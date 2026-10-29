Liberty Galați și Liberty Tubular Products trimit angajații în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

Angajații Liberty Galați și Liberty Tubular Products vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie 2026. Decizia vizează cele două unități din Galați și a fost determinată de problemele privind finanțarea, furnizarea energiei și transportul salariaților.

Angajații combinatului siderurgic Liberty Galați și cei ai Liberty Tubular Products vor intra în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie 2026, pe fondul dificultăților financiare și operaționale cu care se confruntă cele două unități. Decizia a fost comunicată salariaților și are la bază, printre altele, problemele legate de furnizarea energiei și de transportul angajaților.

Potrivit informării transmise personalului, de la 1 noiembrie va fi instituit regimul de întrerupere temporară a activității, cunoscut sub denumirea de șomaj tehnic. Reprezentanții companiei au explicat că măsura a fost luată în contextul dificultăților severe cu care se confruntă unitățile, inclusiv în ceea ce privește alimentarea cu energie și asigurarea transportului salariaților.

Măsura vizează și angajații Liberty Tubular Products S.A., compania care desfășoară activități de producție a țevilor sudate. Cu toate acestea, potrivit informării, la nivelul departamentelor vor fi menținute anumite servicii și activități considerate esențiale.

Decizia privind intrarea în șomaj tehnic a angajaților Liberty Galați vine în contextul dificultăților majore cu care se confruntă combinatul, unde lipsa finanțării și problemele legate de plata energiei au afectat posibilitatea reluării producției și continuării activităților pe platforma industrială.

Într-o scrisoare deschisă din 8 octombrie 2026, semnată de 26 de membri ai conducerii executive, managementul a avertizat asupra riscurilor generate de lipsa resurselor financiare, pierderea personalului calificat și posibilitatea întreruperii alimentării cu energie. Conducerea a solicitat autorităților să adopte măsuri urgente pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, protejarea angajaților și a instalațiilor, precum și accelerarea procesului de vânzare a activelor.

În cazul Liberty Tubular Products, anunțul privind intrarea în șomaj tehnic vine în condițiile în care conducerea combinatului prezentase anterior activitatea secției de țevi sudate ca beneficiind de comenzi pentru următoarele două-trei luni.