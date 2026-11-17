Același contract, cu aceiași doi semnatari, poate costa de circa 30 de ori mai mult, în funcție de felul în care platforma își calculează prețul. Un calcul pe prețuri publice, pentru IMM-urile care aleg în 2026 o soluție de semnare electronică.

Prețul de pe prima pagină nu este prețul contractului

Când compară soluții de semnare electronică, cele mai multe firme se uită la abonamentul lunar. Este cifra cea mai vizibilă și cea mai puțin relevantă. Costul real apare abia când împărți tot ce plătești într-un an la numărul de contracte semnate și când te uiți la ce i se cere omului de la celălalt capăt: clientul, furnizorul sau angajatul care trebuie să semneze.

Ce este o aplicație de semnare electronică

O aplicație de semnare electronică, numită și sistem electronic de semnare la distanță, este o platformă online prin care trimiți un document la semnat și îl primești înapoi semnat, sigilat și arhivat. Încarci contractul, indici cine trebuie să semneze și unde, iar fiecare semnatar primește un link pe e-mail sau SMS și semnează de pe telefon sau de pe calculator. La final, toate părțile primesc documentul sigilat, împreună cu un certificat care arată cine a semnat și când.

Nu este același lucru cu certificatul digital pe token, folosit de firme în relația cu ANAF. Acela semnează un fișier pe calculatorul celui care îl deține. Aplicația de semnare gestionează tot drumul documentului între mai multe persoane, fără ca vreuna dintre ele să instaleze ceva.

Patru feluri de a plăti semnarea unui contract

Pe piața din România se întâlnesc astăzi patru modele de tarifare.

Primul este plata per semnătură. Cumperi pachete, iar fiecare semnătură aplicată se scade din sold. La prețurile publice, o semnătură simplă costă între 1,34 și 1,50 lei (0,25–0,28 euro).

Al doilea este abonamentul cu plafon de plicuri, obișnuit la platformele internaționale. Plătești pe utilizator și primești un număr limitat de trimiteri pe an. Un plan standard costă între 1.460 și 1.750 de lei pe an pentru un utilizator (300–360 de dolari, în funcție de modul de plată) și include 100 de plicuri. Ce depășește plafonul se plătește separat, de la circa 15 lei pe plic (3 dolari).

Al treilea este construit în jurul certificatului calificat. Abonamentul este mic, dar include o cotă anuală de semnături, iar fiecare semnatar trebuie să aibă propriul certificat, obținut după deschiderea unui cont și identificarea cu actul de identitate.

Al patrulea este abonamentul fix cu documente nelimitate. Plătești pe utilizator, iar numărul de documente, de semnături și de semnatari nu schimbă factura.

Calculul pentru un contract cu doi semnatari

Să luăm o firmă care încheie 40 de contracte pe lună, fiecare semnat de un reprezentant al firmei și de client. Într-un an sunt 480 de contracte și 960 de semnături. Cifrele de mai jos sunt prețuri de listă, fără TVA, din noiembrie 2026, convertite în lei la cursul BNR (5,35 lei pentru un euro și 4,86 lei pentru un dolar).

La plata per semnătură, cele 960 de semnături costă între 1.280 și 1.440 de lei pe an. Asta înseamnă între 2,70 și 3 lei pe contract, oricât de mult ai semna.

La abonamentul cu plafon de plicuri, cele 100 de plicuri incluse se termină în a treia lună. Chiar și în interiorul plafonului, un contract costă între 14,60 și 17,50 lei.

La abonamentul fix, aceeași firmă plătește 240 de lei pe an pentru un utilizator, la plata anuală. Împărțit la 480 de contracte, rezultă 50 de bani pe contract. La 100 de contracte pe lună, costul scade la 20 de bani.

Costul care nu apare pe nicio factură

Al treilea model pare cel mai ieftin, iar pentru cine semnează des documente către instituții chiar este. În relația cu clienții are însă un cost. Omul care primește contractul trebuie să își facă un cont și să treacă printr-o identificare video înainte să poată semna.

Pentru un partener vechi, este un efort făcut o singură dată. Pentru un client nou, care a spus „da” acum zece minute, este un pas în plus exact în momentul în care vrei să nu existe niciunul. De aceea întrebarea corectă nu este doar „cât plătesc eu”, ci și „ce trebuie să facă celălalt ca să semneze”.

Cinci motive pentru care IMM-urile aleg eSemneaza.ro pentru documentele comerciale

eSemneaza.ro, alternativa 100% românească la DocuSign, dezvoltată de INNOVORIS LABS IT și folosită de peste 1.200 de clienți, funcționează pe al patrulea model.

Preț fix, în lei. Planul Business costă 25 de lei pe utilizator pe lună, respectiv 240 de lei la plata anuală, cu documente nelimitate. Nu există cost suplimentar per document sau per semnătură. Semnatarii semnează gratuit și fără cont. Primesc un link pe e-mail sau SMS și semnează în mai puțin de un minut, de pe orice dispozitiv. SMS-urile sunt incluse în abonament, fără plafon. Două niveluri de semnare. Semnarea simplă este disponibilă pe toate planurile. Semnarea avansată cu cod OTP prin SMS și WhatsApp este inclusă în planul Pro, la 50 de lei pe utilizator pe lună. Dovadă care se verifică singură. Fiecare document este sigilat în format PAdES, cu un certificat recunoscut de Adobe, și este însoțit de un certificat de audit. Oricine îl poate verifica în Adobe Acrobat Reader. Date păstrate în Uniunea Europeană. Platforma este certificată ISO/IEC 27001:2022, iar documentele sunt stocate criptat în centre de date din Frankfurt și Amsterdam.

Pentru firmele cu sistem propriu: semnare prin API

Firmele care generează contracte din CRM, din ERP sau din propria platformă pot trimite documentele la semnat direct de acolo, prin API-ul de semnătură electronică. Costul este de 1 leu pe cerere de semnare, indiferent de numărul de semnatari sau de documente din plic, în limita a 10 documente, la care se adaugă abonamentul Pro. Primele 50 de cereri sunt gratuite, iar contul de dezvoltator, cu cereri de test nelimitate, nu costă nimic.

Ce acoperă semnătura electronică inclusă

Regulamentul european eIDAS prevede, la articolul 25, că unei semnături electronice nu i se pot refuza efectele juridice și admisibilitatea ca probă doar pentru că este în formă electronică sau pentru că nu este calificată. În România, Legea 214/2024 stabilește când fiecare dintre tipurile de semnătură electronică produce aceleași efecte ca semnătura de mână.

Pentru semnăturile electronice care nu sunt calificate, cazul cel mai des întâlnit în afaceri este recunoașterea documentului de către cealaltă parte, inclusiv prin executarea lui: o factură plătită sau o marfă livrată în baza contractului. Profesioniștii pot stabili același lucru și printr-un acord separat, semnat olograf sau cu semnătură calificată.

Acesta este regimul în care se semnează documentele comerciale de zi cu zi: contracte cu clienți și furnizori, oferte, comenzi, procese-verbale, acorduri de confidențialitate. eSemneaza.ro oferă semnare simplă și semnare avansată cu cod OTP prin SMS și WhatsApp și le acoperă pe toate.

Semnătura electronică calificată rămâne necesară acolo unde o cere legea: depunerile la ANAF și la Registrul Comerțului sau achizițiile publice. Actele care cer formă autentică rămân la notar. Pentru acestea, o firmă păstrează un singur certificat calificat, iar restul documentelor le semnează fără el.

Cum verifici calculul pentru firma ta

Numără contractele trimise la semnat în ultimele trei luni și înmulțește cu patru. Împarte costul anual al fiecărei oferte la acest număr. Apoi deschide, din poziția clientului, un document trimis de pe fiecare platformă și cronometrează cât durează până la semnătură.

Planul gratuit include cinci documente pe lună și nu cere card, iar planurile plătite pot fi testate 14 zile. Creează un cont gratuit pe eSemneaza.ro și trimite primul contract la semnat chiar azi.