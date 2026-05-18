Instanța a aprobat planul modificat de valorificare a activelor Liberty Galați, ceea ce permite relansarea procedurii de licitație pentru unul dintre cele mai importante active industriale din România.

Licitația va avea loc pe 19 iunie 2026 și include atât Combinatul Siderurgic Liberty Galați, cât și Fabrica de Țevi care aparține Liberty Tubular Products Galați.

Prețul de pornire stabilit este de 444.026.436 de euro pentru Liberty Galați și 18.985.681 de euro pentru Liberty Tubular Products Galați. Astfel, valoarea totală de pornire ajunge la peste 463 de milioane de euro.

Reluarea licitației vine după actualizarea tehnică a valorii de piață și redefinirea activelor incluse în procesul de valorificare.

Reprezentanții implicați în procedură susțin că Liberty Galați continuă să fie un activ strategic și atractiv pentru investitori.

„Pentru un activ industrial de asemenea dimensiune, prima licitație reprezintă adesea un test de piață. Interesul a existat și s-a concretizat prin achiziționarea caietelor de sarcini, vizite în cadrul combinatului și semnarea unor acorduri de confidențialitate. Astfel de tranzacții necesită însă analize complexe și timp pentru structurarea unei decizii investiționale”, a declarat Remus Borza.

În procedura anterioară, cinci investitori strategici din Europa și Asia au cumpărat caietul de sarcini, iar o parte dintre aceștia au vizitat combinatul și au participat la discuții detaliate privind potențialul investiției.

„Interesul manifestat până acum confirmă că uzina siderurgică din Galați rămâne unul dintre cele mai importante active industriale din regiune, cu relevanță strategică pentru piața europeană a oțelului. Investitorii au analizat potențialul combinatului din perspectiva capacităților industriale, a infrastructurii logistice, a accesului la Dunăre și Marea Neagră, dar și a oportunităților de dezvoltare într-un context european în care producția locală și securitatea industrială devin priorități. Liberty Galați are în continuare avantajele necesare pentru a atrage un investitor strategic și pentru a redeveni un motor economic important pentru regiune”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru.

Administratorii concordatari subliniază că procedura de valorificare se desfășoară în condiții de transparență și cu respectarea strictă a prevederilor aprobate de instanță.

Activele Liberty Galați și Tubular nu pot fi adjudecate sub prețul de pornire stabilit prin planurile de restructurare.

Evaluarea activelor reprezintă un reper tehnic în cadrul procesului, însă prețul final va fi stabilit în funcție de interesul și competiția dintre investitorii participanți.

Înainte de licitația din 12 martie 2026, consorțiul Euro Insol – CITR a desfășurat o campanie internațională amplă de promovare, care a inclus contactarea directă a investitorilor strategici, a fondurilor specializate și a companiilor siderurgice relevante din Europa, Asia și America.

În perioada următoare, administratorii vor continua discuțiile cu investitori și fonduri de investiții pentru identificarea unui partener capabil să susțină continuarea și dezvoltarea operațiunilor industriale de la Galați.