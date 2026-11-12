Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Alexandru Stoica, a anunţat joi, 12 noiembrie, că Guvernul pregăteşte un pachet de măsuri pentru administraţiile locale care vor accepta comasarea voluntară. Printre facilităţile avute în vedere se numără un program de investiţii destinat localităţilor care aleg reorganizarea, dar şi posibilitatea reducerii impozitelor pentru cetăţeni cu până la 50%. Autorităţile vor să înceapă cât mai curând procedurile pentru referendumurile locale, astfel încât primele comasări să poată fi aplicate din 2028.

Alexandru Stoica a făcut anunţul la Buzău, unde a participat la o conferinţă organizată la Consiliul Judeţean, dedicată pregătirii perioadei de programare a fondurilor europene 2028-2034 şi a Programului Regional Sud-Est.

Cu această ocazie, ministrul Dezvoltării a prezentat câteva dintre măsurile avute în vedere în cadrul reformei administrative, care vizează comasarea voluntară a localităţilor cu populaţii mici. Potrivit ministrului, programul ar urma să se adreseze celor 429 de localităţi care au mai puţin de 1.500 de locuitori.

Pachetul pregătit de Ministerul Dezvoltării ar urma să includă finanţări pentru investiţii şi facilităţi acordate inclusiv cetăţenilor din comunele care decid să se reorganizeze. Una dintre măsurile luate în calcul este reducerea impozitelor locale cu până la 50%.

Ministrul a explicat că autorităţile lucrează deja la pregătirea programului şi că intenţionează să îl lanseze cât mai repede, pentru ca administraţiile locale interesate să poată începe procedurile necesare organizării referendumurilor.

Alexandru Stoica a precizat că reforma vizează localităţile cu populaţie redusă şi că Guvernul pregăteşte atât sprijin pentru administraţiile care acceptă comasarea, cât şi avantaje pentru locuitorii acestora.

„Am vorbit despre reforma administrativă, comasarea voluntară a celor 429 de localităţi cu o populaţie până la 1.500 de locuitori. Gândim un program de investiţii pentru cei care aleg să se comaseze voluntar, cu sprijin şi inclusiv şi pentru cetăţeni, reducerea impozitelor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze. Noi am început deja primele demersuri, îmi doresc să vin cât mai repede cu acest program de finanţare pentru cei care doresc să facă această comasare voluntară şi dumnealor să iniţieze demersurile pentru referendumurile locale care vor avea loc cât mai curând. Ele se vor aplica din 2028, dar în perioada aceasta să se iniţieze aceste demersuri de referendumuri locale până la 1 martie 2027. Avem şi primari care doresc să facă această comasare voluntară”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Printre localităţile vizate de reforma administrativă se numără şi comuna Pănătău din judeţul Buzău, localitatea natală a ministrului Alexandru Stoica. Primarul comunei este tatăl acestuia.

Ministrul a declarat că urmează să discute cu primarii din judeţ despre reorganizarea administrativă şi despre modalităţile prin care localităţile ar putea participa la procesul de comasare.

Alexandru Stoica a susţinut că Pănătău va face parte dintr-o astfel de reorganizare, indiferent dacă aceasta se va realiza prin procedura voluntară sau printr-o decizie asumată ulterior. El a explicat că schimbarea nu ar trebui să afecteze accesul locuitorilor la serviciile publice.

În ceea ce priveşte funcţionarea administraţiei locale după comasare, ministrul a arătat că sediul primăriei ar putea fi mutat, însă în localităţile componente ar urma să existe în continuare funcţionari care să ofere îndrumare cetăţenilor.

„La Buzău, o să port o discuţie exactă cu domnii primarii. În acelaşi timp, noi venim cu un program de investiţii, venim cu nişte facilităţi. Comuna Pănătău o să facă parte dintr-o comasare. Că va fi comasare voluntară, că va fi comasare prin asumare, nu va scăpa, dar asta nu este un lucru rău, pentru că oamenii trebuie să înţeleagă că ei rămân cu serviciile publice de calitate. Nu cred că poate să rămână primăria la Pănătău, dar asta nu înseamnă că, dacă se va face o comasare, în punctele respective unde oamenii au fost învăţaţi, nu va rămâne un funcţionar care îi va asculta şi îi va îndruma. Pentru comasarea voluntară, săptămâna viitoare, (programul – n.r.) va fi pus în consultare publică 10 zile şi după aceea se va lua decizia şi va intra la Guvern”, a mai precizat Alexandru Stoica.

Reforma administrativ-teritorială este discutată şi în cadrul unui proces mai amplu, care urmăreşte să stabilească în ce măsură actuala organizare a localităţilor mai este sustenabilă din punct de vedere administrativ şi economic.

PSD a propus şase criterii care ar urma să fie luate în considerare în evaluarea localităţilor şi în stabilirea celor care ar putea necesita reorganizare.

Acestea vizează populaţia şi evoluţia demografică, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea şi serviciile publice locale.

Prin urmare, analiza nu se limitează doar la numărul de locuitori, ci ia în calcul şi capacitatea unei administraţii de a funcţiona, de a susţine cheltuielile şi de a asigura serviciile necesare populaţiei.

Comasarea voluntară a comunelor cu mai puţin de 1.500 de locuitori reprezintă prima etapă a procesului prezentat de Guvern. O reorganizare administrativ-teritorială mai amplă ar urma să fie analizată separat.

Despre reorganizarea administrativ-teritorială a vorbit joi şi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Acesta a explicat că Ministerul Dezvoltării gestionează prima etapă a reformei, care vizează comasarea voluntară a comunelor cu mai puţin de 1.500 de locuitori.

Oficialul a precizat că pachetul pregătit de Alexandru Stoica include stimulente pentru autorităţile locale care acceptă reorganizarea şi înţeleg necesitatea reducerii cheltuielilor publice.

Dan Cărbunaru a fost întrebat dacă reforma administrativ-teritorială ar putea duce şi la desfiinţarea unor consilii judeţene sau prefecturi din ţară.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că autorităţile sunt în contact cu reprezentanţii grupurilor de lucru şi că măsurile sunt încă evaluate. Din informaţiile prezentate de acesta, procesul ar urma să fie împărţit în două etape.

În prima etapă, Guvernul urmăreşte comasarea voluntară a comunelor vizate şi acordarea unor stimulente pentru administraţiile care acceptă această soluţie.

„Ministrul Dezvoltării, cel care gestionează prima etapă, anunţată iniţial, mă refer acum la comasarea voluntară pentru cele 426 de comune, sub 1.500 de locuitori, care sunt vizate de acest prim pachet, introduce şi stimulente pentru autorităţile publice locale care înţeleg nevoia de a reduce cheltuielile statului, dar şi de a aşeza mai bine relaţia cu proprii cetăţeni”, a precizat Dan Cărbunaru.

Acesta a mai arătat că reorganizarea administrativă de amploare, care ar putea include modificări ale structurii administraţiei publice locale şi judeţene, se află încă în etapa de evaluare.

Potrivit purtătorului de cuvânt, Guvernul analizează propunerile formulate de grupul de lucru, urmând ca specialiştii să stabilească forma finală a măsurilor.

„Avem câteva repere oferite de acest grup de lucru, urmând ca împreună cu specialiştii Guvernului să vedem cum va arăta formula finală”, a mai spus Dan Cărbunaru.

Deocamdată, Guvernul nu a prezentat o decizie finală privind eventualele desfiinţări sau reorganizări ale consiliilor judeţene şi prefecturilor. Potrivit explicaţiilor oferite de reprezentantul Executivului, această componentă face parte din etapa mai amplă a reformei, care este încă analizată.