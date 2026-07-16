ASF pregătește noi schimbări pentru piața de capital. Accent pe IMM-uri, investiții și protecția investitorilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește o serie de măsuri menite să dezvolte piața de capital din România și să faciliteze accesul companiilor la finanțare. Președintele instituției, Alexandru Petrescu, a anunțat că printre priorități se numără operaționalizarea unei piețe dedicate IMM-urilor, adaptarea legislației la noile reguli europene și consolidarea infrastructurii financiare prin proiecte precum CCP.RO.

Piața de capital trebuie să devină unul dintre principalele motoare de finanțare pentru economia românească, iar acest obiectiv presupune un cadru legislativ modern, reguli predictibile și un dialog constant cu investitorii și companiile.

Mesajul a fost transmis de președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, în cadrul întâlnirii Comitetului de Piețe de Capital și Servicii Financiare al AmCham Romania, unde au fost analizate principalele direcții de dezvoltare ale pieței financiare din România.

Potrivit acestuia, o piață de capital puternică reprezintă un semn al maturității economice și un element esențial pentru atragerea investițiilor și susținerea creșterii economice pe termen lung.

„O piață de capital puternică este un indicator al maturității unei economii și una dintre marile sale surse de încredere, finanțare și dezvoltare pe termen lung.”

Președintele ASF a precizat că instituția urmărește construirea unui cadru de reglementare adaptat atât nevoilor economiei românești, cât și schimbărilor care au loc la nivel european.

În același timp, legislația trebuie să ofere un nivel ridicat de protecție investitorilor, fără a împiedica dezvoltarea de produse și servicii noi pe piața financiară.

„Am subliniat că obiectivul nostru este construirea unui cadru modern, predictibil și competitiv, care să răspundă atât nevoilor economiei românești, cât și transformărilor ample care au loc la nivel european. Reglementarea trebuie să protejeze investitorii, în special pe cei de retail, fără să blocheze inovația, iar companiile, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să poată găsi mai ușor finanțare prin piață.”

Printre proiectele aflate în lucru se numără lansarea unei piețe de creștere dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, modernizarea modului în care sunt distribuite fondurile de investiții prin intermediul conturilor globale și armonizarea legislației naționale cu noile reglementări europene.

Aceste schimbări vizează atât procesul de listare al companiilor, cât și protecția investitorilor și dezvoltarea pieței activelor digitale.

„În paralel, lucrăm pentru operaționalizarea unei piețe de creștere dedicate IMM-urilor, pentru modernizarea distribuției fondurilor de investiții prin conturi globale și pentru adaptarea cadrului național la noile reglementări europene privind listările, protecția investitorilor și activele digitale. Toate aceste proiecte au aceeași miză, o piață mai profundă, mai lichidă și mai accesibilă, capabilă să transforme economisirea în investiții productive.”

Alexandru Petrescu a amintit și autorizarea recentă a CCP.RO București în calitate de Contraparte Centrală, proiect considerat unul dintre cele mai importante pentru dezvoltarea infrastructurii pieței de capital.

Potrivit șefului ASF, existența unei contrapărți centrale va contribui la creșterea siguranței tranzacțiilor și va permite dezvoltarea pieței instrumentelor financiare derivate.

„Un pas important în această direcție a fost autorizarea recentă a CCP.RO București în calitate de Contraparte Centrală, proiect care poate crește siguranța tranzacțiilor și poate susține dezvoltarea piețelor de instrumente derivate.”

Strategia 2027–2030 va fi construită împreună cu piața

Președintele ASF consideră că următoarea strategie de dezvoltare a pieței de capital trebuie elaborată pornind de la rezultatele obținute în actualul plan strategic și prin consultarea tuturor actorilor implicați.

În opinia sa, România poate deveni mai atractivă pentru investițiile internaționale doar prin stabilitate instituțională, reguli clare și infrastructură financiară modernă.

„România poate deveni mai atractivă pentru capitalul internațional numai prin consecvență, infrastructură solidă, reguli clare și instituții care ascultă piața, dar păstrează ferm standardele de supraveghere. Pregătirea strategiei pentru perioada 2027–2030 trebuie să pornească de la rezultatele actualei strategii și să fie construită printr-un dialog real cu investitorii, emitenții și intermediarii.”

În încheiere, Alexandru Petrescu a transmis că ASF își propune să rămână un partener activ al pieței de capital, promovând dezvoltarea acesteia prin măsuri care să consolideze încrederea investitorilor și stabilitatea sistemului financiar.