După multiple scumpiri, Sony vine cu o nouă lovitură pentru piața de gaming. PlayStation nu va mai produce jocuri fizice din 2028. Gigantul a fost criticat imediat pentru decizie

Decizia Sony de a elimina complet edițiile fizice ale jocurilor PlayStation începând cu anul 2028 a stârnit un val de critici din partea comunității de gaming, care acuză compania că accelerează tranziția către un model în care consumatorii plătesc tot mai mult, dar dețin tot mai puțin.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru gigantul al cărui sediu principal se află acum în California, după mai multe majorări de preț aplicate serviciului PlayStation Plus și după controversele generate de eliminarea unor filme cumpărate anterior de utilizatori din biblioteca PlayStation Store.

Potrivit informațiilor anunțate de Sony, începând din ianuarie 2028, toate jocurile noi pentru consolele PlayStation vor fi distribuite exclusiv în format digital, ceea ce va marca sfârșitul unei ere pentru milioane de colecționari și pentru piața jocurilor fizice. Compania justifică această schimbare prin preferințele actuale ale consumatorilor, susținând că majoritatea vânzărilor de jocuri se realizează deja în format digital.

Cu toate acestea, numeroși utilizatori consideră că Sony transformă treptat ecosistemul PlayStation într-un spațiu în care clienții nu mai dețin efectiv produsele pentru care plătesc. Criticile sunt amplificate de precedentul creat chiar de companie în sectorul conținutului video digital.

Recent, Sony a anunțat că va elimina accesul la 551 de filme distribuite de StudioCanal, chiar și pentru utilizatorii care le-au cumpărat anterior prin PlayStation Store. Decizia afectează numeroase producții cunoscute, printre care „Terminator 2”, „Total Recall”, cu Arnold Schwarzenegger, „Evil Dead”, „Alan Partridge” și „The Deer Hunter”. Utilizatorii au fost informați că, din cauza unor modificări ale acordurilor de licențiere, aceste titluri vor fi eliminate definitiv din bibliotecile lor digitale.

Pentru mulți posesori de console PlayStation, acest episod reprezintă dovada clară că achizițiile digitale nu oferă același grad de proprietate precum suporturile fizice. În cazul unui joc cumpărat pe disc, utilizatorul îl poate păstra, revinde sau împrumuta indiferent de deciziile comerciale ulterioare ale companiei. În schimb, produsele digitale pot deveni inaccesibile atunci când acordurile comerciale expiră sau platformele sunt închise.

Nemulțumirile comunității au fost alimentate și de creșterile repetate de preț aplicate abonamentelor PlayStation Plus în ultimii ani. Mulți jucători consideră că Sony solicită costuri tot mai ridicate pentru accesul la servicii și conținut digital, în timp ce reduce treptat drepturile tradiționale asociate proprietății asupra produselor cumpărate.

Criticii deciziei avertizează că dispariția jocurilor pe disc ar putea afecta nu doar colecționarii și piața second-hand, ci și conservarea patrimoniului cultural al industriei jocurilor video. În lipsa suporturilor fizice, accesul la anumite titluri va depinde exclusiv de infrastructura și politicile comerciale ale companiei, ceea ce ridică întrebări serioase despre drepturile consumatorilor în era digitală.

Decizia Sony de a renunța la jocurile pe disc nu a stârnit doar nemulțumirea comunității de gaming, ci a devenit și ținta ironiilor venite din partea unor branduri internaționale cunoscute. Mai multe companii au profitat de controversă pentru a ironiza strategia PlayStation, sugerând că renunțarea la produsele fizice în favoarea celor exclusiv digitale este o decizie absurdă din perspectiva consumatorilor.

Compania de tehnologie și confidențialitate Proton a publicat pe platforma X un mesaj satiric în care anunța că, începând cu 2028, va transforma serviciile sale digitale în produse exclusiv fizice.

„Ca răspuns la faptul că industria jocurilor elimină produsele fizice pe viitor, am decis să acoperim acest gol transformând serviciile noastre în produse exclusiv fizice, începând cu 1 aprilie 2027. Proton Mail va deveni un serviciu de scrisori criptate, livrate personal de echipa noastră. Proton Pass va deveni o persoană care vă va urma peste tot și vă va memora parolele. Proton VPN vă va transporta fizic în una dintre cele peste 90 de locații, astfel încât să puteți naviga pe internet ca un localnic. Proton Drive va trimite fiecărui utilizator un dosar fizic (dosare suplimentare disponibile la cerere), iar Lumo AI va trimite un angajat inteligent la adresa dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări, a vă ajuta la muncă și a desena diverse lucruri”, a transmis Proton.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

La rândul său, KFC Spania a anunțat în glumă că va înceta să mai vândă produse în format fizic, sugerând că viitorul companiei va fi reprezentat de „puiul digital”. Postarea a devenit rapid virală și a fost distribuită pe scară largă în comunitățile de gaming.

„KFC va înceta să mai ofere produsele sale în format fizic începând de astăzi. Produsele sale vor putea fi consumate exclusiv prin intermediul aplicației, în format fals PNG”, a transmis KFC Spania, ironizând decizia Sony.

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🚨ÚLTIMA HORA: KFC dejará de ofrecer su formato físico a partir de hoy. Sus productos solo se podrán consumir a través de su app en formato falso png. pic.twitter.com/7BBC2uqXHO — KFC (@KFC_ES) July 2, 2026

Una dintre cele mai apreciate ironii a venit din partea Domino’s UK, care a anunțat în glumă că va renunța la pizza în format fizic și va trece exclusiv la „pizza digitală”. Compania a precizat sarcastic că utilizatorii vor putea descărca coduri pentru pizza și le vor putea consuma „cu ajutorul imaginației”.

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Un utilizator al platformei X a contestat unul dintre principalele argumente invocate pentru eliminarea jocurilor fizice, și anume faptul că 78% dintre vânzările de jocuri PlayStation sunt deja realizate în format digital. Potrivit postării, această statistică este adesea prezentată fără contextul necesar și poate crea o imagine eronată asupra preferințelor reale ale consumatorilor.

Autorul postării susține că procentul de 78% include o categorie foarte largă de produse disponibile exclusiv în format digital, precum jocuri independente, titluri mai vechi din catalog și alte lansări care nu au avut niciodată o ediție fizică. Acesta oferă drept exemplu date publicate de Capcom, care au arătat că 84% din vânzările companiei au provenit din jocuri mai vechi din portofoliu, multe dintre acestea fiind comercializate exclusiv digital.

În opinia sa, pentru a evalua cu adevărat cererea pentru jocurile fizice trebuie analizate doar titlurile care au fost lansate simultan atât în format digital, cât și pe suport fizic. El citează informații provenite din documentele interne ale Sony care au apărut în urma atacului informatic asupra studioului Insomniac Games, date ce ar indica faptul că numeroase exclusivități PlayStation au înregistrat vânzări superioare în format fizic.

Potrivit acestor date, jocul „Sackboy: A Big Adventure” a fost vândut în proporție de 77% pe suport fizic și doar 23% în format digital. „Ratchet & Clank: Rift Apart” a înregistrat un raport de 76% la 24%, iar „Ghost of Tsushima Director’s Cut” a avut un raport de 71% la 29%. De asemenea, „Demon’s Souls” a avut o pondere de 70% a vânzărilor fizice, iar „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” și primul „Marvel’s Spider-Man” au înregistrat câte 66% vânzări pe disc.

Lista continuă cu „Returnal” și „The Last of Us Part II”, ambele cu 61% vânzări fizice, în timp ce versiunea originală „Ghost of Tsushima” a avut o împărțire aproape egală, cu 51% vânzări fizice și 49% digitale. Singurul titlu important care a înregistrat o predominanță clară a vânzărilor digitale a fost „MLB The Show 21”, cu 61% digital și 39% fizic.

Conform interpretării autorului, datele interne ale Sony arată că 31 dintre cele 33 de jocuri first-party analizate s-au vândut mai bine în format fizic decât în cel digital. Acesta menționează inclusiv că „Uncharted 4” ar fi avut un procent impresionant de 83% vânzări pe suport fizic.

Deși recunoaște că aceste date acoperă doar perioada de până la începutul anului 2022, utilizatorul susține că tendințele nu s-au modificat radical în ultimii ani. Ca exemplu, acesta invocă datele GSD, potrivit cărora aproximativ 60% dintre vânzările jocului „Astro Bot” din Europa au fost realizate în format fizic.

Potrivit analizei sale, statisticile generale sunt influențate puternic de jocurile de tip live service și de titlurile lansate pe mai multe platforme. Jocuri precum „Call of Duty”, „NBA 2K”, „FIFA” sau „MLB The Show” tind să aibă ponderi mai mari ale vânzărilor digitale, deoarece utilizatorii le accesează frecvent și preferă să evite schimbarea constantă a discurilor.

Autorul subliniază că situația este diferită în cazul jocurilor single-player, care reprezintă de altfel principalul punct forte al brandului PlayStation. În plus, acesta atrage atenția asupra unei categorii de consumatori care nu este reflectată în statisticile oficiale: utilizatorii care cumpără și revând jocuri second-hand pentru a-și putea permite accesul la cât mai multe titluri.

Utilizatorul susține că datele disponibile nu demonstrează că jocurile fizice au devenit irelevante, ci mai degrabă că există încă o cerere semnificativă pentru acestea, în special în cazul marilor producții single-player. El subliniază că eliminarea suportului fizic este determinată în principal de considerente financiare, întrucât platformele percep aproximativ 15% din valoarea jocurilor fizice vândute de terți, comparativ cu aproximativ 30% în cazul vânzărilor digitale. În plus, în cazul jocurilor produse intern, companiile păstrează integral veniturile din vânzările digitale, în timp ce distribuția fizică implică împărțirea unei părți importante a încasărilor cu retailerii.

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Seen several quote #PlayStation‘s 78% digital full game sales, thus omitting important context. That figure includes countless digital only releases, from back catalogue to indie games etc. Even Capcom revealed 84% of its sales were „older catalog titles”, many of which are only… pic.twitter.com/CzSVz5lUp9 — NIB (@nib95_) July 2, 2026

Un alt utilizator a încercat să verifice una dintre cele mai des invocate statistici în favoarea tranziției către distribuția exclusiv digitală: afirmația potrivit căreia 85% dintre jocurile cumpărate pe PlayStation sunt achiziționate în format digital. Potrivit acestuia, această cifră este frecvent interpretată greșit și prezentată fără explicațiile necesare.

Autorul susține că procentul de 85% nu înseamnă că, pentru fiecare 100 de exemplare vândute ale unui joc disponibil atât în format fizic, cât și digital, 85 au fost cumpărate digital. În realitate, calculul este realizat prin împărțirea numărului total de unități digitale vândute la numărul total de unități comercializate, indiferent de categoria jocului.

Acesta atrage atenția că metoda de calcul favorizează în mod natural distribuția digitală, deoarece include mii de jocuri care nu au avut niciodată o ediție fizică. Este vorba despre titluri independente ieftine, jocuri retro relansate exclusiv digital, portări și alte producții disponibile doar prin magazinele online.

Potrivit analizei sale, aceste jocuri exclusiv digitale sunt contabilizate în aceeași statistică alături de producțiile AAA care beneficiază și de ediții pe disc. Astfel, chiar dacă cererea pentru jocurile fizice ar rămâne ridicată, volumul uriaș al titlurilor disponibile doar digital ar continua să împingă statisticile generale în favoarea formatului electronic.

Autorul compară această metodă de analiză cu o comparație între stocul unui magazin local și oferta globală a unui gigant precum Amazon, argumentând că cele două categorii nu sunt comparabile în mod direct. În plus, acesta amintește că platformele digitale beneficiază de avantaje comerciale pe care magazinele fizice nu le pot replica, precum reduceri foarte agresive, promoții exclusive, bonusuri digitale, acces anticipat la anumite jocuri și lansări care apar în format fizic la câteva luni după debutul versiunii digitale.

În opinia sa, o comparație mai echitabilă ar trebui să analizeze exclusiv jocurile lansate simultan atât în format digital, cât și pe suport fizic. Chiar și în acest scenariu, însă, statisticile nu ar reflecta integral piața, deoarece nu ar include vânzările de jocuri second-hand, care reprezintă în continuare un segment important al industriei.

Într-o analiză ulterioară, același utilizator a încercat să compare direct dimensiunea catalogului digital PlayStation 5 cu numărul jocurilor lansate fizic pentru aceeași platformă. Potrivit calculelor sale, în prezent există aproximativ 1.120 de jocuri PS5 lansate pe suport fizic, presupunând că toate acestea sunt disponibile și în format digital.

În schimb, atunci când a analizat biblioteca PlayStation Store dedicată exclusiv consolei PS5 și a eliminat jocurile gratuite, conținutul suplimentar și microtranzacțiile, acesta a identificat aproximativ 7.451 de jocuri disponibile digital.

Rezultatul este că aproximativ 6.331 de titluri disponibile pe PlayStation Store nu au echivalent fizic, ceea ce înseamnă că oferta exclusiv digitală este de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea disponibilă pe suport fizic. Potrivit calculelor prezentate, aproape 85% din biblioteca totală de jocuri PS5 este disponibilă exclusiv în format digital.

Autorul consideră că această coincidență procentuală explică, cel puțin parțial, de ce statisticile generale privind vânzările favorizează atât de puternic formatul digital. În opinia sa, argumentul potrivit căruia consumatorii au abandonat aproape complet jocurile fizice se bazează pe o comparație între categorii de produse care nu sunt echivalente.

În opinia autorului, explicația principală pentru eliminarea jocurilor fizice este una economică. Acesta susține că Sony obține venituri și marje de profit considerabil mai mari din vânzările digitale decât din cele realizate pe suport fizic, deoarece elimină costurile de producție, distribuție și o parte dintre intermediarii tradiționali.

Potrivit acestuia, argumentele legate de confortul utilizării, bonusurile exclusive pentru edițiile digitale, creșterea numărului de jocuri independente și a titlurilor cu bugete reduse, precum și proliferarea jocurilor produse rapid sau cu ajutorul inteligenței artificiale sunt folosite pentru a justifica accelerarea tranziției către un ecosistem exclusiv digital. În opinia sa, această strategie urmărește nu doar maximizarea profitului, ci și eliminarea treptată a ultimelor forme de proprietate, control și flexibilitate de care se mai bucură în prezent cumpărătorii de jocuri fizice.

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