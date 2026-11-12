Alexandru Nazare pregătește bugetul pentru 2027. Ministerul Finanțelor vrea reducerea cheltuielilor și face estimări pentru următorii 3 ani

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern din 12 noiembrie o informare privind stadiul pregătirii bugetului de stat pentru 2027 și estimările bugetare pentru perioada 2028–2030. Toate ministerele trebuie să transmită propunerile privind limitele de cheltuieli până la 13 noiembrie, iar Ministerul Finanțelor va analiza necesarul de finanțare, investițiile, programele publice și măsurile de eficientizare a cheltuielilor.

Alexandru Nazare a prezentat în Guvern situația actualizată a demersurilor pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul 2027, precum și a estimărilor pentru următorii trei ani. Informarea a vizat inclusiv stadiul introducerii datelor de către ordonatorii principali de credite în sistemul informatic eBuget_NG, utilizat pentru pregătirea bugetului.

Potrivit calendarului actualizat, toate instituțiile care au calitatea de ordonatori principali de credite trebuie să finalizeze transmiterea propunerilor privind limitele de cheltuieli până la 13 noiembrie 2026. Datele trebuie introduse în Modulul A al aplicației, destinat Ministerului Finanțelor, astfel încât propunerile instituțiilor să poată fi analizate împreună, la nivelul bugetului general consolidat.

Aceste propuneri vor reprezenta punctul de plecare pentru stabilirea limitelor de cheltuieli care urmează să fie aprobate de Guvern. Ministerul Finanțelor va verifica informațiile transmise de instituții, ținând cont de legislația în vigoare, justificarea sumelor solicitate și angajamentele asumate de România în relația cu Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește traiectoria de reducere a deficitului bugetar, a transmis instituția joi, 12 noiembrie.

În urma acestei analize vor fi evaluate și eventualele măsuri suplimentare necesare pentru construcția bugetului. Dacă implementarea lor presupune modificări legislative, ministerele de resort vor trebui să participe la elaborarea proiectelor de acte normative, care vor fi ulterior discutate în Guvern.

Ministrul Finanțelor a explicat că instituțiile publice trebuie să își justifice solicitările bugetare și să identifice domeniile în care pot fi reduse sau eficientizate cheltuielile.

„Bugetul pentru 2027 trebuie construit pe date complete și pe o evaluare riguroasă a modului în care sunt utilizați banii publici. Fiecare instituție are responsabilitatea de a-și fundamenta cheltuielile, de a stabili prioritățile și de a identifica măsuri concrete de eficientizare. Am solicitat tuturor ordonatorilor principali de credite să finalizeze transmiterea propunerilor până la 13 noiembrie și să clarifice, împreună cu Ministerul Finanțelor, situația programelor și proiectelor pentru anul viitor. Rigoarea în pregătirea bugetului este o condiție pentru predictibilitate și pentru administrarea responsabilă a finanțelor publice”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Informarea prezentată în ședința de Guvern urmărește îndeplinirea sarcinilor stabilite la reuniunea Executivului din 5 noiembrie. La acel moment, instituțiilor li s-a solicitat să introducă în aplicația eBuget_NG propunerile privind limitele de cheltuieli până la 9 noiembrie și să le transfere către Ministerul Finanțelor, prin Modulul A.

Până la 11 noiembrie, ordonatorii principali de credite trebuiau să verifice și să finalizeze informațiile referitoare la investițiile publice, fondurile europene, statele de funcții și fișele de program. Verificările trebuiau realizate pentru toate sursele de finanțare.

De asemenea, instituțiile aveau obligația să clarifice și să valideze împreună cu Ministerul Finanțelor situația proiectelor, obiectivelor, programelor și măsurilor bugetare care nu vor mai beneficia de finanțare începând cu 2027.

Datele prezentate în Guvern arată că mai există informații care trebuie completate de două ministere în cazul programelor finanțate din bugetul de stat.

Ministerul Educației și Cercetării trebuie să finalizeze datele pentru programele „Management și Administrație” și „Cotizații internaționale”.

În cazul Ministerului Energiei, completările vizează mai multe programe, respectiv cele referitoare la exploatarea sigură și eficientă a resurselor energetice primare și a sistemului de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile și susținerea consumatorilor industriali prin eficiență energetică.

Totodată, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării și Academia Română nu au transferat în Modulul A toate propunerile privind limitele de cheltuieli.

Ministerul Finanțelor atrage atenția că informațiile referitoare la programele bugetare trebuie completate pentru toate sursele de finanțare. Acestea includ bugetul de stat, veniturile proprii, veniturile proprii și subvențiile, activitățile finanțate integral din venituri proprii și fondurile externe nerambursabile.

Completarea tuturor acestor categorii este necesară pentru ca autoritățile să aibă o imagine completă asupra finanțării programelor și pentru ca datele introduse în aplicație să corespundă informațiilor din execuția bugetară.

Ministrul Finanțelor a subliniat că modul în care va fi construit bugetul pentru 2027 va avea implicații asupra credibilității financiare a României. În prima parte a anului viitor sunt programate noi evaluări din partea agențiilor de rating, iar rezultatele execuției bugetare din 2026 și proiectul de buget pentru anul următor vor reprezenta elemente importante în aceste analize.

Potrivit lui Alexandru Nazare, agențiile de rating și investitorii vor urmări dacă România continuă procesul de reducere a deficitului bugetar și dacă măsurile prezentate de autorități sunt suficient de credibile pentru a susține această evoluție.

Ministrul a explicat că un buget fundamentat riguros și respectat în timpul execuției poate contribui la menținerea calificativului recomandat investițiilor și la îmbunătățirea perspectivei de rating. Totodată, consolidarea încrederii investitorilor ar putea reduce presiunea dobânzilor asupra bugetului de stat.

„Bugetul anului viitor este vital pentru credibilitatea financiară a României. În prima parte a anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating, iar bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor conta în aceste analize. Atât agențiile, cât și investitorii vor urmări dacă reducerea deficitului continuă și dacă măsurile pe care ne bazăm sunt credibile. Un buget construit riguros, urmat de o execuție consecventă, susține menținerea calificativului recomandat investițiilor și poate crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei de rating. Cu cât consolidăm încrederea, cu atât avem șanse mai bune să reducem presiunea dobânzilor asupra bugetului și să lăsăm mai multe resurse disponibile pentru dezvoltare. Tocmai de aceea, pregătirea bugetului cere acum rigoare și responsabilitate din partea tuturor instituțiilor”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Pregătirea efectivă a propunerilor bugetare se desfășoară în Modulul B al aplicației eBuget_NG. În această etapă, instituțiile trebuie să completeze informațiile despre investițiile publice, fondurile europene, statele de funcții și fișele de program.

Datele trebuie salvate ca proiect de lucru, în starea „draft Modulul B”. Ulterior, propunerile vor fi corelate cu bugetul cash și încadrate în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Pentru fiecare sursă de finanțare, ordonatorii principali de credite trebuie să verifice toate obiectivele, proiectele și programele înregistrate în sistem. În situațiile în care există informații necompletate sau neclarități, instituțiile trebuie să discute cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea soluțiilor.

O situație distinctă este reprezentată de proiectele și programele care vor continua în 2027, dar ale căror cheltuieli vor fi încadrate pe alți indicatori de clasificație bugetară. În aceste cazuri, instituțiile trebuie să semnaleze punctual problemele Ministerului Finanțelor, astfel încât informațiile să poată fi corectate și completate.

În schimb, pentru proiectele și programele care nu vor mai primi finanțare începând cu 2027, ordonatorii trebuie să completeze execuția bugetară până în anul precedent și să salveze informațiile în starea „draft Modulul B”.

Pentru a grăbi procesul, Ministerul Finanțelor va transmite fiecărui ordonator principal de credite situația informațiilor care mai trebuie completate, separat pentru fiecare componentă a aplicației.

Construcția bugetului pentru anul viitor include și evaluarea măsurilor prin care instituțiile publice pot reduce sau eficientiza cheltuielile.

În acest sens, Ministerul Finanțelor a transmis, la 3 noiembrie, o solicitare către ordonatorii principali de credite, prin care le-a cerut informații despre aplicarea articolului XLIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, precum și despre măsurile de eficientizare identificate pentru anul 2027.

Până la 11 noiembrie, cinci instituții au răspuns solicitării: Ministerul Justiției, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Agenția Națională pentru Sport.

Ministerul Culturii a transmis informații parțiale, care vizează patru instituții aflate în subordinea sa.

După ce va primi toate propunerile bugetare, Ministerul Finanțelor va analiza necesarul de finanțare la nivelul întregului buget general consolidat. În urma acestei evaluări vor fi pregătite deciziile referitoare la limitele de cheltuieli pentru 2027 și estimările pentru perioada 2028–2030.

După aprobarea limitelor de către Guvern, Ministerul Finanțelor va transmite instituțiilor scrisoarea-cadru. Documentul va include contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget și limitele de cheltuieli aprobate.

Pe baza acestor informații, fiecare ordonator principal de credite va trebui să își elaboreze proiectul final de buget pentru 2027, cu respectarea limitelor stabilite de Executiv.

Construcția bugetară trebuie să țină cont de angajamentele României privind sustenabilitatea și responsabilitatea bugetară, dar și de situația datoriei publice, în condițiile în care aceasta a depășit pragul de 60% din PIB.

Propunerile introduse până acum în aplicația eBuget_NG acoperă bugetele administrate la nivel central. Construcția bugetului general consolidat presupune însă și integrarea celorlalte componente ale sistemului bugetar.

Printre acestea se numără bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale. În cazul administrațiilor locale, autoritățile trebuie să stabilească inclusiv modul de repartizare a sumelor defalcate și a transferurilor destinate echilibrării bugetelor.

Ministerul Finanțelor va trebui să asigure corelarea tuturor acestor componente, astfel încât bugetul general consolidat să fie echilibrat la nivel național. Această etapă va avea loc după încheierea colectării și analizării datelor transmise de ministere.

Un alt principiu urmărit de Ministerul Finanțelor este ca orice măsură nouă, care presupune cheltuieli suplimentare față de propunerile inițiale, să fie justificată prin indicatori macroeconomici și politici sectoriale susținute de analize de impact și de eficiență.

Cu alte cuvinte, instituțiile vor trebui să demonstreze că sumele suplimentare solicitate răspund unor nevoi reale și că utilizarea lor poate produce rezultate verificabile.

Fundamentarea bugetului pentru 2027 va porni de la închiderea execuției bugetare din 2026 și de la continuarea traiectoriei de reducere a deficitului.

Scenariul luat în calcul pentru acest an are în vedere atingerea unei ținte de deficit bugetar cash de 6,2% din PIB. În această estimare sunt incluse și încasările până la 31 decembrie 2026 ale sumelor aferente cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cele două cereri se află în evaluare și în discuție cu Comisia Europeană, iar sumele care vor ajunge efectiv în conturile României vor influența situația financiară de la finalul anului.

Ministerul Finanțelor va lua în calcul nivelul încasărilor efective și eventualul impact asupra deficitului din 2026 atunci când va fundamenta bugetul pentru 2027. În aceeași analiză vor fi incluse obligațiile de plată rămase și sursele de finanțare disponibile.

Astfel, proiectul de buget pentru anul viitor va fi construit în funcție de rezultatul execuției bugetare din acest an, de necesarul de finanțare al instituțiilor publice și de angajamentele asumate de România în procesul de consolidare fiscală.