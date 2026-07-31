Întrebarea care îl pune pe Elon Musk în dificultate: ce se întâmplă cu oamenii dacă roboții preiau munca lor

Senatorul american independent Bernie Sanders a cerut explicații de la Elon Musk cu privire la modul în care ar putea funcționa societatea într-un viitor dominat de inteligența artificială și roboți. Politicianul a pus sub semnul întrebării promisiunile miliardarului privind o economie în care oamenii nu vor mai fi nevoiți să muncească pentru a-și asigura traiul.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Sanders l-a întrebat pe Elon Musk cine va asigura plata pentru hrană, locuințe și servicii medicale pentru persoanele care ar putea rămâne fără locuri de muncă din cauza automatizării.

„Am fost încântat să aud că, prin progresele rapide ale inteligenței artificiale și roboticii pe care le finanțezi, vei aduce utopia în lume”, i-a transmis senatorul miliardarului american.

„Ne-ai spus că sărăcia va dispărea, că munca va deveni opțională și că toată lumea va avea un venit universal ridicat, cele mai bune servicii medicale, hrană, locuință, transport și tot ce are nevoie”, a adăugat acesta, făcând referire la declarațiile lui Elon Musk despre efectele dezvoltării inteligenței artificiale.

Senatorul american a afirmat că are mai multe întrebări legate de modul în care ar urma să fie aplicată această viziune asupra viitorului și despre situația celor afectați de dispariția unor locuri de muncă.

„Dacă tinerii nu mai găsesc locurile de muncă de început de carieră și rămân fără venituri, când vor primi locuințele gratuite despre care vorbești? Dacă muncitorii din fabrici își pierd slujbele pentru că sunt înlocuiți de roboți, când vor beneficia de asistența medicală pe care o promiți? Dacă o asistentă medicală cu copii își pierde locul de muncă, cum își va hrăni familia?”, întreabă senatorul.

Sanders a criticat, de asemenea, sprijinul oferit de Musk lui Donald Trump și a legat această susținere de discuțiile despre viitorul programelor sociale și economice.

„Donald Trump, omul pe care l-ai ajutat să ajungă la putere, a lăsat 15 milioane de oameni fără asigurare medicală, a dublat primele de asigurare pentru peste 20 de milioane și face reduceri masive ale programelor de asistență alimentară și educație pentru copii. Având în vedere acest bilanț, abia aștept să aflu cum va fi pus în aplicare planul tău de a oferi fiecărui american un venit universal ridicat”, mai afirmă Sanders.

Declarațiile lui Sanders vin după ce Elon Musk și-a prezentat din nou perspectiva asupra impactului inteligenței artificiale asupra economiei și pieței muncii, într-un interviu acordat publicației The Economist.

Miliardarul a afirmat că inteligența artificială va ajunge să depășească nivelul uman în următorii ani, iar până în jurul anului 2036 roboții și sistemele AI ar putea produce aproape toate bunurile și serviciile necesare oamenilor.

Potrivit lui Musk, într-o astfel de „economie a abundenței, munca va deveni opțională”, iar oamenii ar putea alege să lucreze doar dacă își doresc, „ca un hobby”. El a susținut că viitorul ar putea include un „venit universal ridicat”, pe care l-a diferențiat de conceptul de venit minim universal.

Întrebat despre modul în care ar funcționa concret un astfel de sistem economic, Musk a explicat că, dacă roboții și inteligența artificială vor produce mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma oamenii, rolul banilor s-ar putea diminua.

El a afirmat că statul ar putea trimite oamenilor cecuri și că o economie bazată pe abundență nu ar produce inflație, ci ar putea duce la deflație.

În interviul realizat de redactorul-șef al The Economist, Zanny Minton Beddoes, Musk a fost întrebat de mai multe ori despre modul în care ar putea fi finanțat și implementat un asemenea sistem. Miliardarul nu a prezentat însă un mecanism economic detaliat, precizând că dezvoltarea inteligenței artificiale va modifica fundamental modul în care funcționează economia globală.