Furtuna Talia se extinde asupra vestului și centrului Europei, aducând precipitații abundente și intensificări puternice ale vântului. Mai multe țări europene se află deja sub avertizări meteorologice, inclusiv de cod roșu și cod portocaliu. Furtuna Talia va ajunge și în România, începând din această seară.

În țara noastră, precipitațiile se vor extinde, începând din această seară, în majoritatea regiunilor. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în vestul și sud-vestul țării, precum și local în centru, vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în regiunile vestice, unde se vor acumula local între 30 și 50 de litri pe metru pătrat. Situația va fi mai dificilă în zonele montane. În vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 80–90 de litri pe metru pătrat.

Furtuna va aduce și intensificări importante ale vântului. La munte, vitezele vor ajunge la 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot atinge 90–120 km/h. Intensificări temporare sunt prognozate și în celelalte regiuni ale țării, în special în vest și sud-est, unde vântul va atinge viteze de 50–60 km/h.

Meteorologii ANM au emis, între timp, două avertizări meteo de tip Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile astăzi (de la ora 20:00) până mâine (la ora 20:00).

Codul Galben: Vor avea loc ploi însemnate cantitativ în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali, local în nordul Carpaților Orientali Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.

Codul Portocaliu: În Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…70 l/mp, și pe arii restrânse în jurul a 80…90 l/mp.

Meteorologii ANM au emis deja prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, respectiv pentru perioada cuprinsă între 16 noiembrie și 13 decembrie.

Estimările meteorologice sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile extracarpatice. Cu excepția regiunilor estice și sud-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în vestul și sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice dar și ușor deficitare în cele sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și o avertizare meteo de tip Cod Galben de intensificări ale vântului la munte. Între 17 noiembrie (ora 06:00) și 18 noiembrie (ora 10:00), la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.