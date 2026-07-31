Ce se întâmplă cu taxa pe succesiune. Moștenitorii care nu vor mai plăti impozitul

Taxa pe succesiune ar putea să nu mai fie datorată de moștenitorii afectați de blocajul provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI. Senatul a adoptat o propunere legislativă care prevede o derogare temporară pentru succesiunile al căror termen de scutire expiră între 14 iulie și 30 septembrie 2026. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care are rol decizional, iar ulterior poate ajunge la promulgare.

Senatul a adoptat luni o propunere legislativă prin care se suspendă plata taxei pe succesiune pentru o categorie de moștenitori care nu și-au putut finaliza procedurile din cauza atacului cibernetic ce a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Inițiativa legislativă a fost necesară după ce, începând cu 14 iulie 2026, sistemele informatice ale Cadastrului au devenit nefuncționale, ceea ce a împiedicat instrumentarea și finalizarea numeroaselor acte juridice privind moștenirile.

În lipsa unei intervenții legislative, o parte dintre moștenitori riscau să piardă scutirea fiscală prevăzută de lege exclusiv din cauza imposibilității obiective de a încheia procedura succesorală în termenul legal.

Reglementările fiscale aflate în vigoare stabilesc că succesiunile sunt scutite de impozit dacă procedura este finalizată în cel mult doi ani de la decesul proprietarului.

După expirarea acestui termen, moștenitorii datorează un impozit de 1% aplicat valorii masei succesorale.

Blocajul generat de atacul informatic asupra sistemelor ANCPI a făcut însă imposibilă finalizarea unor dosare aflate încă în perioada legală de scutire, ceea ce ar fi condus la plata unui impozit din motive independente de voința moștenitorilor.

Plenul Senatului a adoptat proiectul de lege cu 92 de voturi „pentru” și două voturi „contra”, instituind o derogare de la prevederile Codului fiscal referitoare la impozitarea succesiunilor nefinalizate în termen de doi ani.

Textul adoptat prevede: „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, nu se datorează impozit pentru succesiunile dezbătute și finalizate până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv, pentru care termenul de doi ani de la data decesului autorului succesiunii se împlinește în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2026”.

Prin această derogare, sunt protejați moștenitorii care și-ar fi pierdut dreptul la scutirea fiscală exclusiv din cauza imposibilității de a finaliza formalitățile în perioada în care sistemele informatice ale Cadastrului au fost indisponibile.

După votul favorabil din Senat, proiectul de lege a fost transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional în această procedură legislativă.

Plenul Camerei Deputaților a fost convocat pentru vineri, de la ora 12:00, ceea ce permite ca proiectul să fie adoptat într-un termen foarte scurt, dacă va primi votul favorabil al deputaților.

În cazul aprobării finale, actul normativ va fi trimis președintelui României pentru promulgare, iar derogarea privind taxa pe succesiune ar putea intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.