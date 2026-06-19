Cinci investitori intră în cursa pentru Liberty Galați. Decizia care poate schimba viitorul combinatului

Cinci companii din România, Ucraina, Grecia și India sunt înscrise la licitația programată vineri pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați. Procedura are loc după ce prima tentativă de vânzare nu a fost finalizată, iar prețul de pornire a fost redus de la 709 milioane de euro la 444 milioane de euro.

Viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România ar putea fi influențat de rezultatul acestei etape, reluată de administratorii procedurii de concordat. La licitația din 19 iunie participă aceiași investitori care și-au manifestat interesul și la încercarea anterioară din luna martie, fără apariția unor noi ofertanți.

Reprezentanții CITR, unul dintre administratorii concordatari, au precizat că ajustarea prețului de pornire și prelungirea termenelor nu au adus competitori suplimentari. Interesul s-a menținut asupra aceluiași grup de companii care au achiziționat deja caietul de sarcini.

„A existat interes din partea acelorași părți care au subscris și la prima licitație, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro directorul general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru.

Lista participanților include UMB Steel SRL, parte din grupul UMB deținut de familia Umbrărescu, activ în infrastructură, producție de materiale de construcții și energie. Grupul are și activitate în sectorul siderurgic, după autorizarea preluării combinatului ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel.

Pe listă se mai află și Metinvest B.V., un grup siderurgic și minier cu operațiuni în mai multe state, inclusiv Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov.

Al treilea participant este Jindal Steel (International), companie cu activitate globală în industria oțelului și a minereurilor, care a preluat în 2025 combinatul din Ostrava, Cehia.

Alături de aceștia figurează Sidenor Steel Industry, cel mai mare producător grec de produse din oțel, și JSW Steel Limited, companie multinațională din India, cu sediul la Mumbai.

„În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi cinci”, a mai spus Cîrlănaru.

Liberty Galați, cunoscut anterior sub denumirea Sidex Galați, a intrat în martie 2025 în procedura de concordat preventiv, pe fondul solicitărilor repetate venite din partea creditorilor pentru deschiderea insolvenței. Măsura permite restructurarea datoriilor și continuarea activității sub supraveghere juridică.

Datoriile totale ale combinatului sunt estimate la aproximativ un miliard de euro, ceea ce a determinat includerea activelor în procesul de vânzare. Prima licitație, organizată pe 12 martie 2026, a avut un preț de pornire de 709 milioane de euro, însă nu a fost finalizată cu o tranzacție.

Regulamentul a impus depunerea unei scrisori de garanție de 7% din valoarea de start, aproximativ 49 de milioane de euro, însă niciunul dintre participanți nu a îndeplinit această condiție. Procedura s-a încheiat astfel fără desemnarea unui cumpărător.După eșecul primei etape, prețul de pornire a fost redus la 444 milioane de euro. Aceasta este valoarea de la care va porni licitația programată pentru 19 iunie, reluând procesul de vânzare al activelor combinatului