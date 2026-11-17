Șoferii din Principatul Monaco vor putea să își personalizeze numerele de înmatriculare ale mașinilor, însă această opțiune vine cu un preț pe măsura luxului din micuțul stat european. Autoritățile au introdus un sistem prin care proprietarii pot alege combinații personalizate de cel mult patru caractere, pentru care trebuie să plătească 10.000 de euro pentru fiecare literă, la care se adaugă o taxă anuală de 2.500 de euro. Astfel, o plăcuță cu patru litere poate ajunge la 42.500 de euro încă din primul an.

La Monte Carlo, automobilele Ferrari, Lamborghini, Bentley și Rolls-Royce fac parte din peisajul obișnuit. Într-un loc în care mașinile de lux sunt omniprezente, diferențierea devine tot mai dificilă chiar și pentru proprietarii celor mai scumpe automobile.

Soluția găsită de guvernul principatului este introducerea numerelor de înmatriculare personalizate, care le permit șoferilor să aleagă combinațiile dorite.

Prețul plăcuțelor personalizate este stabilit în funcție de numărul de litere folosite. Tariful este de 10.000 de euro pentru fiecare literă, iar combinațiile pot avea maximum patru caractere, potrivit informațiilor transmise de publicația italiană Autoblog.

De exemplu, un număr de înmatriculare precum JUJU, format din patru litere, costă 40.000 de euro. În cazul unei combinații precum A1ME, care conține trei litere și o cifră, prețul ajunge la 30.000 de euro.

La aceste sume se adaugă o taxă anuală de 2.500 de euro. Prin urmare, un șofer care optează pentru o plăcuță cu patru litere trebuie să achite 42.500 de euro în primul an. Costul depășește prețul multor automobile noi.

Nu toate combinațiile solicitate de proprietarii de mașini vor fi însă acceptate. Autoritățile din Monaco vor respinge variantele care conțin cuvinte jignitoare sau expresii considerate contrare bunelor moravuri.

Șoferii care nu doresc să plătească pentru o combinație personalizată pot opta în continuare pentru numerele obișnuite. Acestea sunt gratuite și pot avea formatul clasic, cu patru cifre sau trei cifre și o literă, cu condiția ca respectiva combinație să nu fie deja ocupată.

Numerele de înmatriculare personalizate reprezintă încă un exemplu al pieței de lux din Monaco, unde inclusiv locurile de parcare pot costa sume comparabile cu prețul unor locuințe.

Principatul are o suprafață de aproximativ doi kilometri pătrați, însă în 2025 înregistra aproape 40.000 de vehicule cu o masă mai mică de 3,5 tone. Numărul acestora este aproximativ egal cu populația statului.

Într-un teritoriu atât de restrâns și cu o densitate ridicată a automobilelor, spațiile de parcare sunt foarte valoroase. Un loc de parcare privat poate costa între 235.000 și 700.000 de euro, ceea ce îl transformă într-o investiție comparabilă cu achiziționarea unui apartament.

Monaco nu este singura țară europeană care a transformat personalizarea numerelor de înmatriculare într-o sursă de venit pentru stat.

Belgia a introdus încă din 2014 un sistem prin care șoferii pot solicita plăcuțe personalizate în schimbul unei taxe fixe de 1.000 de euro. În cei zece ani de aplicare, această măsură a adus statului belgian venituri de peste 80 de milioane de euro.

În România, obținerea unui număr de înmatriculare preferențial este mult mai ieftină decât în Monaco. Tariful pentru atribuirea unei combinații preferențiale este de 45 de lei.

Sistemul românesc păstrează însă formatul clasic al plăcuțelor, care cuprinde indicativul județului, cifre și trei litere. Prin urmare, proprietarii nu pot solicita orice combinație de caractere, așa cum se întâmplă în principatul european.

Totuși, în Parlament a fost depus un proiect de lege care ar putea schimba regulile actuale. Inițiativa legislativă propune introducerea posibilității de licitare a unor numere de înmatriculare scurte. Prețurile de pornire ar putea fi cuprinse între 500 și 5.000 de euro.