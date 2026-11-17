Cheltuielile de cercetare-dezvoltare din România au ajuns la 10,08 miliarde de lei în 2025, cu aproximativ două miliarde de lei peste nivelul din 2024. Creșterea a fost de aproape 25% în termeni nominali. Raportate la PIB, cheltuielile au urcat de la 0,46% la 0,52%, potrivit datelor publicate marți, 17 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Întreprinderile au furnizat 6,54 miliarde de lei pentru cercetare-dezvoltare în 2025. Contribuția lor a reprezentat 64,9% din total, față de 53,6% în anul precedent. Fondurile publice, inclusiv cele universitare generale, au însumat 2,42 miliarde de lei. Ponderea lor în finanțarea totală a coborât de la 28,4% la 24%.

Universitățile au atras cea mai mare parte a finanțării din străinătate. Din cele 878,2 milioane de lei provenite din surse externe, 416,6 milioane au mers către învățământul superior. Universitățile au atras astfel 47,4% din aceste fonduri, față de 21,6% în 2024.

Cheltuielile curente au reprezentat 88,1% din total, adică 8,88 miliarde de lei. Cheltuielile de capital au ajuns la aproape 1,2 miliarde de lei, față de 732 de milioane în 2024. Ponderea lor în total a crescut de la 9,1% la 11,9%.

La sfârșitul anului 2025, în cercetare-dezvoltare lucrau 52.393 de salariați, cu 1.814 mai mulți decât în decembrie 2024. Numărul angajaților din mediul de afaceri a crescut cu 1.443, până la 17.680. Această diferență reprezintă aproape 80% din creșterea netă înregistrată la nivel național.

Universitățile aveau cel mai mare număr de salariați în cercetare-dezvoltare, respectiv 21.695, cu 466 mai mulți decât în 2024. În sectorul guvernamental, efectivele au scăzut ușor, de la 12.747 la 12.707 salariați.

Din totalul angajaților, 33.251 erau cercetători, cu 1.088 mai mulți decât în anul anterior. Femeile reprezentau 45,7% din personalul de cercetare-dezvoltare și 51,6% dintre salariații cu studii doctorale sau pregătire postdoctorală.

În 2024, ultimul an acoperit de comparația Eurostat, România avea cea mai mică pondere a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB dintre statele membre. Indicatorul era de 0,46% în România, față de 2,24% la nivelul Uniunii Europene. Cifra de 0,52% din noul comunicat INS se referă la anul 2025.