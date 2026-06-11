Viitor incert pentru Șantierul Naval Mangalia. Ministerul Economiei caută soluții în programul SAFE și investiții militare

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) analizează mai multe variante pentru ca Șantierul Naval de la Mangalia să beneficieze de politica de localizare a producției din cadrul programului SAFE și pentru ca forța de muncă înalt calificată să fie reabsorbită prioritar în noile proiecte.

Discuțiile au fost prezentate reprezentanților Sindicatului Liber Navalistul, în cadrul unei întâlniri de lucru cu ministrul Irineu Darău, parte a dialogului social permanent derulat cu partenerii sindicali din sectoarele strategice ale industriei.

Reprezentanții ministerului arată că Șantierul Naval 2 Mai Mangalia traversează o perioadă dificilă și de incertitudine, în urma falimentului și a procedurilor judiciare în derulare. Această situație este descrisă ca fiind rezultatul unor ani de lipsă de intervenție și decizii greșite.

În ultimul an, autoritățile susțin că au încercat să creeze oportunități pentru viitorul șantierului, atât la nivelul MEDAT, cât și la nivel guvernamental.

Potrivit ministerului, acordul de cooperare în cadrul programului SAFE, inclusiv componenta privind navele militare, arată că statul a asigurat comenzi care ar putea fi realizate în România, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

„Şantierul 2 Mai Mangalia trece printr-o situaţie dificilă şi de incertitudine în urma falimentului şi procedurilor judiciare aferente, această situaţie fi-ind generată de mulţi ani de nepăsare şi de decizii greşite. În ultimul an, atât la MEDAT cât şi la Guvern ne-am asigurat că generăm cele mai bune oportunităţi pentru ca acest şantier să aibă un viitor. Acordul de cooperare în cadrul programului SAFE, inclusiv partea de nave militare, demonstrează că statul a securizat comenzi care ar putea fi onorate – dacă sunt îndeplinite condiţiile – în cadrul unui şantier naval din România. Pe lângă SAFE, am demonstrat că – într-un ritm accelerat – ne-am ţinut de toate promisiunile făcute: dialogul social, atragerea interesului investi-torilor, utilizarea fondului de garantare pentru salariile restante, adaptarea mecanismelor de expropriere pentru companiile strategice din industria de apărare. MEDAT va continua să caute şi să găsească soluţii atât pentru forţa de muncă, dar mai ales pentru a concretiza investiţiile aşteptate. În sfârşit, statul nu mai este un observator pasiv, ci un catali-zator către soluţii pragmatice”, a declarat ministrul Irineu Darău.

Ministerul Economiei subliniază că, pe lângă programul SAFE, au fost făcuți pași și în alte direcții, precum dialogul social, atragerea investitorilor, utilizarea fondului de garantare pentru plata salariilor restante și adaptarea mecanismelor de expropriere pentru companiile strategice din industria de apărare.

Autoritățile afirmă că vor continua să identifice soluții atât pentru forța de muncă, cât mai ales pentru concretizarea investițiilor așteptate, transformând statul dintr-un observator pasiv într-un catalizator de soluții.

În acest context, MEDAT își propune ca șantierul de la Mangalia să devină beneficiar al politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE.

De asemenea, ministerul lucrează, împreună cu alte instituții, la clarificarea mandatelor instituționale și la crearea infrastructurii legale necesare, astfel încât forța de muncă să poată fi reabsorbită în noile proiecte, odată ce situația juridică a activului va fi clarificată.

„În cadrul discuţiilor au fost prezentate posibile soluţii astfel încât şantierul naval de la Mangalia să fie printre beneficiarii politicii de localiz-are a producţiei din cadrul programului SAFE.

În aceste zile, MEDAT – alături de alte ministere şi instituţii relevante – face demersuri pentru clarificarea mandatelor instituţionale şi pentru in-frastructura legală necesară astfel încât, odată clarificată situaţia juridică a activului, forţa de muncă înalt calificată de la Mangalia să poată fi reabsorbită prioritar în noile proiecte”, se precizează în comunicat.

Întâlnirea ministrului Irineu Darău cu reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul a avut loc în contextul semnării recente a acordurilor de cooperare din cadrul programului SAFE și a avut ca scop informarea sindicaliștilor privind evoluțiile care pot influența activitatea șantierului.

Cele două părți au stabilit ca obiectiv comun asigurarea stabilității și viabilității activelor, precum și protejarea capitalului uman specializat.

Ministerul afirmă că va continua dialogul cu toate părțile implicate pentru identificarea celor mai bune soluții privind viitorul activității de la Șantierul Naval Mangalia, acționând cu prudență fiscală și economică, în limitele legii și ale valorii de piață, pentru protejarea banului public și a intereselor de securitate națională în cadrul programului SAFE.

MEDAT face precizări privind cadrul legal în care poate acționa, subliniind că statul român, prin minister și Șantierul Naval 2 Mai SA, nu are competența de a interveni în calendarul de lichidare, evaluarea activelor sau deciziile de concediere stabilite de lichidatorul judiciar, conform legislației în vigoare.

Astfel, procedura de faliment își urmează cursul legal, fără posibilitatea de ingerință din partea statului, iar eventualele soluții investiționale pentru viitor nu pot implica societatea aflată deja în faliment.

„Statul român – prin MEDAT şi Şantierul Naval 2 Mai SA – nu controlează şi nu poate interveni în calendarul de lichidare, evaluarea activelor sau deciziile de concediere luate de lichidatorul judiciar conform Legii 85/2014. Aşadar, procedura de faliment îşi urmează cursul legal, fără posibilitatea de ingerinţă din partea statului, iar soluţiile investiţionale şi legale pentru viitorul şantierului naval nu pot implica societatea aflată deja în faliment”, este scris în comunicat.

Lichidatorul judiciar al Șantierului Naval Mangalia, CITR SPRL Filiala Constanța, a invitat recent Sindicatul Liber Navalistul la negocieri pentru identificarea unor soluții care să evite concedierile colective sau să reducă numărul angajaților disponibilizați.

În prezent, este propusă concedierea a peste o mie de salariați, proces care ar urma să fie implementat în două etape.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat anterior că programul SAFE al Ministerului Apărării are o valoare de 8,33 miliarde de euro și include proiecte avansate de apărare, inclusiv tehnologii anti-dronă.

Acesta a precizat că mai multe proiecte industriale sunt deja planificate în România, inclusiv producția de mașini de luptă ale infanteriei la Mediaș de către Rheinmetall, construirea de nave de patrulare la Șantierul Naval Mangalia și echiparea elicopterelor Airbus la IAR Brașov.

Prin aceste proiecte, autoritățile urmăresc integrarea industriei românești în lanțurile europene de producție din domeniul apărării, în paralel cu salvarea și reconversia activelor industriale strategice, inclusiv a șantierului naval de la Mangalia.