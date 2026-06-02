România păstrează integral banii din SAFE. Pe ce vor fi cheltuiți și ce se întâmplă cu contractele nesemnate încă. Raport detaliat al Guvernului

Guvernul garantează că România păstrează integral cele 16,68 miliarde de euro din programul european SAFE, destinat apărării și autostrăzilor. Deși etapa achizițiilor singulare s-a încheiat, fondurile nu sunt pierdute. Proiectele mari, precum transportoarele Piranha 5, blocate inițial de prețurile mari ale furnizorilor, vor fi continuate prin parteneriate internaționale, asigurând totodată producția locală de tehnică militară și muniție.

România păstrează integral accesul la fondurile europene destinate apărării și infrastructurii, în ciuda speculațiilor privind posibila pierdere a banilor. Reprezentanții Executivului au prezentat marți, 2 iunie 2026, un bilanț detaliat al stadiului în care se află Planul național SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).

Aceștia au subliniat că întreaga sumă de 16,68 miliarde de euro rămâne disponibilă, iar procesul de implementare se derulează conform calendarului stabilit, contrazicând astfel informațiile alarmiste apărute în spațiul public.

Conform reglementărilor europene, prima etapă a programului, dedicată achizițiilor singulare (pe cont propriu), s-a încheiat la 30 mai 2026.

Din acest moment, proiectele care nu au fost încă semnate vor fi mutate într-o fază ulterioară, care permite și chiar încurajează achizițiile realizate în cooperare cu alte state din Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European sau cu parteneri precum Ucraina și Republica Moldova.

Din bugetul total alocat României, o sumă considerabilă, de 4,2 miliarde de euro, a fost deja rezervată pentru dezvoltarea infrastructurii duale, banii urmând să finanțeze lucrările la capetele autostrăzilor A7 și A8.

Restul de 12,48 miliarde de euro este destinat exclusiv echipamentelor militare. Până la termenul limită din mai, autoritățile au reușit să securizeze mai multe contracte majore, cu un accent deosebit pe asamblarea sau producția componentelor direct în fabricile din țară:

Blindate pe șenile și tehnică de luptă: A fost semnat un acord de 3,337 miliarde de euro cu germanii de la Rheinmetall pentru 298 de mașini de luptă ale infanteriei. Vehiculele vor fi fabricate la Mediaș, iar componente esențiale precum blindajul, sistemele de armament și software-ul de comandă vor fi produse tot în România.

Modernizarea forțelor navale: S-a parafat un contract de 920 de milioane de euro cu NVL B.V. & Co. KG pentru patru nave (două de patrulare și două pentru scafandri), care vor fi construite și înarmate pe șantierele navale autohtone.

Scut antiaerian și muniție: România va primi 11 sisteme de apărare antiaeriană (Skynex, Skyranger și Millenium) de la Rheinmetall Italia, printr-un contract de peste 981 de milioane de euro. Muniția aferentă va costa aproape 450 de milioane de euro și va fi produsă integral într-o fabrică nouă ce urmează să fie ridicată în țară.

Drone și rachete: Au fost cumpărate 34 de sisteme de drone militare de la Quantum Systems (30,7 milioane de euro, cu asamblare locală) și 231 de sisteme de rachete antiaeriene Mistral (peste 625 de milioane de euro). De asemenea, a fost achitată o tranșă finală de 132 de milioane de euro pentru șase elicoptere Airbus H175M.

Pe lângă componenta strict militară, programul SAFE finanțează substanțial și echipamente cu utilizare duală, civilă și militară, destinate în special intervențiilor de urgență.

Printre contractele deja semnate se numără achiziția a 12 elicoptere Airbus (modelele H160 și H145) în valoare de 280 de milioane de euro, ale căror servicii de mentenanță vor fi asigurate în România, dar și două avioane tactice Spartan, configurate pentru transportul victimelor multiple, de la compania Leonardo (245 de milioane de euro).

Pe lista investițiilor se mai regăsesc simulatoare de zbor, peste o sută de autospeciale și ambarcațiuni de salvare realizate la Șantierul Naval Mangalia și de compania Deltamed.

În plus, digitalizarea și securitatea cibernetică primesc o atenție sporită: Logic Computer va livra centre de date mobile de 109 milioane de euro, în timp ce Digi România va dezvolta o platformă integrată de inteligență artificială (de tip LLM) axată pe securitate cibernetică, un proiect evaluat la 196 de milioane de euro.

Oficialii guvernamentali au oferit clarificări și cu privire la proiectele care nu au fost semnate până la data de 30 mai, explicând că nerealizarea lor la termen s-a datorat fie complexității tehnice, fie pretențiilor financiare exagerate ale constructorilor.

Cea mai importantă blocare vizează achiziția a 139 de transportoare blindate Piranha 5 și a peste 1.100 de platforme de transport auto multifuncționale. În ambele cazuri, potențialii furnizori au solicitat sume mult mai mari decât cele aprobate inițial de statul român.

Din acest motiv, un grup de lucru interinstituțional urmează să decidă dacă va reconfigura aceste licitații sub formă de achiziții comune cu alte state sau dacă va direcționa fondurile rămase către alte programe de înarmare.

O situație similară de transformare în achiziție comună se va aplica și pentru armamentul individual și muniția de infanterie. Deși procedurile tehnice s-au prelungit, Guvernul dă asigurări că producția armelor automate, a pistoalelor și a muniției rămâne strategic legată de fabricile de la Cugir și Sadu, indiferent de noul format al contractului.

Pentru restul banilor din program, România a optat deja pentru mecanisme de cooperare internațională, ceea ce înseamnă că termenele din luna mai nu au afectat procedurile.

Reprezentanții Executivului au oferit ca exemplu parteneriatul cu Direcția Generală de Armamente din Franța pentru achiziția a 12 elicoptere grele H225M (aproximativ 800 de milioane de euro).

Acest proiect implică un transfer tehnologic esențial către I.A.R. S.A., scopul final fiind deschiderea unei linii de asamblare în România și cumpărarea ulterioară a unui lot suplimentar de 30 de aparate de zbor produse pe plan local.

Tot în colaborare cu partea franceză și companiile Thales se vor achiziționa și 12 radare Gap Filler (258 de milioane de euro), cu producție parțială în țară.

Pentru alte sisteme esențiale, cum ar fi rachetele sol-aer IRIS-T sau soluțiile informatice de comandă și control, România va apela la agențiile specializate ale NATO și la inițiativa europeană de apărare aeriană Sky Shield, asigurându-se astfel că toate fondurile din instrumentul SAFE vor fi utilizate eficient și complet în perioada următoare.

