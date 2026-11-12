Guvernul a decis plata salariilor restante pentru 2.400 de angajați de la Liberty Galați. Perioada de sprijin se dublează

Guvernul României a adoptat joi un cadru legislativ care permite plata salariilor restante pentru angajații companiilor de interes strategic național aflate în procedură de concordat preventiv. Măsura îi vizează direct pe cei 2.400 de salariați ai combinatului Liberty Galați și prevede extinderea perioadei de sprijin de la șase luni la un an. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Executivul a adoptat o măsură care permite acoperirea salariilor și a altor drepturi bănești restante pentru angajații companiilor de interes strategic național aflate în procedură de concordat preventiv.

Decizia vine în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă combinatul siderurgic Liberty Galați, unde aproximativ 2.400 de angajați sunt vizați de noul mecanism de sprijin.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că adoptarea cadrului legislativ era necesară pentru deblocarea plăților.

„Guvernul a adoptat cadrul legislativ necesar pentru a face posibilă plata salariilor restante pentru angajații companiilor de interes strategic național aflate în procedura de concordat preventiv., desigur, ne gândim cu toții la situația Liberty Galați”, a declarat Cărbunaru.

Una dintre principalele modificări adoptate de Guvern este dublarea perioadei în care salariile și alte drepturi bănești restante pot fi acoperite din fondul de garantare.

Astfel, perioada de sprijin este extinsă de la șase luni la 12 luni, măsură care urmărește protejarea veniturilor salariaților afectați de dificultățile financiare ale angajatorului.

Potrivit reprezentantului Executivului, decizia a fost luată în urma activității unui grup de lucru coordonat de prim-ministru, care a propus administratorilor concordatari un nou plan de restructurare.

„După ce a fost reunit sub coordonarea domnului prim-ministru, grupul de lucru, care a propus apoi administratorilor concordatari și pe procedura ulterioară un nou plan de restructurare. Era nevoie de o măsură, de un cadru legislativ care să permită plata salariilor restante a celor 2400 de angajați. Această decizie a Guvernului permite extinderea perioadei de sprijin de la șase luni la un an. Practic, se dublează perioada pentru care plata salariilor și altor drepturi bănești restante poate fi acoperită din fondul de garantare ”, continuă oficialul.

În paralel cu adoptarea măsurilor pentru plata salariilor restante, autoritățile continuă discuțiile pentru identificarea unui investitor care să poată relua activitatea de producție la combinatul siderurgic.

Demersurile fac parte din eforturile de restructurare a companiei, aflată în procedură de concordat preventiv, mecanism care permite negocierea unui plan de redresare cu creditorii.

„Sigur că în acest interval continuă discuțiile necesare pentru a găsi un investitor care să poată relua producția la combinat”, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat un termen pentru identificarea investitorului sau pentru reluarea producției la Liberty Galați.