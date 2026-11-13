Dragoș Benea, coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a prezentat vineri, 13 noiembrie, cinci categorii de beneficii pe care le-ar putea aduce reorganizarea administrativ-teritorială. Potrivit social-democratului, comasarea unităților administrativ-teritoriale în comune mai mari ar permite reducerea cheltuielilor primăriilor, creșterea bugetelor locale și îmbunătățirea infrastructurii, a serviciilor medicale și educaționale.

Primul beneficiu prezentat de Dragoș Benea, într-o postare pe pagina sa de Facebook, vizează eficiența administrativă și consolidarea bugetelor locale. Reorganizarea și comasarea unităților administrativ-teritoriale (UAT) în comune mai mari ar putea reduce cheltuielile necesare funcționării primăriilor.

Potrivit social-democratului, economiile astfel realizate ar permite direcționarea unei părți mai mari din banii publici către nevoile comunităților. În această variantă, resursele nu ar mai fi consumate în aceeași măsură pentru plata indemnizațiilor aleșilor locali.

De asemenea, comunele rezultate în urma reorganizării ar putea beneficia de bugete locale mai consistente. Acestea ar putea susține atât funcționarea administrației, cât și proiecte concrete de investiții destinate locuitorilor.

Al doilea domeniu în care reorganizarea administrativ-teritorială ar putea produce schimbări este infrastructura rutieră și dezvoltarea utilităților.

Dragoș Benea susține că formarea unor comune mai mari ar permite construirea unor drumuri mai bune. Acestea nu s-ar mai opri la limita unei singure localități, ci ar putea conecta mai eficient mai multe comunități.

Un alt obiectiv prezentat este îmbunătățirea utilităților disponibile pentru populație. Locuitorii ar urma să beneficieze de servicii proporționale cu taxele și impozitele plătite.

Printre acestea se numără alimentarea cu apă, canalizarea și distribuția gazelor naturale. Social-democratul menționează și modernizarea iluminatului public, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai din mediul rural.

Al treilea beneficiu identificat de coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială privește educația și serviciile medicale.

În ceea ce privește învățământul, reorganizarea ar putea permite modernizarea infrastructurii școlare. Școlile și grădinițele ar urma să fie pregătite pentru a deservi o populație școlară mai numeroasă.

În domeniul sănătății, Benea susține că o comună cu o populație mai mare ar putea atrage mai ușor medici de familie și personal medical.

Acest lucru ar fi susținut și de modernizarea infrastructurii sanitare. Astfel, cetățenii ar putea beneficia de servicii medicale mai bune, potrivit argumentelor prezentate de social-democrat.

Un alt domeniu menționat de Dragoș Benea este protecția persoanelor vârstnice și creșterea siguranței publice.

Potrivit acestuia, o administrație locală mai puternică ar putea asigura servicii sociale mai bune pentru seniori. Printre măsurile avute în vedere se numără inclusiv construirea unor așezăminte dedicate persoanelor vârstnice.

Reorganizarea ar putea contribui și la suplimentarea numărului de polițiști locali. O capacitate administrativă mai mare ar permite, în viziunea social-democratului, consolidarea serviciilor responsabile de siguranța și ordinea publică.

Ultima categorie de beneficii prezentată de coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială vizează dezvoltarea comunităților și agricultura locală.

Dragoș Benea susține că reorganizarea ar putea crea oportunități economice inclusiv în zonele depopulate. Prin comasarea comunelor, ar putea exista mai mulți bani disponibili pentru dezvoltarea locală.

Un obiectiv este crearea unor condiții care să îi încurajeze pe oameni să rămână în comunitățile lor. În acest sens, investițiile și dezvoltarea economică ar putea contribui la apariția unor oportunități locale.

Agricultura ar reprezenta un alt beneficiar al reorganizării. Potrivit argumentelor prezentate de Benea, suprafețele și terenurile agricole mai mari ar putea deveni mai atractive pentru investitori.

Punerea în valoare a acestor terenuri ar putea susține dezvoltarea agriculturii locale. Totodată, investițiile ar putea oferi locuitorilor posibilitatea de a-și găsi un rost și de a-și construi viitorul în propria comunitate.

Acest material este susținut de Partidul Social Democrat

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