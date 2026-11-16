Premierul Luca Niculescu a dat asigurări că pensiile românilor vor crește în 2027. Declarația a fost făcută luni, 16 noiembrie, în contextul pregătirii bugetului de stat pentru anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a avansat anterior o posibilă indexare de 7,3%. Procentul nu este însă definitiv și poate fi modificat în funcție de evoluția indicatorilor economici.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi majorate anul viitor. Șeful Executivului a făcut declarația după participarea la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

Întrebat dacă poate garanta o creștere a pensiilor cu 7,3% în 2027, premierul a confirmat majorarea. Acesta nu a precizat însă procentul care va fi aplicat.

„Garantez că vor creşte pensiile”, a declarat Luca Niculescu, potrivit B1 TV.

Premierul a vorbit și despre pregătirea bugetului de stat pentru anul viitor. Potrivit acestuia, documentul va fi finalizat până la sfârșitul lunii decembrie.

„Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, aşa cum ne-am angajat”, a declarat Luca Niculescu.

Finalizarea bugetului este importantă pentru stabilirea resurselor financiare disponibile în 2027. Printre cheltuielile care trebuie luate în calcul se numără și majorarea pensiilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat anterior o estimare privind indexarea pensiilor în 2027.

Potrivit calculelor preliminare, majorarea ar putea ajunge la 7,3%. Totuși, procentul nu reprezintă o decizie definitivă a Guvernului.

Ministrul a explicat, într-o intervenție la B1 TV, că estimarea poate suferi modificări. Valoarea finală va depinde de actualizarea datelor economice.

„La zi, pe calculul ăsta intermediar, care nu-i final și nu vreau să sune ca o promisiune, cifrele pot evolua și în sus și în jos, cifra este de 7,3%”, a declarat Florin Manole pentru B1 TV.

Prin urmare, declarația premierului confirmă intenția de majorare, dar nu și aplicarea procentului de 7,3%.

Acesta rămâne, pentru moment, un nivel orientativ, rezultat din calculele prezentate de Ministerul Muncii.

Florin Manole a susținut că majorarea pensiilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru Guvern în 2027.

Ministrul consideră că veniturile pensionarilor trebuie actualizate în conformitate cu prevederile legale.

În opinia sa, această măsură ar trebui să aibă prioritate față de eventualele creșteri salariale acordate demnitarilor.

„Trebuie să avem majorare și voi cere majorare la nivelul legii”, a afirmat ministrul Muncii.

Pentru stabilirea procentului final, Ministerul Muncii trebuie să actualizeze calculele privind indexarea.

Ulterior, datele vor fi transmise Ministerului Finanțelor și premierului Luca Niculescu.

Creșterea pensiilor va depinde de mai mulți factori economici și bugetari.

Printre aceștia se numără evoluția indicatorilor macroeconomici și resursele financiare disponibile pentru anul viitor.

Un rol important îl vor avea și angajamentele României privind reducerea deficitului bugetar.

Guvernul trebuie să țină cont de aceste obligații atunci când stabilește cheltuielile pentru 2027.

În prezent, procentul de 7,3% rămâne o estimare preliminară. Valoarea definitivă a majorării nu a fost anunțată.

Premierul Luca Niculescu a garantat însă că pensiile vor crește anul viitor, fără să precizeze nivelul exact al indexării.