Cu o creștere de 21% a valorii totale a finanțărilor acordate în primele nouă luni din 2026 și un avans de 42% pe segmentul creditelor de nevoi personale accesate online, tbi bank își consolidează prezența pe piața locală. Dincolo de performanța comercială, Gergana Staykova, Market Lead al băncii, explică de ce simplitatea proceselor digitale trebuie dublată de transparență totală, cum trebuie gestionate momentele dificile în relația dintre client și creditor și care sunt prioritățile care vor defini industria bancară în 2027.

Deciziile financiare sunt rareori doar despre bani. O mașină poate însemna posibilitatea de a ajunge mai ușor la serviciu. Înlocuirea unui aparat electrocasnic defect poate fi o cheltuială care pur și simplu nu poate fi amânată. În spatele fiecărei cereri de finanțare se află o persoană care încearcă să găsească o soluție pentru o nevoie concretă din viața de zi cu zi.

În domeniul bancar, trebuie să păstrăm permanent această perspectivă. Analizăm performanța, procesele și tehnologia, dar valoarea lor se măsoară, în cele din urmă, prin cât de bine răspund nevoilor celor care le folosesc.

La final de an, cred că există o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem, anume dacă am reușit să le oferim clienților posibilitatea de a-și înțelege mai ușor opțiunile și de a lua decizii cu care să se simtă confortabil.

Aș începe prin a evalua impactul pe care această rată îl va avea asupra bugetului meu lunar.

O achiziție poate fi utilă sau chiar necesară, dar rata trebuie să poată fi acoperită alături de cheltuielile pentru locuință, alimente, facturi și eventualele credite existente. Este important să rămână și o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute. Un buget care funcționează doar atunci când totul merge exact conform planului lasă foarte puțin loc de flexibilitate.

Apoi, trebuie analizat și momentul achiziției. Este important să evaluăm dacă avem nevoie de acel produs imediat, dacă putem economisi pentru a-l cumpăra mai târziu sau dacă există o alternativă mai puțin costisitoare care să răspundă aceleiași nevoi. Finanțarea poate fi utilă, dar compararea acestor opțiuni face parte dintr-o decizie bine fundamentată. Uneori, amânarea achiziției este alegerea potrivită.

Ar trebui să poată explica, în propriile cuvinte, ce sumă împrumută, cât vor avea de rambursat în total, când trebuie efectuate plățile și ce se întâmplă dacă întârzie cu o rată.

Rata lunară este, de obicei, primul lucru la care oamenii se uită, pentru că are un impact imediat asupra bugetului. Dar aceasta trebuie analizată împreună cu perioada de rambursare și costul total al finanțării.

Și este important să puneți întrebări privind comisioanele care se aplică, serviciile opționale sau costurile suplimentare care s-ar putea adăuga și condițiile de rambursare anticipată. Dacă ceva nu este clar, cereți explicații înainte de a semna. Oamenii ar trebui să se simtă confortabil să pună orice întrebare, indiferent cât de simplă li s-ar părea.

Procesul ar trebui să fie cât mai simplu. Încărcarea unui document, înțelegerea pașilor următori sau verificarea stadiului unei cereri de finanțare nu ar trebui să reprezinte dificultăți pentru client.

În același timp, contractarea unui credit este o decizie care necesită atenție. O experiență digitală simplă și rapidă trebuie să le ofere oamenilor posibilitatea de a citi condițiile, de a înțelege obligațiile pe care și le asumă și de a solicita ajutor atunci când au nevoie.

La tbi bank, volumul creditelor de nevoi personale acordate online a crescut cu 42% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această evoluție face ca experiența digitală să fie cu atât mai importantă. Clienții trebuie să poată parcurge independent procesul de solicitare a unui credit, dar să aibă în continuare acces la asistență din partea unui reprezentant al băncii atunci când au nevoie de sprijin.

De o modalitate clară de a lua legătura cu banca și de o discuție în care informațiile să fie ușor de înțeles.

Dacă o persoană anticipează că va avea dificultăți în plata unei rate, aș încuraja-o să contacteze creditorul cât mai devreme. Să explice ce s-a schimbat în situația sa financiară și să întrebe ce opțiuni ar putea exista în condițiile contractului. Soluțiile disponibile depind de circumstanțele fiecărui caz, motiv pentru care este important ca această discuție să aibă loc direct cu instituția financiară.

Pentru bănci, aceste momente merită la fel de multă atenție ca procesul de acordare a finanțării. Trebuie să explicăm clar pașii următori și să tratăm oamenii cu respect, inclusiv atunci când conversațiile sunt dificile.

Valoarea totală a finanțărilor acordate de tbi bank a crescut cu 21% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cu evoluții pozitive atât în segmentul creditelor de nevoi personale, cât și în finanțarea achizițiilor auto și a cumpărăturilor realizate prin magazinele partenere.

Este o evoluție încurajatoare, care vine însă și cu responsabilități. Pe măsură ce activitatea noastră crește, trebuie să acordăm în continuare atenție experienței clienților. Pentru noi, contează cât de ușor înțeleg informațiile pe care le primesc, cât de simplu funcționează procesele și cât de accesibil este sprijinul oferit de bancă.

Acestea sunt aspectele prin care aș evalua progresul nostru, alături de rezultatele de business. Există întotdeauna loc de îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește simplificarea limbajului financiar și accesul clienților la informațiile de care au nevoie.

Să explice lucrurile într-un limbaj pe care oamenii îl folosesc și îl înțeleg în mod firesc.

Nimeni nu ar trebui să aibă nevoie de cunoștințe bancare de specialitate pentru a înțelege cât costă un produs financiar sau ce obligații își asumă prin semnarea unui contract. Putem fi mult mai direcți și mai clari în această privință.

Ar trebui, de asemenea, să acordăm atenție întrebărilor pe care clienții le adresează în mod repetat. Dacă aceeași informație generează constant neclarități, înseamnă că trebuie să îmbunătățim modul în care o explicăm. Comunicarea clară face parte din experiența pe care o oferim clienților.

Să păstrăm experiența de zi cu zi a clienților în centrul deciziilor noastre.

Asta înseamnă să continuăm îmbunătățirea serviciilor digitale, să colaborăm îndeaproape cu partenerii comerciali și să ne asigurăm că simplitatea și accesibilitatea serviciilor sunt însoțite de informații clare și de practici de creditare responsabile.

Mi-aș dori ca, la finalul fiecărei interacțiuni cu noi, clienții să știe exact ce au ales, cât îi va costa și cui se pot adresa dacă au nevoie de ajutor. Este un obiectiv concret, care necesită atenție și efort constant.