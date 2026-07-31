Statul continuă să se împrumute de la bănci. Ministerul Finanțelor a atras suplimentar 50,4 milioane de lei prin obligațiuni de stat

Ministerul Finanțelor a atras vineri încă 50,4 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația de obligațiuni organizată joi, când a împrumutat 336 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark.

Emisiunea de joi a avut o maturitate reziduală de 168 de luni, iar randamentul mediu obținut a fost de 7,07% pe an. În cadrul sesiunii suplimentare de vineri, valoarea nominală a emisiunii a fost de 50,4 milioane de lei.

Băncile au transmis oferte în valoare totală de 75,4 milioane de lei, iar Ministerul Finanțelor a atras integral suma suplimentară de 50,4 milioane de lei.

Pentru luna iulie 2026, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8,5 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Nivelul împrumuturilor programate pentru iulie este mai ridicat decât cel din luna iunie 2026. Suma de 8,5 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 900 milioane de lei mai mare față de programul din iunie, când ministerul planificase împrumuturi de 7,6 miliarde de lei.

Fondurile atrase în cadrul acestor emisiuni sunt destinate refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Amintim că Ministerul Finanțelor a atras în urmă cu o săptămână suma de 34,3 milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o licitație suplimentară aferentă emisiunii de obligațiuni de stat de tip benchmark organizate în ziua precedentă. Fondurile respective sunt destinate refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Împrumutul a fost realizat la randamentul stabilit în licitația principală desfășurată luni, de 6,90% pe an, iar obligațiunile emise au o maturitate reziduală de 123 de luni, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 34,3 milioane de lei, în timp ce băncile au transmis oferte în valoare totală de 65 milioane de lei.