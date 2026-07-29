A doua licitație pentru activele Damen Mangalia are loc fără garanții depuse. Peste 1.000 de angajați au fost concediați

A doua licitație pentru vânzarea activelor șantierului naval Damen Mangalia are loc astăzi, la prețul de piață stabilit de 184 de milioane de euro. Procedura prevede organizarea a șase licitații succesive la același preț, însă prima etapă, desfășurată luna trecută, s-a încheiat fără niciun ofertant.

Potrivit sindicatului din șantier, nici pentru a doua licitație nu ar fi fost depusă garanția necesară participării. CITR, lichidatorul judiciar al companiei, și ministrul Economiei, Irineu Dărău, nu au transmis până la această oră informații publice referitoare la evoluția procedurii.

„Toţi cei peste 1.000 de angajaţi ai şantierului au fost concediaţi cu salarii compensatorii, ulterior angajaţi 105 de oameni pentru paza şi întreţinerea utilajelor. Şantierul are nevoie de un început nou”, a declarat pentru ZF Laurenţiu Gobeajă, preşedintele sindicatului liber Navalistul din şantierul naval.

După concedierea colectivă a angajaților, pe platforma navală au rămas 105 persoane care asigură paza și întreținerea echipamentelor. Sindicatul susține că viitorul șantierului depinde de găsirea unei soluții care să permită reluarea activității industriale.

Cu o săptămână înainte, ministrul Economiei, Irineu Dărău, declara la prezentarea bilanțului pe jumătate de an că gigantul german Rheinmetall ar urma să contribuie la revitalizarea șantierului printr-un proiect de construcție de nave militare.

„Am negociat şi am dus până la capăt obligaţia Rheinmetall să investească foarte concret la Mangalia şi să construiască aceste patru nave militare. În rest, este o companie privată care îşi gestionează cum doreşte activitatea. De ce spun asta? E important pentru a înţelege separaţia”, afirma ministrul.

Ministerul Apărării Naționale a semnat un contract de 920 de milioane de euro prin programul SAFE pentru patru nave militare care ar urma să fie construite la șantierul naval din Mangalia de compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall Germania.

Contractul prevede achiziția a două nave de patrulare maritimă și a două vedete de intervenție pentru scafandri. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, proiectele SAFE urmăresc consolidarea capacității defensive a României și contribuția la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO.

După intrarea companiei în faliment, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Rheinmetall și MSC au efectuat vizite de lucru la Mangalia, iar discuțiile au vizat identificarea unor soluții pentru continuarea activității șantierului.

Damen Mangalia a intrat în faliment la 28 aprilie 2026, iar la 26 mai 2026 s-a decis vânzarea activelor companiei la prețul de 184 de milioane de euro. Șantierul naval de la Mangalia era unul dintre cele mai mari din Europa și singurul din România cu ieșire directă la Marea Neagră.

În anul 2017, perioada de vârf pentru companie, șantierul raporta un profit net de 158 de milioane de lei, o cifră de afaceri de 988 de milioane de lei și aproape 2.000 de angajați. În anii 2015 și 2016, compania a raportat afaceri de peste 2 miliarde de lei și un număr de angajați care a depășit 2.500 de persoane, însă rezultatele financiare au indicat pierderi.

Intrarea în faliment a Damen Mangalia a afectat unul dintre cele mai importante centre industriale navale din România. Situația a generat pierderea locurilor de muncă pentru majoritatea angajaților și a influențat activitatea unui întreg lanț de furnizori și servicii asociate industriei navale.