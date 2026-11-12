Dan Cărbunaru: Guvernul vrea să prezinte și să voteze bugetul pe 2027 în Parlament până la finalul acestui an

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat, joi, calendarul estimat pentru adoptarea bugetului pe 2027, care ar urma să fie votat în Parlament până la sfârșitul anului. Ministerul Finanțelor centralizează deja estimările ministerelor pentru a asigura predictibilitate și controlul cheltuielilor publice.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat, joi, că bugetul pentru 2027 ar urma să fie prezentat în Parlament și supus votului până la sfârșitul acestui an. Adoptarea bugetului în acest termen ar permite atât instituțiilor publice, cât și celorlalți actori economici să aibă o imagine de ansamblu asupra planurilor financiare pentru anul viitor.

Potrivit lui Cărbunaru, procedura prin care ministerele și ceilalți ordonatori de credite transmit Ministerului Finanțelor datele necesare elaborării bugetului este aproape de finalizare. Informațiile privind estimările de venituri și cheltuieli sunt centralizate prin intermediul aplicației e-Buget.

Cele mai multe instituții au început deja să transmită datele solicitate, iar Guvernul estimează că va avea în zilele următoare o imagine de ansamblu asupra proiecțiilor bugetare. Această etapă va permite evaluarea planurilor fiecărui minister și ordonator de credite pentru anul 2027.

Cărbunaru a precizat că viitorul buget trebuie să răspundă așteptărilor piețelor, prin demonstrarea capacității statului de a ține cheltuielile sub control și de a respecta țintele de deficit bugetar. În același timp, construcția bugetară trebuie să includă măsurile necesare pentru relansarea economică.

„Suntem aproape de finalizarea acestei proceduri. Cele mai multe instituții au început să-și trimită datele și, după discuțiile de astăzi, cel mai probabil în zilele următoare, o să avem viziunea de ansamblu necesară. Statul să-și demonstreze capacitatea de a-și ține cheltuiele sub control, de a se înscrie în țintele de deficit, sigur, fără a omite necesarele măsuri de relansare economică”, a spus Cărbunaru.

Întrebat când va fi gata bugetul pentru anul viitor, Cărbunaru a declarat că România ar trebui să încheie anul cu bugetul prezentat în Parlament și aprobat prin vot.

El a explicat că adoptarea bugetului până la sfârșitul anului este necesară pentru a asigura predictibilitate instituțiilor publice și mediului privat. Totodată, calendarul ar reflecta angajamentul Guvernului de a elabora un buget echilibrat, care să permită atât instituțiilor statului, cât și companiilor private să își planifice activitatea pe baza unor estimări financiare concrete.