O nouă etapă a lucrărilor la Magistrala 6 începe cu schimbări în trafic. Zona unde apar restricții

Noi restricții de circulație au intrat în vigoare în zona viitoarei stații Washington a Magistralei 6 de metrou, pe fondul lucrărilor pentru devierea utilităților necesare proiectului. Măsurile vizează intersecția dintre Șoseaua București–Ploiești (DN1) și Strada Jandarmeriei și afectează anumite manevre pentru șoferii care circulă în zonă.

Una dintre principalele modificări este restricționarea virajului la stânga de pe Strada Jandarmeriei către breteaua DN1, direcția Otopeni. De asemenea, este limitată circulația înainte pe breteaua de ieșire din București a pasajului suprateran Jandarmeriei.

Magistrala 6 de metrou București–Otopeni se află în etapa de execuție a lucrărilor, iar intervențiile pentru realizarea viitoarei stații Washington necesită modificări temporare ale traficului rutier. Restricțiile sunt aplicate pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru organizarea circulației în zona șantierului.

Reprezentanții proiectului au anunțat că noile măsuri au fost introduse începând din noaptea de 13 spre 14 iulie și fac parte dintr-o nouă etapă de organizare a traficului în zona lucrărilor.

„RESTRICȚII TEMPORARE DE TRAFIC – Zona viitoarei stații Washington a Magistralei 6 (DN1 / Str. Jandarmeriei).

Din noaptea de 13/14 iulie, începe o nouă etapă de restricții de trafic în zona intersecției Șoseaua București–Ploiești (DN1) cu Strada Jandarmeriei, pentru lucrările de deviere a utilităților aferente viitoarei Stații Washington a M6.

Se restricționează virajul la stânga de pe Strada Jandarmeriei către Otopeni;

Se restricționează deplasarea pe direcția înainte pe breteaua de ieșire din București a pasajului suprateran Jandarmeriei.

Restricțiile sunt implementate în baza avizului comun emis de C.N.A.I.R. și I.G.P.R., valabil până la 31 decembrie 2026, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția lucrărilor.

Vă rugăm să circulați cu prudență, să respectați semnalizarea rutieră temporară și să urmați rutele alternative semnalizate!

Mulțumim tuturor participanților la trafic pentru înțelegere!”, se arată în comunicatul emis de Magistrala 6.

Noile restricții rutiere sunt semnalizate temporar în zona afectată, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile din teren și traseele alternative stabilite pentru perioada lucrărilor.

Intervențiile din zona DN1 – Strada Jandarmeriei sunt legate de pregătirea infrastructurii pentru stația Washington, parte a Magistralei 6 de metrou. Modificările de trafic vor rămâne active pe perioada stabilită prin avizele de circulație, cu posibilitatea actualizării în funcție de evoluția lucrărilor.

Autoritățile și reprezentanții proiectului transmit că participanții la trafic trebuie să acorde atenție semnalizării temporare și să adapteze traseele pentru a evita zonele afectate de restricții.