IMM-urile din România schimbă direcția. Tot mai multe companii vor să cucerească piețele globale

Întreprinderile mici și mijlocii din România își schimbă strategia de dezvoltare și privesc dincolo de piețele europene tradiționale. Un studiu realizat de FedEx și compania de cercetare Minds&Roses arată că aproape opt din zece firme românești care exportă intenționează să intre pe noi piețe externe, iar interesul pentru Statele Unite și Asia este în creștere.

Companiile românești care activează pe piețele externe își propun să își diversifice prezența internațională și să exploreze noi oportunități de afaceri. Potrivit unui studiu realizat de FedEx în șase state din Europa Centrală și de Est, 78% dintre IMM-urile românești care exportă intenționează să se extindă pe noi piețe externe.

În prezent, Europa rămâne principala destinație pentru exporturile românești, 98% dintre companiile care desfășoară activități internaționale fiind prezente pe piețele europene. Totuși, interesul pentru alte regiuni ale lumii este în creștere. Statele Unite sunt indicate drept destinație de export de 20% dintre respondenți, în timp ce Asia este menționată de 15%.

Aceeași tendință se observă și în cazul companiilor care nu exportă încă, dar analizează această posibilitate. Dintre acestea, 72% consideră Europa drept prima opțiune, însă 17% își propun să intre pe piața americană, iar 13% iau în calcul extinderea în Asia.

„Europa rămâne, în mod firesc, prima etapă a extinderii internaționale pentru companiile din Europa Centrală și de Est”, declară Jacek Grzeszak, economist senior în cadrul Minds&Roses și coautor al studiului. „Cu toate acestea, rezultatele studiului arată că tot mai mulți proprietari de întreprinderi mici și mijlocii caută oportunități de creștere dincolo de piețele lor tradiționale. România nu face excepție. Pe măsură ce companiile acumulează experiență în comerțul internațional, interesul pentru destinații mai îndepărtate, inclusiv Asia, este în creștere. Această evoluție reflectă o tendință mai amplă la nivel regional: antreprenorii caută piețe noi, cu un potențial ridicat de creștere și baze de consumatori în expansiune.”

Studiul evidențiază că antreprenorii români văd exporturile ca pe o modalitate de a-și consolida afacerile și de a reduce dependența de o singură piață.

Astfel, 32% dintre firmele care exportă deja spun că diversificarea surselor de venit a fost una dintre principalele motivații pentru extinderea internațională. În cazul companiilor care analizează intrarea pe piețele externe, ponderea ajunge la 39%, unul dintre cele mai ridicate procente din regiune.

De asemenea, 42% dintre respondenți cred că dezvoltarea pe piețele externe poate genera o creștere importantă a veniturilor și a profiturilor. Același procent consideră că platformele și marketplace-urile internaționale pot facilita accesul la noi categorii de clienți.

În plus, 39% apreciază că extinderea peste granițe poate contribui la creșterea stabilității financiare prin diversificarea veniturilor, iar 34% spun că prezența internațională ajută la consolidarea notorietății brandului și a produselor.

„Rezultatele reflectă o tendință mai amplă în Europa Centrală și de Est: IMM-urile, inclusiv cele din România, adoptă o perspectivă tot mai internațională și caută în mod activ noi oportunități de creștere”, declară Agata Kaim, Head of Marketing Strategy, Eastern Europe, FedEx. „Pe măsură ce se extind pe piețe mai complexe și mai îndepărtate, accesul la rețele logistice de încredere și la expertiză globală devine esențial. Ne propunem să fim un partener care sprijină companiile în fiecare etapă a dezvoltării lor, de la primele expedieri interne și internaționale până la gestionarea lanțurilor de aprovizionare pe mai multe piețe.”

Deși perspectivele de dezvoltare sunt favorabile, antreprenorii români identifică în continuare numeroase obstacole în procesul de internaționalizare.

Pentru 33% dintre companiile care analizează extinderea peste hotare, costurile transportului internațional reprezintă unul dintre cei mai importanți factori în luarea deciziilor, procent superior mediei înregistrate la nivel regional.

În același timp, 34% dintre respondenți afirmă că modificările taxelor vamale și ale reglementărilor generate de contextul geopolitic pot influența planurile de dezvoltare internațională, iar 31% indică intensificarea concurenței pe piețele externe drept o provocare importantă.

Potrivit autorilor studiului, în acest context, accesul la servicii logistice integrate, expertiză vamală și cunoașterea specificului piețelor externe poate avea un rol important în susținerea dezvoltării companiilor care doresc să își extindă activitatea peste granițe.

Studiul a fost realizat de Minds&Roses pentru FedEx în perioada septembrie-octombrie 2025, pe un eșantion de 826 de întreprinderi mici și mijlocii din România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Lituania. Companiile din România au reprezentat 18,5% din totalul respondenților.