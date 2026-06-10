AirBus intră în dotarea MAI. România cumpără 12 elicoptere multirol prin programul european SAFE

România a semnat un contract cu AirBus Helicopters pentru achiziția a 12 elicoptere multirol destinate intervențiilor de urgență, protecției civile și misiunilor de ordine publică. Contractul a fost încheiat de Ministerul Afacerilor Interne în cadrul programului european SAFE, susținut de Uniunea Europeană. Valoarea investiției se ridică la aproape 281 de milioane de euro, iar aeronavele vor fi operate de Inspectoratul General de Aviație, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Noile aparate de zbor vor înlocui și completa capacitățile actuale ale României pentru intervenții medicale, salvare și gestionarea situațiilor de criză.

Achiziția AirBus include șapte elicoptere H160 și cinci aparate H145, care vor fi integrate în flota Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit companiei, noile aeronave vor contribui la modernizarea capacităților naționale pentru gestionarea situațiilor de urgență, protecția civilă și menținerea ordinii publice.

Patru dintre cele șapte elicoptere H160 vor fi configurate pentru misiuni de protecție civilă și intervenții în cazul dezastrelor naturale sau al altor situații de urgență. Celelalte trei aeronave vor fi utilizate pentru activități de ordine publică, supraveghere aeriană și operațiuni tactice de securitate.

În paralel, toate cele cinci elicoptere H145 vor fi alocate serviciului național de urgență SMURD și operațiunilor de salvare montană. Acestea vor avea rol esențial în intervențiile medicale de urgență, evacuările aeromedicale și misiunile complexe de căutare și salvare.

Contractul a fost semnat în cadrul programului european Security Action for Europe (SAFE), inițiativă susținută de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de securitate și răspuns la situații de criză ale statelor membre.

Potrivit unui comunicat publicat anterior de Guvernul României, valoarea totală a contractului este de 280,9 milioane de euro.

Reprezentanții producătorului european afirmă că introducerea noilor aeronave va crește semnificativ capacitatea de intervenție a autorităților române în situații de urgență și va consolida participarea țării la mecanismele europene de salvare și securitate.

„Suntem profund onorați de încrederea pe care Ministerul Afacerilor Interne din România a acordat-o Airbus pentru completarea flotei sale aeronautice prin această comandă multi-platformă de referință. Selectarea atât a modelului H160, cât și a celui H145 evidențiază capacitatea unică a gamei noastre de produse de a oferi un răspuns integrat și extrem de eficient la misiuni complexe”, a declarat Matthieu Louvot, directorul general al Airbus Helicopters.

Acesta a subliniat că investiția va contribui la îmbunătățirea capacității operaționale a României și la reducerea timpilor de intervenție în situații de urgență.

„Prin implementarea acestor platforme avansate în cadrul programului SAFE, România își îmbunătățește semnificativ pregătirea operațională, reduce timpii de reacție în caz de urgență și se poziționează ca un contribuitor important la mecanismele europene integrate de salvare și securitate. Suntem pe deplin dedicați sprijinirii operațiunilor lor critice de salvare a vieților omenești și de siguranță publică”, a adăugat Matthieu Louvot.

Modelul H160 este una dintre cele mai moderne aeronave dezvoltate de Airbus Helicopters și este conceput pentru desfășurarea în siguranță a unor misiuni complexe, în condiții operaționale dificile. Elicopterul este echipat cu sistemul avionic Helionix, care oferă pilotului o interfață intuitivă, o mai bună conștientizare a situației din teren și o reducere semnificativă a volumului de muncă în timpul zborului.

De asemenea, aeronava beneficiază de tehnologiile Blue Edge și Fenestron, care reduc nivelul de zgomot perceput cu până la 50% comparativ cu elicopterele convenționale. Motoarele Safran Arrano contribuie la diminuarea consumului de combustibil cu aproximativ 18%.

La rândul său, modelul H145 este echipat cu două motoare Safran Arriel 2E, sistem digital FADEC pentru controlul complet al motoarelor și aceeași suită avionică Helionix. Airbus subliniază că H145 se numără printre cele mai silențioase aeronave din categoria sa și are unul dintre cele mai reduse niveluri de emisii de dioxid de carbon raportat la competitorii direcți.

Relația dintre AirBus și statul român se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani. Grupul european operează în România prin trei filiale, una dintre acestea fiind centrul de clienți Airbus Helicopters.

Potrivit companiei, aproximativ 75% din cifra de afaceri a acestei divizii provine din contracte de export, ceea ce transformă operațiunile din România într-un punct important pentru activitatea regională și internațională a producătorului european de aeronave.

Noua comandă semnată cu Ministerul Afacerilor Interne reprezintă una dintre cele mai importante achiziții de aeronave pentru intervenții de urgență realizate de România în ultimii ani și marchează extinderea colaborării dintre autoritățile române și AirBus în domeniul aviației civile și al securității.