CNAIR anunță restricții de circulație pentru șoferi pe A10. Traficul a fost deviat din motive de siguranță: Am decis închiderea temporară

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, la kilometrul 66+300, s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii, provocată de o alunecare de teren cu evoluție imprevizibilă, care afectează în mod direct siguranța circulației.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a precizat că a fost luată decizia închiderii temporare a Căii 1 și a devierii traficului pe DN1, pe un sector cu doar cinci kilometri mai lung decât alternativa propusă public. Potrivit lui Cristian Pistol, măsura a fost adoptată din considerente de siguranță.

Șeful CNAIR a explicat că varianta circulației bidirecționale pe Calea 2, prezentată în spațiul public drept o soluție utilizată în alte state europene, a fost analizată de specialiștii companiei, însă a fost respinsă din motive de siguranță.

„Pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 66+300, s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii — o alunecare de teren cu evoluție imprevizibilă, care afectează direct siguranța circulației. Am decis închiderea temporară a Căii 1 și devierea traficului pe DN1, pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate.

„Soluția europeană” invocată — circulația bidirecțională pe Calea 2 — a fost analizată de specialiștii CNAIR și respinsă din motive de siguranță”, a scris acesta pe Facebook.

Conform acestuia, Calea 1 și Calea 2 sunt fundate pe aceeași formațiune geologică și, pe anumite sectoare, pe același corp de rambleu. În aceste condiții, transferarea întregului trafic, inclusiv a vehiculelor grele, la câțiva metri de zona afectată de alunecarea activă, în condițiile unor accelerări și frânări repetate într-o zonă în rampă, ar putea accelera prăbușirea terenului chiar sub trafic.

Cristian Pistol a arătat că, pe lângă riscul geotehnic, există și alte pericole majore care au stat la baza deciziei. Acestea includ circulația în contrasens pe un sector în rampă, fără bandă destinată vehiculelor lente și fără bandă de urgență, riscul producerii unor coliziuni frontale la viteze relative de impact de peste 150 km/h, blocarea accesului echipajelor de intervenție, precum SMURD, pompierii și poliția, în cazul unor incidente, precum și existența unor puncte de transfer prin zona mediană, considerate statistic cele mai periculoase zone ale unei devieri, în special pe timpul nopții și în condiții de ceață.

Directorul general al CNAIR a mai precizat că normele aflate în vigoare, respectiv Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411/2000 și Directiva europeană 2008/96/CE, impun respectarea principiului potrivit căruia nu poate fi adoptată o soluție care generează un risc mai mare decât cel pe care urmărește să îl elimine.

„Calea 1 și Calea 2 sunt fundate pe aceeași formațiune geologică și, pe sectoare, pe același corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câțiva metri de o cedare activă, cu accelerări și frânări repetate în rampă, poate accelera prăbușirea — sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim. La acest risc geotehnic se adaugă altele, la fel de grave: – contrasens pe un sector în rampă, fără bandă pentru vehicule lente și fără bandă de urgență;

– risc de coliziune frontală, cu viteză relativă de impact de peste 150 km/h;

– blocarea accesului echipajelor de urgență (SMURD, pompieri, poliție) în caz de incident;

– puncte de transfer prin zona mediană care sunt, statistic, cele mai periculoase zone dintr-o deviere, mai ales pe timp de noapte și pe ceață. Normele în vigoare (Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411/2000) și Directiva europeană 2008/96/CE ne obligă la un principiu clar: nu putem adopta o soluție care generează un risc mai mare decât cel pe care îl elimină”, a mai scris directorul general al CNAIR.

Cristian Pistol a subliniat că nu va permite ca șoferii să circule pe sens invers într-o zonă în rampă, aflată la câțiva metri de o alunecare activă de teren, doar pentru a reduce timpul de deplasare cu câteva minute, afirmând că siguranța circulației reprezintă prioritatea principală.

Totodată, acesta a precizat că lucrările de remediere a problemelor apărute pe Autostrada A10 Sebeș-Turda vor fi suportate integral de constructor și nu vor fi finanțate din bugetul de stat.

În încheiere, șeful CNAIR a anunțat că instituția va reveni la soluția cu impact minim asupra traficului rutier în momentul în care raportul geotehnic va confirma că circulația se poate desfășura în condiții de deplină siguranță.

„Nu voi pune șoferii în situația de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câțiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranța nu se negociază. Precizez, pentru corecta informare a publicului, că lucrările de remediere sunt suportate integral de constructor, nu de la bugetul de stat. CNAIR va reveni la soluția cu impact minim asupra traficului rutier în momentul în care raportul geotehnic va confirma că se poate circula în deplină siguranță”, a conchis Cristian Pistol.

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