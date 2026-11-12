Din cuprinsul articolului BCE a analizat peste 9 milioane de postări de pe Reddit. Cum pot discuțiile online să anticipeze evoluția piețelor financiare?

Doi economiști ai Băncii Centrale Europene (BCE) au descoperit că discuțiile de pe Reddit pot anticipa schimbările de pe piețele financiare mai rapid decât sondajele tradiționale. Concluzia se bazează pe analiza a peste nouă milioane de postări, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Conversațiile purtate pe platforma online Reddit pot oferi factorilor de decizie informații despre starea de spirit a investitorilor mai rapid decât sondajele tradiționale, în special în perioadele de instabilitate a piețelor financiare. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de doi economiști din cadrul Băncii Centrale Europene (BCE).

Cercetătorii au analizat peste nouă milioane de postări publicate pe Reddit, folosind chatbotul bazat pe inteligență artificială ChatGPT-5.1, pentru a identifica schimbările în percepția investitorilor. Rezultatele obținute sunt în concordanță cu indicatorii consacrați care măsoară încrederea investitorilor, însă metoda oferă semnale mai rapide și mai frecvente decât sondajele clasice.

Pe baza discuțiilor din mai multe comunități Reddit, printre care r/wallstreetbets, r/stocks, r/StockMarket, r/investing, r/Bitcoin și r/Economics, economiștii au construit un indice denumit „Reddit Retail Investor Sentiment Indicator” (R-RISI). Acesta pornește de la ipoteza că discuțiile purtate online pot reflecta comportamentul real de tranzacționare al investitorilor.

Potrivit autorilor studiului, Fabian Wagner și Julian Metzler, indicele R-RISI oferă informații mai actuale despre evoluția pe termen scurt a piețelor decât indicatorii calculați pe baza sondajelor. Într-o analiză publicată joi pe blogul BCE, aceștia au explicat că variațiile indicelui sunt corelate cu randamentele pieței din ziua următoare, în special în perioadele de scădere a cotațiilor.

„De asemenea, modificările indicelui R-RISI sunt corelate cu randamentele pieţei din ziua următoare, în special în perioadele de scădere a pieţelor”, au explicat Wagner și Metzler.

Economiștii au mai constatat că indicele surprinde principalele evoluții ale piețelor financiare și include semnale care pot contribui la anticiparea mișcărilor de preț pe termen scurt. Aceste semnale par să fie mai relevante în perioadele de declin al piețelor.