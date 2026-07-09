Italia are o problemă neașteptată cu vinul: ce se întâmplă cu milioanele de hectolitri din crame

Piața vinului din Italia traversează o perioadă dificilă, marcată de reducerea consumului și de încetinirea exporturilor. În acest context, producătorii se confruntă cu acumularea unor stocuri importante, în timp ce apropierea noii recolte pune o presiune suplimentară asupra capacității de valorificare a producției.

Uniunea Italiană a Vinurilor (UIV) a atras atenția, în timpul congresului anual organizat la Roma, asupra dimensiunii problemei. Potrivit organizației, stocurile de vin și must existente în crame au depășit în luna mai pragul de 53 de milioane de hectolitri, înregistrând o creștere de 7,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cantitatea este echivalentă cu producția unei recolte întregi care a rămas nevândută.

Reprezentanții sectorului arată că producătorii întâmpină dificultăți tot mai mari în comercializarea vinurilor, într-un moment în care cererea continuă să se reducă atât pe piața internă, cât și pe cele externe.

Datele prezentate de UIV indică o diminuare de 2% a vânzărilor din supermarketurile italiene în intervalul ianuarie–mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. În același timp, valoarea exporturilor de vin s-a redus cu 8,3% în primul trimestru al anului.

Statele Unite rămân cea mai importantă piață din afara Europei pentru vinurile italiene, însă livrările către această destinație au fost afectate semnificativ. În primele patru luni din 2026, exporturile au scăzut cu 15,4%, chiar dacă luna aprilie a adus o ușoară revenire.

Potrivit UIV, evoluția este influențată de mai mulți factori, printre care tarifele impuse de Donald Trump, deprecierea dolarului american și reducerea structurală a consumului de vin pe piața americană.

Organizația estimează că, în intervalul aprilie 2025 – martie 2026, pierderile generate pentru sectorul vinurilor italiene se vor ridica la aproximativ 340 de milioane de euro. În acest context, segmentul vinurilor spumante, inclusiv Prosecco, continuă să înregistreze rezultate mai stabile decât restul pieței.

Secretarul general al UIV, Paolo Castelletti, a explicat că optimismul privind rezistența produselor italiene pe piața americană este tot mai greu de susținut. „Ideea că americanii, chiar și cu tarife vamale, nu renunță la produsele noastre este plăcută de auzit, dar, în realitate, devine din ce în ce mai dificil de menținut.”

Creșterea stocurilor determină numeroși producători să își reclasifice vinurile pentru a facilita comercializarea acestora. Astfel, o parte dintre vinurile încadrate anterior la categoria Indicații Geografice Protejate (IGP) sunt trecute în categoria vinurilor obișnuite.

Observatorul UIV explică faptul că această strategie urmărește adaptarea rapidă la cererea existentă și reducerea pierderilor financiare. „Cramele își mută stocurile în categoria cea mai ușor de plasat pe piață” pentru a „limita pagubele”, însă această soluție contribuie, în același timp, la diminuarea valorii economice a sectorului vitivinicol.

Presiunea exercitată de surplusul de producție se reflectă și în evoluția prețurilor. În primele cinci luni ale anului, prețul vinului vrac a înregistrat o scădere medie de 6%, informează lefigaro.fr.

Cele mai mari reduceri au fost consemnate la vinurile obișnuite, ale căror prețuri au coborât cu 14,4%, până la o medie de 54 de cenți pe litru. În cazul vinurilor cu denumiri de origine controlată și garantată (DOC/DOGC), diminuarea a fost de 6%, iar pentru vinurile IGP scăderea a ajuns la 7%.

Reprezentanții Uniunii Italiene a Vinurilor consideră că actualul context impune o ajustare a volumelor produse, astfel încât oferta să răspundă mai bine nivelului cererii.

Președintele UIV, Lamberto Frescobaldi, a declarat că estimările privind recolta viitoare ridică noi semne de întrebare asupra echilibrului pieței. „În condițiile actuale ale pieței, nici măcar o recoltă de 44 de milioane de hectolitri (conform proiecțiilor pentru 2025) nu mai este sustenabilă.”