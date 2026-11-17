Nuclearelectrica a semnat luni, 16 noiembrie, un contract de finanțare de 400 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Banii vor fi folosiți pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. BEI a confirmat marți prima tranșă din pachetul de 800 de milioane de euro. Al doilea contract, în aceeași valoare, este programat pentru 2027.

BEI a aprobat finanțarea totală pe 15 iulie 2026, iar acționarii Nuclearelectrica au aprobat contractarea împrumuturilor pe 29 octombrie. Cele două contracte acoperă împreună aproximativ un sfert din valoarea proiectului, estimată la 3,1 miliarde de euro fără costurile de finanțare. Nuclearelectrica va folosi pentru investiție atât fonduri proprii, cât și împrumuturi.

„Împrumutul contractat luni va fi utilizat în faza de construcție a proiectului, etapă esențială în finalizarea acestuia. Finanțarea acordată de BEI reconfirmă încrederea într-un proiect de investiții complex și în eficiența energiei nucleare pe termen lung”, a declarat Daniel Adam, directorul financiar al Nuclearelectrica. Compania prezintă pachetul drept cea mai mare finanțare acordată de BEI unei companii din România.

Nuclearelectrica se află în etapa de pregătire a retehnologizării. Aceasta include achiziția echipamentelor care necesită perioade lungi de fabricație, construcția infrastructurii și obținerea avizelor. Lucrările la infrastructură au început în august 2025. Compania a semnat deja contractul de inginerie, procurare și construcție, precum și contractele pentru componentele reactorului care vor fi înlocuite.

„Vom menține ritmul pentru îndeplinirea tuturor activităților din fazele a doua și a treia ale proiectului, la timp și în costurile estimate. Simultan, asigurăm finanțarea pentru cea de-a treia și cea mai complexă etapă: execuția retehnologizării”, a declarat Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al Nuclearelectrica.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că producția indisponibilă în timpul lucrărilor ar urma să fie acoperită prin capacitățile care intră în funcțiune în 2026 și 2027. El a precizat că autoritățile analizează soluțiile pentru această perioadă.

Unitatea 1 a intrat în exploatare în 1996. Prin înlocuirea unor componente și modernizarea sistemelor, Nuclearelectrica urmărește să prelungească durata de funcționare a reactorului cu încă 30 de ani. După finalizarea lucrărilor, compania estimează că unitatea va livra anual aproximativ 5 milioane de MWh în Sistemul Energetic Național. Cele două unități de la Cernavodă produc împreună aproximativ 20% din electricitatea României, potrivit BEI.