Gaming PC - ce cadouri de joc aduce Mos Craciun in 2018?

Poate fi destul de dificil sa cumperi un cadou pentru un gamer daca tu insuti nu intelegi prea bine acest hobby. Fiecare gamer are gusturi, platforme si preferinte specifice. Daca risti sa cumperi un joc nepotrivit pentru personalitatea sa, cu siguranta il vei dezamagi. Daca ii cumperi o versiune necorespunzatoare a unui joc, evident o dai in bara. Daca se intampla sa comanzi un joc pe care il are deja, evident ii va deveni inutil.

Totusi, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa renunti la ideea de a cumpara un cadou tematic unui gamer. Daca vei face alegerea corecta, cu siguranta acel cadou va fi extrem de apreciat; mai mult decat orice altceva.

Luna cadourilor se apropie cu pasi repezi si daca intentionati sa oferiti un dar special unui gamer, iata in continuare cateva sugestii care merita avute in vedere. Preturile sunt foarte diferite, astfel incat sa puteti gasi usor ceva care sa se incadreze in bugetul stabilit.

Cadouri de gaming PC de Craciun 2018

1. Gaming PC

Calculator Sistem PC Gaming MSI Infinite (Procesor Intel® Core™ i5-8400 (9M Cache, up to 4.0 GHz), Coffee Lake, 8GB, 1TB HDD@7200RPM + 128GB SSD, nVIDIA GeForce GTX 1050Ti ITX 4GB, Win10 Home, Negru) 4199 lei

Nu e nimic mai bun pentru un jucator ca un sistem nou-nout, suficient de performant incat sa poate rula fara probleme noile versiuni la care visa de ceva vreme. Sistem PC Gaming MSI Infinite este echipat cu cele mai actuale si performante componente, capabile sa permita rularea unora din cele mai populare si actuale jocuri de pe piata.

Acest calcualtor tower are un procesor intel core i5 generatia a 8-a, cu frecventa pana la 4 GHz, pe platforma Coffee Lake. Memoria este de 8 GB RAM si placa video PCI Express nVIDIA GeForce GTX 1050Ti de 4 GB. Hard diskul de 1 TB este excelent pentru stocarea programelor si a datelor, in timp ce SSD-ul de 128 GB impulsioneaza viteza de reactie la comenzile initiate. Calculatorul vine deja preinstalat cu sistem de operare Windows 10 ceea ce inseamna ca poate fi utilizat imediat (si nu trebuie sa mai platiti pentru servicii de instalare suplimentare).

PC-ul este proiectat pentru gamerii cu o sete nestapanita de joc. Contine componente hardware de ultima generatie pentru a oferi cele mai tari experiente de joc, asa cum isi doresc gamerii pasionati.

2. Laptopuri pentru video game

Laptop Gaming ASUS GL504GS (Procesor Intel® Core™ i7-8750H (9M Cache, 4.10 GHz), Coffee Lake, 15.6"FHD, 16GB,256GB SSD + 1TB HDD@5400RPM, nVidia GeForce GTX 1070@8GB, Wireless AC, Tastatura Iluminata, Negru) - 8700 lei

Orice gamer ar fi in culmea fericirii sa poata atinge tastatura iluminata a acestui laptop si sa traiasca experienta jocurilor la cel mai inalt nivel. ASUS GL504GS este unul din cele mai bune laptopuri de gaming de pe piata, in prezent. Este echipat cu procesor Intel Core i7 din generatia a 8-a cu frecventa de 4.1 GHz, 16 GB RAM si placa video GeForce GTX 1070 de 8 GB. HDD-ul de 1 TB, util pentru stocare, este completat de prezenta SSD-ului de 256 GB care accelereaza uimitor viteza de reactie in joc. Ecranul de 15.6 inch, designul desprins din cele mai atractive atmosfere de gaming si constructia clara, fiabila, fac din acest laptop un cadou cu totul aparte, extrem de valoros pentru un iubitor de jocuri.

3. Monitoare pentru video game

Monitor Gaming TN LED Dell 27" S2716DG, WQHD (2560 x 1440), DisplayPort, HDMI, 1 ms FAST Mode, Pivot (Negru)

Calitatea rularii unui joc si senzatia resimtita de utilizator sunt influentate in mare parte de modul de afisare. Daca aveti un copil la varsta adolescentei interesat de jocuri sau un prieten pe care doriti sa-l surprindeti, puteti alege sa-i oferiti un monitor special de gaming. Dell S2716DG are o diagonala generoasa de 27 de inch, cu rezolutie QHD 2560 x 1440 pixeli. Aspectul fabulos este sustinut de constructia solida si calitatile ireprosabile pe partea de afisare. Monitorul Dell S2716DG cu panel TN poate fi conectat prin HDMI sau DisplayPort la echipamentul de rulare (PC, laptop si inclusiv consola de jocuri). Piciorul este pivotant - continutul poate fi afisat atat in format vertical, cat si in pozitie orizontala.

Este proiectat special pentru optimizarea experientei de joc - imagine extrem de clara si naturala, chiar si in miscare, datorita tehnologiei NVIDIA G-Sync si ratei de refresh de 144 Hz, fara bruiaj grafic. Cu acest monitor nici nu mai poate fi vorba despre vreun decalaj sau lag. Acest lucru se va simti excelent mai ales in jocurile de actiune si viteza, unde timpul de raspuns de 1 ms isi va dovedi eficienta.

4. Ochelari VR si controller pentru gaming

Orice jucator este in prezent extrem de atras de tot ce presupune realitate virtuala si din fericire exista numeroase echipamente atent proiectate care imbunatatesc experienta de joc, din acest punct de vedere. Ochelarii VR ar trebui sa ocupe un loc de cinste in trusa de gaming a oricarui jucator modern. In afara de faptul ca il introduc pe utilizator intr-o dimensiune virtuala atat de realista, ei sunt in general foarte confortabili si ofera control sporit in actiunea jocului (prin controllerul inclus in set).

Daca stiti o persoana careia ii place sa joace si nu dispune inca de o pereche de ochelari VR, in luna cadourilor puteti sa-i faceti o surpriza placuta oferindu-i Ochelari VR Sony pentru PlayStation 4 + Camera PlayStation 4 + Joc VR Worlds - 1299 lei

Acest set poate deveni un cadou ideal pentru un gamer deoarce contine mai multe elemente de imbunatatire a experientei de joc. Ochelarii de realitate virtuala Sony insotesc camera PlayStation 4, iar jocul VR Worlds vine drept bonus.

Ochelarii au display OLED de 5.7 inch si rezolutie 1920 x TGB x 1080. Se conecteaza prin USB sau HDMI si au integrati senzori de miscare - giroscop si accelerometru.

Camera Sony din pachet are rezolutie de 1280 x 800 pixeli si lentile duble. Suporta formate video RAW si YUV fara compresie. Cele doua accesorii imbunatatesc uimitor experienta de gaming, mai ales in acele jocuri in care realitatea virtuala capteaza intreaga atentie.

5. Jocurile - sunt cele mai la indemana elemente ce pot constitui subiectul unui cadou practic de Mos Nicolae sau de Craciun. Sunt suficient de compacte incat sa nu ocupe prea mult loc sub brad si ofera bucurie destinatarului, mai ales daca stiti cate ceva despre preferintele sale in materie de jocuri. Exista sute de jocuri si versiuni din care puteti alege. Cateva genuri populare in prezent in randul tinerilor sunt 2D/ 3D Fighting, Actiune, Sport, Science Fiction, Shooter etc.

Cand alegeti un joc pe care doriti sa-l faceti cadou unei persoane cu abilitati de gaming, trebuie sa fiti foarte atent cu ce platforma este compatibil - poate fi vorba despre PC, PS4 sau PS3, Xbox One sau XBOX 360, Switch etc. Cunoscand acest lucru, precum si cate ceva despre preferintele de gen ale destinatarului, aveti toate sansele sa alegeti acele jocuri care vor conta enorm in colectia acestuia.

Unele din cele mai populare jocuri in prezent sunt: super smash bros, Fifa 19 Champions Edition, fortnite battle royale, Nintendo Mario Sports Superstars, diablo immortal, For Honor, Farming Simulator 17, world of warcraft etc.

6. Casti pentru video games

Adesea micile detalii de sunet il pot ajuta pe jucator sa obtina victoria pe care si-o doreste intr-o cursa online - pasii pe care ii fac cei impotriva caruia joaca, sunetul de arma din jocurile de Shooting ajuta incredibil de mult la aprecierea distantei fata de un urmator atac.

Castile pot reprezenta cel mai la indemana, accesibil si adecvat cadou pentru un gamer. Totusi atunci cand faceti comanda online trebuie sa va asigurati ca alegeti o pereche de casti capabile sa ofere sunete foarte clare, pentru ca in general auzul unui gamer experimentat este foarte fin. Este indicat sa alegeti casti cu microfon incorporat pentru comunicare High End, sa fie confortabile si sa izoleze excelent zgomotele din jur. Cand un gamer simte ca se afla in mijlocul actiunii virtuale experienta sa de joc capata noi dimensiuni.

O recomandare in acest sens sunt castile Gaming Somic G956, sunet surround 7.1 (Negre) care arata si se aud absolut exceptional. Microfonul omni-directional retractabil, tehnologia de anulare a zgomotului de fundal si sunetul surround 7.1 fac din aceste casti cadoul perfect pentru orice jucator interesat de jocuri de actiune, shooting, fighting etc.

7. Scaun de gaming

Iata din nou un cadou de valoare care ar putea incanta nespus un iubitor de jocuri. Scaunul special pentru gaming arata si se simte diferit fata de un scaun office clasic. Asigura confort sporit in timpul sesiunilor de joc si in plus il ajuta pe gamer sa patrunda mai usor in realitatea virtuala. Daca doriti sa oferiti un scaun de gaming cadou asigurati-va ca acesta este prevazut cu tetiera, cotiere, sistem de reglare pe ialtime.

Puteti alege Scaun Gaming AKRacing 7002 Premium, reglabil (Negru) care include doua perne, pozitionate astfel incat sa sustina foarte bine mijlocul si gatul utilizatorului. Modul de constructie foarte robust, cotierele care se pot regla, tetiera plina, aripioarele moi care incadreaza sezutul, sistemul de pivot si rotile recomanda acest scaun pentru toti iubitorii de jocuri de calculator.

In afara de acest scaun cu aspect clasic, puteti opta pentru un model atipic gen sezlong. Scaun Gaming Playseat Challenge (Negru) este considerat de cumparatori un model de calitate superioara, util pentru apartamentele sau spatiile limitate si extrem de versatil - poate fi pozitionat stil F1 cockpit, normal pentru cursele de masini etc. Daca cel pentru care pregatiti cadoul detine deja mai multe echipamente de joc, nu ar trebui sa va faceti probleme de compatibilitate, pentru ca modelul Gaming Playseat Challenge (Negru) poate fi utilizat impreuna cu Playstation2, Playstation3, PlayStation 4 Xbox, Xbox 360, Xbox One, Wii, Mac şi PC, cu toate modelele de volane si pedale.

Tot in categoria scaunelor deosebite de gaming intra varianta Gaming Playseat Evolution PlayStation (Albastru), o solutie perfecta pentru experiente ultra-realiste in simulatoarele auto. Este un echipament oficial PlayStation care mixeaza uimitor calitatea unica Plyseat cu aspectul atat de elegant PlayStation. Produs dezvoltat in parteneriat cu Sony si piloti auto profesionisti, acest scaun este ideal pentru iubitorii de PlayStation, pasionati de jocuri ca Need for Speed, DiRT, F1, Gran Turismo.

8. Mouse si tastatura pentru video games

Aceste elemente sunt detalii in jocuri, dar calitatea lor poate imbunatati simtitor confortul si experienta utilizatorului. Oferta producatorilor in acest sens este una extinsa, ceea ce inseamna ca aveti de unde alege. Preturile pentru mousi pornesc de la circa 60 de lei pentru modelele simple (Mouse Newmen Wireless Gaming F620 (Negru)) iar variantele care i-ar putea lasa cu gura cascata chiar si pe cei mai impatimiti gameri pot ajunge si la 800 de lei - de exemplu Mouse Wireless Gaming G903 Lightspeed, Iluminare RGB, USB (Negru).

Tastaturile de gaming incep de la 70 de lei, iar preturile urca in functie de performante, calitate si design. Unele din cele mai populare tastaturi in prezent sunt cele mecanice - de exemplu Tastatura Gaming Mecanica Redragon Hara sau Tastatura Gaming Mecanica Redragon Soma.

Pentru un cadou deosebit exista de asemenea kituri complete de tastatura si mouse de gaming, cu elemente estetice comune si performante similare. Trei exemple in acest sens sunt:

Kit Gaming Gamdias ARES V2 ESSENTIAL COMBO, Tastatura + Mouse (Negru/Rosu) la 86 de lei

Kit Gaming Starter 3-in-1 Marvo CM350 (Tastatura, Mouse, Mouse Pad) si Kit Gaming Starter 3-in-1 Marvo CM350 (Tastatura, Mouse, Mouse Pad), ambele la pretul de 119 lei.

9. Console de jocuri pentru video games

Nu in ultimul rand consolele de jocuri reprezinta un domeniu extins din care puteti selecta un cadou special pentru un copil mai mare, tanar sau adult, iubitor de jocuri.

Consola Xbox One X 1TB + Shadow of the Tomb Raider poate trezi cu usurinta apetitul de joc in zilele libere din vacanta de Craciun care va bate in curand la usa. Echipata cu un procesor AMD Jaguar Evolved, grafica bazata pe arhitectura Polaris, memorie de 12288MB, HDD 1 TB si rezolutie 3840 x 2160 pixeli, consola Xbox One X va reprezenta cu siguranta un cadou special de Mos Nicolae sau de Mos Craciun. Include jocul Shadow of the Tomb Raider, ceea ce inseamna ca distractia poate sa inceapa in urmatoarea clipa dupa despachetarea cadoului.

Concluzie video games - cadouri de Mos Craciun 2018

Dintotdeauna jocurile si jucariile au tinut primele pozitii pe lista lunga a lui Mos Craciun, iar motivele sunt evidente. Fie ca vorbim de copii sau de adulti, video game -ul ne permite sa ne deconectam pentru o vreme de la rutina zilnica si sa ne destindem, sa incercam noi senzatii, sa ne perfectionam viteza de reactie, sa ne distram si sa ne bucuram de dulcele sentiment al victoriei. Toate recomandarile de mai sus de la evoMAG sunt jucarii de oameni mai mici sau mai mari pasionati de senzatii tari.

In aceasta perioada evoMAG are oferte speciale si la electrocasnice mari, cosmeticeingrijire personala, smart homeiluminatgradina, electrocasnice mici, echipamente voiaj sport si vacanta. Pentru preturi actualizate verificati catalog oferte sau adresati-va serviciului de suport clienti.