurilor sportive românești, și a evidențiat promulgarea, la 11 noiembrie, a legii privind recompensarea financiară a performanțelor istorice la nivel de club.

„Acum trei zile, pe 11 noiembrie, Președintele României a promulgat legea inițiată de mine și de colegii mei din Comisia de Tineret și Sport prin care sportivii români care au câștigat Cupa Campionilor Europeni sau Liga Campionilor la nivelul echipelor de club să primească o indemnizație de merit. Este o dovadă a faptului că statul român nu trebuie doar să se mândrească cu aceste rezultate, ci trebuie să demonstreze că performanța este validată și valorificată la nivelul societății”, a precizat Paul Claudiu Cotîrleț.

Proiectul finanțat de DRRM a reunit la Palatul Republicii decidenți instituționali, reprezentanți ai corpului diplomatic (inclusiv ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu) și lideri ai structurilor olimpice din cele două state, subliniind rolul sportului ca instrument de conectare instituțională și dezvoltare a capitalului uman.

„Prin acest eveniment ne dorim ca publicul de la Chișinău să afle despre ceea ce au însemnat performanțele Nadiei Comăneci, printr-un vernisaj cu peste 50 de fotografii, un film documentar, medalii și replici ale echipamentelor de competiție. Sper ca acesta să fie un început și la anul să venim cu alte personalități în Republica Moldova care să unească cele două maluri ale Prutului și să arătăm că prin performanță și dorință ne vom dezvolta împreună”, a declarat Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al DRRM.

Deși o situație neprevăzută a împiedicat-o să fie prezentă fizic la Chișinău, Nadia Comăneci a transmis un mesaj în care a accentuat valoarea strategică a sportului în relațiile bilaterale:

„Titlul Poduri olimpice spune totul: între România și Republica Moldova nu există doar o graniță pe Prut, ci punți trainice de suflet, de limbă, de istorie și de valori comune. Sportul este cea mai curată formă de diplomație. Fair-play-ul, disciplina și respectul nu au nevoie de traducător. Ele unesc oameni, apropie societăți și construiesc legături trainice”, a transmis Nadia Comăneci.

Din perspectiva formării noilor generații și a adaptării la schimbările tehnologice, Virgil Munteanu, vicepreședinte și director general al Fundației Nadia Comăneci, a trasat o paralelă între momentul Montreal 1976 — când tabela electronică nu era programată să afișeze nota 10.00 — și provocările actuale generate de inteligența artificială:

„Nadia, în 1976, a reușit să schimbe nu doar sportul, ci și tehnologia, fiind primul om care a învins acel sistem. Astăzi, în era inteligenței artificiale, mesajul rămâne valabil: omul va putea în continuare să depășească limitele și să stăpânească tehnologia pe care chiar el a creat-o”, a subliniat Virgil Munteanu, felicitând totodată delegația Republicii Moldova pentru medaliile obținute recent la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar.

La rândul lor, președintele COSR, Mihai Covaliu, și președintele CNOS din Republica Moldova, Nicolae Juravschi, au evidențiat randamentul investiției în educația sportivă a copiilor — confirmat la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar (3 medalii pentru Republica Moldova și 4 medalii, dintre care 3 de aur, pentru România):

„Aceasta este cea mai importantă medalie pe care a câștigat-o Nadia — o moștenire de disciplină și muncă în echipă care inspiră generație după generație. Ne dorim să avem copii care să vină spre sport, să fie mai performanți, mai sănătoși și să devină oameni de bază ai unei societăți construite pe aceste valori”, a afirmat Mihai Covaliu.

În cuvântul său de binecuvântare, Înaltpreasfinția Sa Antonie, Mitropolitul Basarabiei, a subliniat dimensiunea identitară și etica muncii pe care performanța de la Montreal a transmis-o peste Prut încă din 1976, arătând că „în spatele unei singure clipe de strălucire se află ani de jertfă, exercițiu neîncetat și responsabilitate față de darul primit”.

Expoziția de la Palatul Republicii, deschisă cu acces gratuit între 13 și 15 noiembrie, a inclus și un atelier dedicat elevilor și tinerilor sportivi de la Școala Sportivă „Speranța”, care au reunit mesajele și fotografiile lor într-un jurnal ce va fi predat personal Nadiei Comăneci.