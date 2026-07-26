Obiceiurile alimentare ale celor mai bogați oameni din lume. Ce mănâncă la micul dejun Elon Musk, Jeff Bezos și Warren Buffett

Obiceiurile alimentare ale unora dintre cei mai bogați antreprenori din lume sunt mult mai simple decât s-ar putea crede. De la un burger cumpărat de la McDonald’s până la friptură cu ouă sau chiar renunțarea completă la micul dejun, miliardarii au preferințe diferite atunci când își încep ziua.

Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, preferă un mic dejun bogat în proteine, format din friptură și ouă. Antreprenorul consideră că un astfel de regim alimentar oferă un nivel mai stabil de energie decât mesele bogate în carbohidrați. Totuși, Musk a precizat că nu urmează reguli alimentare stricte. În trecut, acesta a afirmat că ar prefera o viață mai scurtă, dar cu mâncare gustoasă, iar ulterior a glumit pe rețeaua socială X că mănâncă o gogoașă în fiecare dimineață și este încă în viață.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, își începe dimineața cu o ceașcă de cafea și o conversație cu soția sa, Lauren Sanchez. Potrivit acesteia, cei doi evită să folosească telefoanele dimineața, din principiu. Bezos este cunoscut și pentru unele alegeri culinare neobișnuite. După ce Amazon a cumpărat compania Woot, fondatorul acesteia, Matt Ratledge, a povestit că miliardarul a comandat la micul dejun caracatiță mediteraneană cu cartofi, șuncă, usturoi, iaurt și ouă poșate, făcând apoi o glumă pe seama preparatului.

În schimb, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume, Warren Buffett, a rămas de-a lungul anilor fidel micului dejun de la McDonald’s. În documentarul HBO „Becoming Warren Buffett”, el a explicat că obișnuia să oprească zilnic la un restaurant al lanțului în drum spre birou. Alegerea meniului depindea de evoluția pieței bursiere, iar în zilele în care piața se deschidea în scădere opta pentru cea mai ieftină variantă disponibilă.

Jack Dorsey, cofondator al Twitter, redenumit între timp X, are o abordare complet diferită. Acesta a renunțat în totalitate la micul dejun și mănâncă o singură dată pe zi, seara. Dieta sa include alimente bogate în proteine și legume verzi, iar la desert preferă ciocolata neagră sau fructele de pădure.

Deși obiceiurile matinale ale miliardarilor sunt frecvent discutate, majoritatea dintre ei subliniază că alegerile lor alimentare reprezintă preferințe personale și nu o rețetă universală pentru succes sau productivitate.