Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat marți, 17 noiembrie, deciziile economice adoptate de Guvern în ultimul an. Acesta a avertizat că România se confruntă cu un declin economic accentuat și a cerut stabilitate fiscală pentru 2027. După o întâlnire cu reprezentanții IMM-urilor, social-democratul a prezentat trei angajamente privind relația statului cu mediul de afaceri.

Sorin Grindeanu a criticat politicile economice ale Guvernului, susținând că deciziile din ultimul an au afectat economia României. Liderul PSD consideră că măsurile adoptate au contribuit la deteriorarea performanțelor economice ale țării. Acesta a invocat poziția României în clasamentul european privind contracția economică.

Într-o postare pe Facebook, Grindeanu a susținut că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la declin economic. Social-democratul a atribuit această situație deciziilor guvernamentale pe care le consideră greșite. El a avertizat că o relansare economică în 2027 necesită reguli fiscale stabile și predictibile.

„Deciziile guvernamentale greșite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică. Ca să reușim o relansare economică credibilă anul viitor, atunci avem nevoie de predictibilitate și nu de noi surprize fiscale”, a scris Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România. Liderul social-democrat a prezentat prioritățile discutate cu antreprenorii și a insistat asupra obligațiilor statului față de companii.

Sorin Grindeanu a anunțat trei angajamente privind fiscalitatea, datoriile statului și rambursarea TVA către companiile din România. Acestea au fost reconfirmate în cadrul discuțiilor cu reprezentanții IMM-urilor. Liderul PSD a susținut că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate pentru continuarea investițiilor.

Primul angajament vizează menținerea actualului nivel al taxelor pentru companii în 2027. Grindeanu a transmis că firmele nu ar trebui să suporte noi majorări fiscale anul viitor. Al doilea angajament privește achitarea integrală a datoriilor pe care statul le are către operatorii economici.

A treia măsură anunțată se referă la accelerarea rambursărilor de TVA. Liderul PSD a susținut că firmele care își respectă obligațiile fiscale trebuie să primească sumele în maximum 30 de zile.

Grindeanu a prezentat angajamentele într-o enumerare publicată după întâlnirea cu antreprenorii:

„Am discutat astăzi cu reprezentanții IMM-urilor din România și am reconfirmat trei angajamente clare:

• Nu creștem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor.

• Statul trebuie să își plătească toate datoriile către companii.

• Rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte și conforme”.

Prin aceste angajamente, social-democratul a indicat direcțiile pe care le consideră necesare pentru sprijinirea activității economice. Declarația reprezintă un angajament politic, fără să stabilească prin ea însăși modificări legislative sau termene obligatorii pentru autoritățile fiscale.

Sorin Grindeanu a avertizat că modificările fiscale frecvente și întârzierile la plată afectează capacitatea companiilor de a investi. Liderul PSD consideră că statul nu poate solicita dezvoltarea afacerilor fără să își respecte propriile obligații financiare. El a criticat schimbarea repetată a regulilor aplicabile mediului privat.

Potrivit acestuia, predictibilitatea fiscală reprezintă o condiție pentru menținerea investițiilor și crearea locurilor de muncă. Grindeanu a subliniat că firmele trebuie să își poată planifica activitatea fără modificări legislative imprevizibile.

„Nu poți cere companiilor să investească, să creeze locuri de muncă și să țină economia în mișcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta și întârzie să-și plătească facturile”, a transmis liderul PSD.

Social-democratul a insistat și asupra relației dintre autorități și antreprenori. În opinia sa, relansarea economiei depinde de restabilirea încrederii mediului privat în instituțiile statului. Această încredere trebuie susținută prin stabilitate fiscală și respectarea obligațiilor financiare asumate de autorități.

„Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construiește prin taxe predictibile, un stat care își respectă obligațiile și un parteneriat real cu antreprenorii”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că firmele românești trebuie să beneficieze de sprijinul autorităților, nu de obligații suplimentare. El a prezentat această abordare drept direcția pe care ar trebui să o urmeze actuala guvernare.