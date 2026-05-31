Ministerul Mediului anunță finanțări externe de peste 118 milioane de euro în ultimele 10 luni. Suma depășește nivelul atras în ultimii patru ani

Ministerul Mediului a atras în ultimele zece luni finanțări externe în valoare de peste 118 milioane de euro, o sumă mai mare decât cea obținută în intervalul 2021 – iunie 2025, când au fost accesate aproximativ 77 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, care a evidențiat proiectele finanțate în domeniul tranziției verzi, digitalizării și protecției biodiversității.

Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, valoarea finanțărilor externe contractate în ultimele zece luni depășește cu peste 40 de milioane de euro suma atrasă în perioada 2021 – iunie 2025.

Oficialul susține că rezultatele sunt consecința unei strategii concentrate pe identificarea și valorificarea oportunităților de finanțare disponibile prin programele europene și internaționale.

„Din prima zi de mandat am spus clar că fondurile externe sunt o prioritate pentru noi. Grija față de țară se măsoară prin rezultate concrete și prin capacitatea de a transforma oportunitățile de finanțare în investiții reale pentru oameni și comunități. Această evoluție arată că, atunci când există prioritizare, rigoare administrativă și asumare, fondurile externe pot fi transformate rapid în proiecte concrete pentru România”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra a subliniat că fondurile obținute vor fi direcționate către proiecte care vizează protecția mediului, combaterea efectelor schimbărilor climatice și modernizarea instituțiilor publice din domeniu.

Cea mai importantă sursă de finanțare accesată în această perioadă este Programul RO-Tranziție Verde, cu o valoare de peste 98 de milioane de euro.

Finanțat prin granturile SEE, programul urmărește susținerea investițiilor destinate protecției mediului, reducerii emisiilor de carbon și dezvoltării sustenabile a comunităților locale.

O parte semnificativă a fondurilor va fi direcționată către orașele care au implementat măsuri concrete pentru reducerea impactului asupra mediului și care pot demonstra progrese în atingerea obiectivelor de neutralitate climatică.

Secretarul de stat Elena Tudose a explicat că programul reprezintă în prezent una dintre cele mai importante oportunități de finanțare pentru administrațiile locale care dezvoltă proiecte verzi.

„Acest program include prima (și singura, în prezent) oportunitate reală de finanțare pentru orașele din România care au făcut pași concreți în reducerea amprentei de carbon și care sunt așteptate să vină cu proiecte inovatoare în acest domeniu. Aproape jumătate din fondurile programului RO-Tranziție Verde vor merge către orașele României care pot să demonstreze că neutralitatea climatică nu este un concept abstract, ci un obiectiv care contribuie la o calitate crescută a vieții locuitorilor, un aer mai curat, un stil de viață mai sănătos”, a explicat Elena Tudose.

Un alt proiect major finanțat în această perioadă vizează modernizarea procedurilor administrative din domeniul protecției mediului.

Prin proiectul „Digitalizarea procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), Ministerul Mediului a obținut peste 15,6 milioane de euro.

Investiția urmărește simplificarea proceselor administrative, reducerea birocrației și introducerea unor sisteme digitale care să permită gestionarea mai rapidă și mai transparentă a procedurilor de autorizare și reglementare.

Potrivit ministerului, digitalizarea va contribui la creșterea predictibilității pentru cetățeni și mediul de afaceri, dar și la eficientizarea activității instituțiilor publice.

O parte importantă a finanțărilor atrase este destinată conservării biodiversității și îndeplinirii obligațiilor asumate de România în raport cu legislația europeană de mediu.

Printre proiectele finanțate se numără „Consolidarea sistemului național de management al speciilor alogene invazive din România, în conformitate cu cerințele UE”, cu o valoare de peste 8,2 milioane de euro.

Proiectul urmărește dezvoltarea capacității naționale de prevenire, monitorizare și combatere a speciilor invazive care afectează ecosistemele naturale și biodiversitatea.

Totodată, Ministerul Mediului a obținut peste 9,5 milioane de euro pentru un program dedicat monitorizării speciilor și habitatelor de interes comunitar din România.

Prin această investiție, autoritățile urmăresc colectarea unor date mai precise privind starea biodiversității, fundamentarea politicilor publice pe baze științifice și respectarea obligațiilor de raportare către instituțiile europene.

Ministerul pregătește, de asemenea, elaborarea Planului Național de Restaurare pentru Natură, un proiect finanțat cu peste 3 milioane de euro prin Programul Operațional Asistență Tehnică.

Documentul va reprezenta baza pentru stabilirea măsurilor necesare refacerii ecosistemelor degradate și pentru implementarea obiectivelor europene privind conservarea naturii și protejarea biodiversității.

Autoritățile consideră că acest plan va deveni unul dintre instrumentele-cheie pentru gestionarea resurselor naturale și adaptarea la schimbările climatice în următorii ani.

La finalul mesajului său, ministra interimară a Mediului a afirmat că accelerarea atragerii fondurilor externe este esențială pentru dezvoltarea proiectelor de mediu și pentru modernizarea instituțiilor din domeniu.

„Prin accelerarea accesării fondurilor externe deblocăm proiecte strategice și transformăm investițiile în măsuri concrete pentru protecția mediului, pentru comunități și pentru o economie mai sănătoasă. România are nevoie de instrumente reale, de planificare coerentă și de proiecte care răspund direct provocărilor de mediu și schimbărilor climatice. Obiectivul nostru este să folosim fiecare oportunitate de finanțare pentru rezultate vizibile în teren”, a subliniat Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului, proiectele finanțate în această perioadă vizează atât modernizarea administrației publice, cât și investiții cu impact direct asupra calității vieții, protecției mediului și adaptării României la noile provocări climatice.