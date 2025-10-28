În momentul de față, cele mai relevante dispozitive portabile pe piața de gaming sunt Steam Deck, Nintendo Switch 2 și ROG Ally. Fiecare dintre acestea vine cu propriile avantaje.

În primul rând, echipa Valve a perfecţionat Steam Deck-ul odată cu apariţia versiunilor OLED, care oferă un ecran de 7,4 inci HDR la până la 90 Hz, o imagine excelentă şi o autonomie îmbunătăţită. Dispozitivul rulează SteamOS, un sistem de operare superior și optimizat pentru gaming-ul pe PC, fiind compatibil cu biblioteca Steam.

Modelele vin cu 256, 512 GB sau chiar 1 TB stocare internă NVMe şi suport pentru carduri microSD. APU-ul personalizat realizat de AMD (6 nm) şi cei 16 GB de RAM asigură performanţe stabile pentru majoritatea titlurilor moderne, deşi setările grafice trebuie uneori ajustate pentru a menţine o autonomie bună. Aceasta variază între 3 şi 12 ore, în funcţie de joc.

În România, Steam Deck-ul poate fi achiziționat de pe eMAG, cu preţuri care variază între 3.700 şi 5.800 de lei, în funcţie de model şi ofertă. Totodată, Steam Deck poate fi comandat direct de pe platforma oficială Steam, unde Valve oferă periodic reduceri semnificative, în special în perioadele de promoții mari precum Steam Summer Sale sau Winter Sale.

Lansat pe 5 iunie 2025, Nintendo Switch 2 este succesorul consolei care a redefinit conceptul de gaming hibrid. Noul model vine cu un ecran de 7,9 inci, rezoluţie 1080p, suport HDR şi rată de reîmprospătare de 120 Hz. Prin dock, consola poate face upscaling până la 4K, păstrând totodată posibilitatea de a fi utilizată portabil.

Procesorul este un SoC personalizat realizat împreună cu NVIDIA, bazat pe cipul Tegra T239 (denumit Drake), şi promite performanţe semnificativ mai bune decât generaţia anterioară. Switch 2 include 256 GB stocare internă şi slot microSD. Ca întotdeauna, punctul forte rămân exclusivităţile Nintendo. Este vorba de jocuri din serii renumite precum Zelda, Mario, Metroid, Pokémon, Xenoblade Chronicles și multe altele. În România, Nintendo Switch 2 poate fi achiziționat de pe mai multe site-uri, printre care Altex și eMag.

Pentru cei care vor performanţă într-un format portabil, ASUS ROG Ally reprezintă una dintre cele mai puternice soluţii disponibile. Cu un ecran Full HD de 7 inci la 120 Hz, consolele din seria Ally (inclusiv noile modele Ally X) folosesc procesoare AMD Ryzen Z1 sau Z1 Extreme, iar versiunile recente aduc chiar cipuri Z2 de generaţie nouă.

Dispozitivul rulează Windows 10 sau Windows 11, ceea ce înseamnă că poţi instala orice launcher de jocuri, fie că este vorba de Steam, GOG Galaxy, Epic sau altele. Cu până la 24 GB RAM şi stocare M.2 NVMe de 512 GB sau 1 TB, Ally oferă o experienţă similară unui laptop de gaming în miniatură. Bateria variază mult în funcţie de modul de performanţă ales (Silent, Performance, Turbo).

În Europa, preţurile se situează între aproximativ 500 şi 900 de euro, în funcţie de configuraţie. În România, ROG Ally poate fi găsit, printre altele, pe Altex sau eMag. Prețurile încep de la aproximativ 3.150 de lei și pot ajunge până la 5.999 de lei, în funcție de model și ofertă.