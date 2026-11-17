Reorganizarea administrației locale ar putea reduce semnificativ cheltuielile publice, prin comasarea comunelor mici și diminuarea numărului de aleși locali. Europarlamentarul Dragoș Benea estimează că între 15.000 și 18.000 de funcții ar putea dispărea din 2028. Simulările PSD indică economii de aproximativ 400 de milioane de euro. Social-democratul cere și finanțarea digitalizării arhivelor primăriilor în bugetul pentru 2027.

Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD ar putea schimba structura administrației locale începând din 2028. Unul dintre scenariile analizate presupune comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

Dragoș Benea, europarlamentar și coordonator al grupului de lucru care pregătește reorganizarea, spune că au fost realizate deja simulări privind efectele acestei măsuri.

Potrivit estimărilor sale, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea dispărea. Reducerea ar viza mai multe categorii de reprezentanți ai administrației locale.

„Dacă luăm pragul de 3.000, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali, consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, nu vor mai avea acest statut din 2028 încolo. Sumele sunt și ele destul de importante”, a declarat Dragoș Benea la Interviurile Digi24.

Pe lângă reducerea numărului de funcții, reorganizarea ar diminua și cheltuielile necesare întreținerii sediilor administrative. Europarlamentarul estimează că economiile ar putea ajunge la aproximativ 400 de milioane de euro.

El a precizat că suma rezultă din simulările efectuate pentru scenariul comasării comunelor sub pragul de 3.000 de locuitori.

„Mai sunt și cheltuieli de funcționare, de mentenanță la primării, care nu vor mai fi. Se vorbește, au rezultat acolo o cifră de aproximativ 400 de milioane de euro”, a spus Benea.

Europarlamentarul consideră că resursele financiare eliberate prin reorganizare ar putea fi direcționate către investiții publice.

Desființarea unor primării în forma lor actuală nu ar însemna eliminarea tuturor serviciilor administrative din localitățile respective.

Dragoș Benea susține că în comunele comasate ar putea funcționa în continuare oficii administrative. Acestea ar avea personal redus și ar asigura rezolvarea problemelor curente ale locuitorilor.

„Un oficiu administrativ, da, punct de lucru, trei-patru funcționari, care să poată să elibereze o hârtie, să poată să discute de taxe și impozite locale, dar cu cheltuieli de funcționare și de mentenanță mult, mult reduse”, a explicat europarlamentarul.

Astfel, cetățenii ar putea solicita documente și informații despre taxele și impozitele locale fără să fie obligați să meargă la sediul noii primării.

Potrivit lui Benea, obiectivul este reducerea costurilor administrative, cu menținerea accesului populației la serviciile de bază.

O altă componentă importantă a reformei vizează digitalizarea administrației locale. Europarlamentarul îi solicită ministrului Dezvoltării să includă în bugetul pentru 2027 fonduri speciale destinate documentelor și arhivelor primăriilor.

Benea consideră că această operațiune trebuie realizată înaintea reorganizării administrative. Digitalizarea ar urma să faciliteze accesul cetățenilor la informații și servicii.

„Îl rog și pe ministrul Dezvoltării ca pe bugetul pe 2027 să aibă o sumă cu destinație specială pentru digitalizarea documentelor Primăriei și a arhivelor Primăriei”, a declarat Benea.

În privința finanțării, europarlamentarul PSD a indicat un necesar cuprins între 100.000 și 150.000 de euro pentru fiecare comună.

„Să spunem 100–150.000 de euro pentru fiecare comună, repet, cu destinație specială. Digitalizarea documentelor Primăriei și a arhivelor Primăriei”, a precizat europarlamentarul.

Acesta susține că digitalizarea ar trebui accelerată pentru ca reorganizarea să nu îngreuneze accesul oamenilor la serviciile administrative.

Locuitorii ar trebui să își poată rezolva problemele la punctele de lucru păstrate în comunele lor. Astfel, nu ar mai fi necesare deplasările pe distanțe mari până la sediile noilor primării.

„Trebuie să accelerăm acest proces al digitalizării, că, odată accelerat și realizat, va îmbunătăți accesul”, a afirmat acesta.

Potrivit calendarului prezentat de Dragoș Benea, reorganizarea ar urma să fie pregătită cu un an înaintea alegerilor locale din 2028.

Aplicarea noii structuri administrative ar urma să înceapă după încheierea alegerilor. Perioada premergătoare ar trebui folosită pentru digitalizarea arhivelor și pregătirea administrațiilor locale.

În paralel cu scenariile de reorganizare pregătite de PSD, Guvernul lucrează la o ordonanță de urgență pentru încurajarea comasării voluntare a localităților.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica (tot din PSD), a anunțat că prima etapă a reformei administrativ-teritoriale ar urma să se încheie la 1 martie.

Proiectul de ordonanță va prevedea facilități fiscale pentru locuitorii unităților administrativ-teritoriale care decid să se unească. Documentul va include și un program de investiții destinat localităților participante.

Ministrul a explicat, marți, la Antena 3, că autoritățile lucrează la ultimele detalii ale actului normativ.

„Chiar acum am ieșit din ședința pe care am avut-o la Ministerul Dezvoltării, pentru a discuta cu dumneavoastră. Vrem să stabilim ultimele detalii privind această OUG. Aceasta va avea în vedere reforma administrativă, programul de investiții pentru UAT-urile care doresc să se comaseze voluntar și, implicit, facilități pentru oamenii care vor vota această comasare voluntară, scutiri de taxele și impozitele pe clădiri și terenuri intravilane de 50%. Mergem pe OUG pentru aceste facilități și pentru programul de investiții. Comasarea voluntară presupune și referendum. Legile sunt și acum în vigoare deci orice UAT poate să inițieze o comasare voluntară prin adoptarea Hotărârilor de Consiliu Local (HCL). Eu vreau doar să vin în ajutorul celor care doresc acest lucru, cu aceste facilități și cu programul de investiții, astfel încât să poată merge în fața oamenilor și să le prezinte situația exactă și modul în care trebuie realizată procedura”, a precizat Alexandru Stoica.

Potrivit ministrului, proiectul va fi publicat în transparență decizională în cursul acestei săptămâni.

Primarii interesați de comasare vor trebui să discute cu locuitorii și să pregătească hotărârile consiliilor locale necesare inițierii referendumurilor.

Guvernul vrea ca aceste hotărâri să fie adoptate la începutul anului viitor. Prima etapă a procesului ar urma să se desfășoare până la 1 martie.

Alexandru Stoica a detaliat calendarul și etapele pe care trebuie să le parcurgă administrațiile locale.

„Noi o să punem săptămâna aceasta ordonanța în transparență. După aceea, și primarii care doresc să facă această comasare voluntară trebuie să meargă să vorbească cu cetățenii. La începutul anului viitor vrem să avem HCL-urile de inițiere a referendumurilor, ca să putem începe această procedură și să vedem cine vrea și cine nu vrea. Prima etapă, cea a comasării voluntare, este până la 1 martie. A doua etapă este cea prin asumare, care presupune discuții mult mai largi”, a subliniat el.

Printre măsurile propuse se numără reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor pentru clădirile și terenurile intravilane. Facilitatea ar urma să se aplice locuitorilor din localitățile care acceptă comasarea voluntară.

Reforma administrativ-teritorială și restructurarea companiilor de stat reprezintă și un subiect de presiune în interiorul PSD.

Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a avertizat că nu se mai vede în conducerea formațiunii dacă reformele anunțate nu vor fi duse la capăt.

Într-o intervenție la Radio România Actualități, acesta a spus că împărtășește aceeași poziție cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Manda susține că partidul trebuie să continue reorganizarea administrației și restructurarea companiilor și instituțiilor publice. El respinge varianta unor modificări limitate, care nu ar produce schimbări importante.

„Cred că în acest moment există o determinare foarte mare în PSD de a putea duce până la capăt şi reforma administrativ-teritorială şi aceasta cu companiile şi aparatul statului. Şi eu şi Sorin Grindeanu suntem extrem de determinaţi. Nu cred şi sunt sigur că nu ne vom potmoli pe parcurs sau să începem să ajustăm, până nu se mai schimbă nimic. Dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune şi la nivelul aparatului statului două agenţii, nu este ce ne reprezintă pe noi sau pe mine. Iar eu nu mă văd în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs. Trebuie să ne uităm la cum arată România acum şi cum ar trebui să arate pe viitor, cum va arăta România în 2030, 2035, 2040. Nu putem să rămânem închistaţi într-o chestiune care, cel puţin administrativ, teritorial, s-a făcut în 1968, răspunzând nevoilor din 1968”, a declarat Claudiu Manda.

Planurile de reorganizare administrativ-teritorială au generat divergențe între PSD și UDMR. Disputa privește în special reorganizarea județelor și a localităților cu o populație importantă de etnie maghiară.

Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD, le-a reproșat reprezentanților UDMR lipsa implicării în procesul de reformă.

Europarlamentarul a sugerat că reacțiile Uniunii ar putea avea legătură cu negocierile politice sau cu mobilizarea propriului electorat.

De cealaltă parte, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că formațiunea nu respinge reorganizarea administrației. Uniunea cere însă ca modificările să nu fie stabilite exclusiv pe baza numărului de locuitori.

UDMR invocă angajamentele internaționale ale României privind protecția minorităților naționale. Formațiunea avertizează și că ar putea depune o moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea pentru reformă.

Dragoș Benea a afirmat că drepturile tuturor minorităților trebuie respectate. El a criticat însă tonul declarațiilor UDMR și a cerut reprezentanților formațiunii să contribuie la reorganizare.

„Știm foarte bine ce tratate are România, știm foarte bine că nu trebuie încălcate drepturile minorităților, nici maghiare, nici alte minorități, că nu numai maghiarii sunt. Dar eu nu vreau să intru în retorica belicoasă a UDMR-ului sau într-o politică profund contraproductivă. UDMR-ul are datoria de a pune umărul la acest efort colectiv și a-și aduce contribuția”, a declarat Benea la Digi24.

Europarlamentarul a spus că reacțiile Uniunii l-au surprins. El a identificat două posibile explicații pentru poziția formațiunii: o strategie de negociere sau mobilizarea electoratului propriu.

„De această dată este suspectă ori o strategie de negociere, ori o strategie de mobilizare a electoratului propriu”, a afirmat acesta.

Csoma Botond a respins, într-o declarație acordată Digi24, ideea că UDMR ar solicita un tratament preferențial.

Liderul deputaților Uniunii a susținut că formațiunea cere respectarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, document inițiat de Consiliul Europei.

„Nu vrem să fim speciali, nu despre asta vorbim. Am vorbit despre Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, inițiată de Consiliul Europei. România a fost prima țară semnatară și a și ratificat această convenție”, a declarat liderul deputaților UDMR pentru Digi24.

Acesta a invocat articolul 16 al convenției. Potrivit interpretării sale, limitele administrativ-teritoriale nu pot fi modificate dacă schimbările afectează negativ ponderea unei comunități etnice.

Csoma Botond a criticat și modificarea succesivă a pragurilor de populație discutate pentru comasarea comunelor. El a amintit că inițial s-a vorbit despre 1.500 de locuitori, apoi despre 3.000 și, ulterior, despre 5.000.

„Nu putem pleca numai de la regula numerică și a fost destul de frustrant să vedem cum s-a făcut această abordare. Prima dată s-a vorbit despre comunele sub 1.500 de locuitori, după ce au trecut la 3.000 și după aia la 5.000. Mie mi s-a părut o abordare extrem de neserioasă”, a spus Csoma Botond.

UDMR respinge posibilitatea adoptării reformei administrativ-teritoriale prin procedura angajării răspunderii Guvernului.

Csoma Botond consideră că proiectul trebuie elaborat împreună cu partidele politice și specialiștii. Ulterior, acesta ar trebui dezbătut și adoptat în Parlament.

Liderul deputaților UDMR a anunțat că formațiunea analizează folosirea instrumentelor parlamentare disponibile. Printre variante se află și depunerea unei moțiuni de cenzură.

„Nicidecum nu suntem de acord ca această reformă să se facă prin angajarea răspunderii Guvernului. Cred că trebuie să elaborăm un proiect cu participarea clasei politice, cu participarea specialiștilor, să avem un proiect, după aceea să dezbatem acest proiect în Parlamentul României și să ajungem la o concluzie”, a declarat Csoma Botond.

Întrebat despre o eventuală moțiune de cenzură, acesta a precizat că UDMR ar putea iniția demersul împreună cu alte formațiuni politice, cu excepția AUR.